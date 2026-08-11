9 năm trước, một mỹ nhân xuất hiện khiến cả Việt Nam hả dạ: Visual quá xinh, cạo đầu rồi bỏ showbiz ai cũng tiếc

Mới đây, một bài đăng trên Threads đã khiến cộng đồng mạng nhớ về bộ phim giờ vàng đình đám hồi năm 2017 - Sống Chung Với Mẹ Chồng. Đây là bộ phim đi sâu khai thác mối quan hệ muôn thuở giữa mẹ chồng và nàng dâu nhưng ở một góc độ oái ăm. Suốt hơn nửa thời lượng phim, khán giả xem đài liên tục trải qua những cung bậc cảm xúc từ nghẹn ngào, bất bình đến từ sự cay nghiệt, soi mói thái quá của bà Phương (NSND Lan Hương) kết hợp cùng tính cách nhu nhược, bám váy mẹ và vũ phu của gã chồng tên Thanh (Anh Dũng).

Nhìn cô con dâu cả Minh Vân (Bảo Thanh) - một cô gái tri thức, hiền lành - bị mẹ chồng chèn ép đến mức tổn thương tâm lý nặng nề, gia đình tan vỡ, người xem đều thấy ức chế. Công chúng mong mỏi có một nhân vật đủ mạnh mẽ để đứng lên lập lại trật tự, đòi lại công bằng cho những bất công mà Vân phải chịu đựng. Và rồi, sự xuất hiện của nhân vật Diệp (Trang Cherry) ở chặng cuối phim đã làm thay đổi cục diện, khiến khán giả vỗ tay rần rần.

Sống Chung Với Mẹ Chồng là bộ phim tiêu biểu của làng phim Việt giờ vàng

Trang Cherry trong Diệp là có thể nói là tiểu tam được ủng hộ nhất lịch sử

Dù mang thiết lập là kẻ thứ ba xen vào cuộc hôn nhân đang rạn nứt của Thanh, Diệp lại là một trong những nhân vật phản diện hiếm hoi trong lịch sử phim truyền hình Việt không những không bị ghét mà còn nhận được sự đồng thuận lớn từ công chúng. Sau khi dùng nhan sắc và sự khéo léo giả tạo để lấy lòng bà Phương nhằm bước chân vào hào môn, Diệp lập tức lột mặt nạ ngay khi chính thức làm dâu.

Cô không cam chịu hay nhẫn nhịn như Minh Vân. Ngược lại, Diệp hành xử thực tế, sắc sảo, đối với và Phương bằng phong thái "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Trên các diễn đàn phim ảnh thời bấy giờ, khán giả vô cùng thích thú trước những phân cảnh đối thoại giữa Diệp và mẹ chồng. Cô luôn giữ thái độ vâng dạ đàng hoàng, không hề nói câu nào hỗn láo nhưng từng lý lẽ đưa ra lại đanh thép, hợp lý, đánh trúng tim đen khiến bà Phương chỉ biết bất lực.

Bà Phương xấu tính

Gặp Diệp đáo để

Diệp sống ích kỷ, lười biếng việc nhà, chi tiêu hoang phí và sẵn sàng đi chơi thâu đêm suốt sáng. Sự ghê gớm có tính toán của Diệp đã áp chế gã chồng nhu nhược, đồng thời biến cuộc sống của bà Phương thành chuỗi ngày mệt mỏi, hối hận vì đã hành hạ cô con dâu trước. Sự xuất hiện của nhân vật này đóng vai trò như một nút thắt giải tỏa toàn bộ những dồn nén của người xem từ đầu phim, biến cô thành một hiện tượng của màn ảnh năm đó.

Diệp khiến khán giả hả hê vô cùng

Thủ vai nàng dâu "quái chiêu" Diệp là nữ diễn viên Trang Cherry (tên thật là Hoàng Thị Thu Trang, sinh năm 1991). Cô sở hữu một gương mặt sắc sảo, đôi mắt thu hút, bờ môi quyến rũ cùng tư duy diễn xuất thông minh, sắc bén. Trước khi gây tiếng vang với Sống Chung Với Mẹ Chồng, Trang Cherry đã là một gương mặt quen thuộc, ghi ấn tượng với vai diễn có chiều sâu trong Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc, hay các nhân vật có cá tính mạnh trong Ghét Thì Yêu Thôi và Ngược Chiều Nước Mắt.

Dấu ấn đầu tiên giúp cô phủ sóng rộng rãi trong cộng đồng người hâm mộ trẻ là vai phù thủy Thảo Mai trong bộ phim sitcom đình đám 5S Online. Thay thế vai diễn phù thủy trước đó của Vân Navy, Trang Cherry đã phải chịu không ít áp lực so sánh. Thế nhưng bằng lối diễn đanh đá, lém lỉnh nhưng tự nhiên và có duyên, cô đã nhanh chóng chinh phục người xem, tạo nên một phiên bản phù thủy Thảo Mai mang đậm dấu ấn cá nhân. Đến Sống chung với mẹ chồng ở mảng phim truyền hình giờ vàng, Trang Cherry vươn lên hàng ngũ những ngôi sao trẻ thực lực, được khán giả yêu thích.

Giữa lúc sự nghiệp diễn xuất đang ở giai đoạn rực rỡ và có nhiều cơ hội mở rộng nhất, Trang Cherry đột ngột biến mất khỏi màn ảnh nhỏ. Sự dừng lại đột ngột này từng để lại rất nhiều thắc mắc và tiếc nuối cho công chúng. Phải một thời gian dài sau đó, nữ diễn viên mới trải lòng về biến cố khi ghi hình cho một chương trình truyền hình thực tế tại Nhật Bản khiến cô gặp tai nạn nghiêm trọng. Cú ngã mạnh từ trên cao xuống đã khiến Trang bị rạn cột sống, phải nằm bất động điều trị trong một thời gian dài để phục hồi. Thời gian này khiến cô gặp khủng hoảng tinh thần, trầm cảm kéo dài và không thể đóng phim. Trang phải tạm khóa các tài khoản mạng xã hội cá nhân để tìm lại sự cân bằng, tránh việc nhìn thấy các đồng nghiệp đang hoạt động nghệ thuật hăng say.

Đến đầu năm 2020, Trang Cherry khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi xuất hiện trở lại với mái đầu cạo trọc lóc. Quyết định xuống tóc này của cô ban đầu nhằm phục vụ tạo hình cho một MV ca nhạc cá nhân mang tên Chuyện Cũ. Tuy nhiên, ở góc độ nội tâm, Trang Cherry chia sẻ đó là cách cô tự giải thoát bản thân khỏi những ký ức không vui, rũ bỏ hoàn toàn những năng lượng tiêu cực tích tụ suốt những năm tháng đối diện với chấn thương. Đến năm 2022, Trang Cherry gần như “ở ẩn”.

Nhiều năm trôi qua kể từ vai diễn làm khuynh đảo màn ảnh nhỏ, cuộc sống hiện tại của Trang Cherry đã hoàn toàn bình lặng. Không còn những áp lực của lịch quay dày đặc, những buổi thảm đỏ lộng lẫy hay những ồn ào của giới giải trí thị phi, cựu diễn viên VTV đã chọn cho mình một lối đi bình yên. Cho tới năm 2024, cô mới xuất hiện trở lại trên TikTok. Trang Cherry dành phần lớn thời gian để chăm sóc bản thân, học cách lắng nghe cơ thể sau những di chứng của chấn thương cũ. Cô tập trung vào việc đọc sách, rèn luyện yoga, học thiền để nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần.

Diện mạo hiện tại của Trang Cherry ở tuổi 35 cũng nhận được nhiều sự quan tâm và lời khen ngợi từ công chúng. Mái tóc của cô sau nhiều năm cạo trọc nay đã được nuôi mọc dài trở lại bồng bềnh. Trang Cherry của hiện tại mang một vẻ đẹp đằm thắm, nhẹ nhàng và an yên. Trên gương mặt cô luôn toát ra sự tự tại, hạnh phúc của một người đã bước qua giông bão và tìm thấy bến đỗ bình yên cho tâm hồn.