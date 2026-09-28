Nam thần gen Z "tác động vật lý" bạn gái trong ô tô ở bãi đỗ xe được thả tự do, cúi gập người xin lỗi trước đồn cảnh sát

Vào ngày 20/9, tờ Yahoo News đưa tin, nam diễn viên - ca sĩ Nhật Bản Inomata Shuto (sinh năm 2001, thành viên nhóm nhạc thần tượng Timelesz) vừa bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp với cáo buộc hành hung bạn gái trong xe hơi. Tuy nhiên đến ngày 25/9, ngôi sao sinh năm 2001 này đã được thả tự do.

Tại đồn cảnh sát, Inomata Shuto bước ra, cúi đầu xin lỗi trước truyền thông trước khi lên xe rời đi. Thành viên nhóm Timelesz cúi đầu 21 giây và nói: "Tôi thành thực xin lỗi về những gì đã xảy ra". Các phương tiện truyền thông Nhật Bản sau đó đã chia sẻ hình ảnh về việc Inomata Shuto được thả tự do.

Inomata Shuto được thả tự do sau 5 ngày tạm giam. Ảnh: Oricon

Nam ca sĩ nói lời xin lỗi...

... và cúi đầu. Ảnh: Oricon

Tuy nhiên, hình ảnh nam ca sĩ sinh năm 2001 cúi đầu xin lỗi đã gây ra tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Nhật Bản. 1 số người hoan nghênh sự trở lại của Inomata Shuto. Trong khi đó, nhiều người lại chỉ trích việc nam ca sĩ được thả tự do quá sớm. Họ yêu cầu nam ca sĩ rời nhóm, khác cảm thấy sự xuất hiện của Inomata Shuto không thể hiện sự nhận thức về những vấn đề mà bản thân đã gây ra. Số khác nhận xét rằng những ngôi sao trong trường hợp tương tự đã thể hiện sự hối hận nhiều hơn.

"Hãy rời nhóm, giải nghệ đi", "Tại sao anh ta lại được thả", "Vẻ mặt anh ta không hề thể hiện sự nhận thức nào về việc gây rắc rối cho công ty hoặc nhóm của mình", "Nếu anh ta không giải nghệ thì thật khó tin", "Người đàn anh Taguchi Junnosuke thậm chí còn quỳ xuống đất"... cư dân mạng chỉ trích kịch liệt Inomata Shuto. Inomata Shuto hiện đang bị công ty quản lý tạm đình chỉ khỏi nhóm nhạc Timelesz. Mặc dù nam ca sĩ được thả tự do, nhưng cuộc điều tra vẫn đang được cảnh sát Nhật Bản tiếp tục.

Hình ảnh nam ca sĩ sinh năm 2001 cúi đầu xin lỗi đã gây ra tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Nhật Bản. Ảnh: Oricon

Theo truyền thông Nhật Bản, vào khoảng 22h30 phút ngày 18/9, tại bãi đỗ xe của 1 cửa hàng tiện lợi nằm trên địa phận quận Koto, Tokyo, Inomata Shuto đã cãi nhau to với bạn gái. Sau đó, nam idol được cho là đã đấm liên tiếp vào mặt người yêu ở bên trong xe ô tô. Cô gái thoát ra được rồi vội chạy vào cửa hàng tiện lợi để cầu cứu với thương tích trên mặt.

Theo lời nhân chứng, bạn gái của Inomata Shuto lao vào cửa hàng tiện lợi trong tình trạng bị chảy máu mũi. Tại đây, cô gái hoảng hốt la lên cầu cứu: “Bạn trai đã đánh tôi”. Cảnh sát ngay lập tức được gọi đến hiện trường vụ việc. Khi bị thẩm vấn, Inomata Shuto đã phủ nhận cáo buộc hành hung, đồng thời giải thích rằng tay anh vô tình va trúng bạn gái trong lúc 2 người cãi vã. Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng Inomata Shuto đang nói dối để che giấu cho việc làm sai trái của mình.

Inomata Shuto bị bắt giữ khẩn cấp với cáo buộc đánh người. Ảnh: Koreaboo

Công ty quản lý STARTO ENTERTAINMENT sau đó nhanh chóng gửi lời xin lỗi nạn nhân, đồng thời tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động đối với nam ca sĩ sinh năm 2001. Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi hay tin Inomata Shuto bị bắt giữ vì đánh người bởi nam nghệ sĩ vốn nổi tiếng với hình tượng hiền lành.

Inomata Shuto sinh ngày 17/8/2001 tại tỉnh Ibaraki, Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh làm kế toán cho công ty sơn do bố quản lý. Tới tháng 2/2025, nam nghệ sĩ chính thức được chọn vào đội hình nhóm Timelesz thông qua dự án tuyển chọn thành viên mang tên Timelesz Project. Vào tháng 10 cùng năm, Inomata Shuto ra mắt với vai trò diễn viên trong bộ phim truyền hình dài tập Papa and Daddy’s Home Cooking của đài TV Asahi. Bên cạnh đó, anh cũng xuất hiện trong nhiều quảng cáo cho các thương hiệu lớn.

Công ty quản lý ra đòn trừng phạt đầu tiên dành cho Inomata Shuto. Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Koreaboo