Christopher Craig Bennett (44 tuổi, quốc tịch Mỹ) quen Trang Hồng Phượng (34 tuổi) qua một ứng dụng hẹn hò cách đây 4 năm. Chuyện tình của cặp đôi Việt - Mỹ vừa lãng mạn vừa không kém phần hài hước.

Phượng vốn dĩ không có ý định lấy chồng nước ngoài. Bất ngờ một ngày nọ, một người bạn của Phượng - đang ở cùng tiểu bang bên Mỹ với Chris rủ cô tham gia ứng dụng hẹn hò, vừa thêm bạn vừa trau dồi được tiếng Anh.

Khi Chris chủ động gửi tin nhắn làm quen, Phượng nghĩ bụng: "Trước đây toàn gặp mấy ông tào lao, không biết ông này có tào lao nữa không". Tuy nhiên cô vẫn mở lòng nói chuyện thử. Cả hai trao đổi Facebook cho nhau.

Christopher quen Phượng qua mạng xã hội

Nói chuyện được 2 tháng, Chris đã bất ngờ ngỏ lời yêu. Câu tỏ tình khiến Phượng lại càng thấy lấn cấn: "Trời, sao tào lao dữ trời?". Cô nói với Chris, nếu yêu thì nghiêm túc và đến Việt Nam gặp cô. Người đàn ông ngoại quốc hứa hẹn, chắc chắn một ngày nào đó ông sẽ tới đất nước của Phượng.

"Ngày nào cũng vậy, cứ trò chuyện xong anh sẽ nói 'I love you' với mình. Mà chỉ có anh nói thôi, mình không nói. Một bữa anh hỏi: Tại sao không nói lại 'I love you too'? Mình mới nghĩ, kỳ vậy, mới chỉ là bạn bè thôi mà? Hóa ra ở bên Mỹ, khi cảm mến ai đó, người ta sẽ nói như vậy. Đó là phép lịch sự", Phượng kể.

Sau 4 tháng nói chuyện, Phượng định thử lòng bạn trai. Cô nói rất thèm socola và nói Chris hãy mua cho cô đi. Chris đáp: "Ừ bữa nào anh sẽ gửi". Phượng tưởng nói chơi, không ngờ người đàn ông Mỹ làm thật. Bẵng đi một vài ngày, cô nhận được cuộc gọi từ bên giao hàng.

"Lúc trước em bị gạt một lần rồi, họ bắt mình đóng 10 triệu mới được lấy bưu kiện. Lần này nghĩ, có khi nào bị gạt tiếp không? Mình hỏi lại bên giao hàng có phải đóng tiền không, chứ giờ em không có tiền.

Bên đó kêu: 'Không, chị cứ ra đầu đường đi, xe bưu điện tới giao rồi'. Mở gói hàng ra, thấy ở trong toàn loại socola đúng như hình mình gửi anh", Phượng tâm sự.

Vì Phượng, Chris quyết định chuyển qua Việt Nam sinh sống

Lần đầu tới Việt Nam và kỷ niệm nhớ đời

Sau một thời gian nói chuyện, Chris quyết định bay sang Việt Nam gặp người trong mộng. Lần đầu thấy Phượng qua video call, anh đã cảm thấy rung động. Tới khi gặp nhau trực tiếp ngoài đời, Chris lại càng xuyến xao. "Cô ấy đẹp như một thiên thần", Chris nói.

Từ sân bay trở về, Chris được gia đình Phượng chào đón nhiệt tình. Chris được mẹ Phượng quý mến tới mức chính cô cũng cảm thấy phải ghen tỵ.

"Trước đây nói chuyện Facetime với anh, mẹ luôn là người ngồi cạnh mình. Mình là người dịch cho mẹ, mẹ cần gì anh đều hỗ trợ. Anh cũng rất lễ phép, học cách gọi tên mẹ đầu tiên", Phượng nói.

Để lấy lòng người đẹp, Chris ấp ủ kế hoạch tặng Phượng một món quà. Ngày thứ 2 ở Việt Nam, anh dậy sớm từ 5 giờ sáng, ra chợ mua hoa. Khi Phượng vừa ngủ dậy, anh liền thổ lộ: "Em yêu, anh tặng em bó hoa. Anh yêu em nhiều lắm".

Nhìn món quà trên tay Chris, Phượng sững người. "Trời ơi, anh ấy tặng em nguyên một bó hoa cúc cúng màu vàng", cô kể về kỷ niệm "cười ra nước mắt".

Cặp đôi kết hôn năm 2023

Quãng thời gian ở Việt Nam, Chris ngỏ ý với cha mẹ Phượng muốn được về sống chung cùng cô. Nhưng cha Phượng là người nghiêm khắc, ông không muốn cả hai sống thử khi chưa có hôn thú chính thức. Phượng sau đó đã thuyết phục cha.

Cô nói: "Cha cứ cho tụi con ở với nhau, nếu hợp nhau mới lấy, chứ không về mà đùng cái chia tay, chắc lúc đó còn khổ hơn nữa". Thấy con gái nói vậy, cha Phượng đành chấp nhận. Cả hai có quãng thời gian tìm hiểu suốt 3 năm, tới 2023 thì tổ chức đám cưới.

Mặc dù đã có quãng thời gian ở cùng nhau, nhưng khi về chung một nhà, cặp đôi vẫn không thể tránh khỏi những lúc "xô bát xô đũa". Phượng "tố" chồng Mỹ nghiện chơi game, thích hút thuốc. Còn Chris nhận xét Phượng bị bệnh sạch sẽ thái quá. Cô luôn muốn nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, toilet lúc nào cũng phải khô ráo, khu vực giày, dép chia vị trí rõ ràng.

Tuy nhiên sau hơn 1 năm kết hôn, cả hai đã học được cách hòa hợp, bao dung cho đối phương hơn. Phượng chỉ mong Chris sẽ bớt hút thuốc vì ảnh hưởng sức khỏe. Còn Chris không muốn vợ thay đổi bất cứ điều gì, vì cô đã quá hoàn hảo.

Nguồn: Vợ chồng son, Ảnh: FBNV

Yến Nhi