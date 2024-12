Lần đầu có cặp đôi ngôn tình ghét nhau ra mặt, nhà trai cứ đóng phim là tranh giành đất diễn

Ngày 30/12, Sina đưa tin khi so sánh những hình ảnh trên phim trường Còn Ra Thể Thống Gì Nữa (Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi), Đại Phụng Đả Canh Nhân (Vương Hạc Đệ - Điền Hi Vi) cùng Trục Ngọc (Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi) cùng khán giả nhận thấy bầu không khí ảm đạm, gượng gạo của cặp đôi cuối.

Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi ít tương tác với nhau trên phim trường

Thái độ của cả hai khác với khi hợp tác với những bạn diễn trước.

Trong thời gian nghỉ ngơi giữa các cảnh quay, Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi thường ít khi trò chuyện tương tác với nhau, trái ngược với sự vui vẻ khi Điền Hi Vi đóng chung với Vương Hạc Đệ. Hay như bộ phim mới khởi quay là Còn Ra Thể Thống Gì Nữa cũng khiến khán giả thích thú khi hai diễn viên Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi rất vui vẻ hợp tác cùng nhau. Thậm chí, Trương Lăng Hách còn chẳng nhìn thẳng vào Điền Hi Vi.

Có lẽ đây là lần đầu có một bộ phim ngôn tình mà hai diễn viên né tránh nhau ra mặt như vậy. Trong buổi lễ khởi quay, Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách giữ thái độ nghiêm nghị, không giống như những buổi lễ khai máy khác. Khi chụp hình lưu niệm, họ đứng cách xa nhau, đến lúc cần chụp chung cũng không hề cởi bỏ khẩu trang.

Hiếm có bộ phim nào mà nam nữ chính là thể hiện thái độ không hợp hợp rõ ràng với nhau như vậy.

Họ còn không muốn cởi khẩu trang khi chụp hình lưu niệm.

Theo Sina, đến nay, vấn đề phiên vị (vị trích đứng đầu tiên trong hàng ngũ diễn viên, cách sắp xếp tên trên poster trailer...) của hai diễn viên vẫn chưa được giải quyết. Dù Trương Lăng Hách được công bố là người đứng đầu nhưng phía Điền Hi Vi không chịu. Cả hai không ai nhường đối phương vì lo sợ quyền lợi, địa vị, đất diễn của mình sẽ bị ảnh hưởng.

Tình trạng tranh giành lợi ích này của hai ngôi sao diễn ra trước khi phim Trục Ngọc khai máy khoảng 2 tháng. Người hâm mộ của cả hai chỉ trích lẫn nhau, đồng thời tức giận vì đoàn phim không thông báo rõ ràng, lập lờ phiên vị để dự án trở nên ồn ào.

Hai diễn viên có ngoại hình đẹp, tuổi tác và độ nổi tiếng tương xứng, nhưng lại không hòa hợp với nhau khi đóng chung khiến khán giả tiếc nuối.

Mặt khác, nhiều người cho rằng Trương Lăng Hách là một ngôi sao khó hợp tác. Nam diễn viên luôn bị đánh giá là diễn dở, phim thất bại liên tục song lại muốn đứng đầu dàn diễn viên và liên tục tỏ thái độ khó chịu nếu như có bạn diễn hơn mình.

Ví dụ trong phim Vân Chi Vũ, đất diễn của Trương Lăng Hách không ít, nhưng do anh diễn dở nên khán giả không ấn tượng bằng nam phụ Thừa Lỗi. Trương Lăng Hách còn bình luận trên tài khoản mạng của đạo diễn Quách Kính Minh rằng "Không phải là phim Thiển Chi Giác sao, hahaha". Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác là cặp đôi phụ trương Vân Chi Vũ nhưng được yêu thích hơn so với Cung Thượng Vũ (Trương Lăng Hách) và Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân). Sina bình luận câu nói đùa của Trương Lăng Hách đã dẫn dắt người hâm mộ khiến họ liên tục chỉ trích đạo diễn Quách Kính Minh là ưu ái cho cặp đôi phụ.

Diễn thì dở nhưng Trương Lăng Hách cho rằng đạo diễn ưu ái cho diễn viên phụ hơn mình.

Trong phim Độ Hoa Niên, Trương Lăng Hách cũng bị chê biểu cảm xấu, diễn xuất dở. Nhưng cuối cùng, người hâm mộ của Trương Lăng Hách lại chỉ trích nam diễn viên phụ Trần Hạc Nhất có nhiều đất diễn và thể hiện tốt hơn.

Trước khi có lùm xùm tranh đất diễn với Điền Hi Vi, Trương Lăng Hách còn cũng từng vướng tranh cãi không hài lòng với phiên vị khi đóng cùng Cảnh Điềm hay Triệu Kim Mạch. Nam diễn viên luôn muốn được đứng đầu, có nhiều không gian diễn xuất nhưng thực tế khả năng thể hiện của ngôi sao sinh năm 1997 còn rất kém cỏi. Anh luôn là hố đen diễn xuất của đoàn phim.

Phim nào của Trương Lăng Hách cũng có lùm xùm hậu trường.

Trục Ngọc có nội dung kể về nữ đồ tể Phàn Trường Ngọc, giúp đỡ vị hầu gia đang gặp nạn Tạ Chinh. Tạ Chinh phải giấu giếm thân phận nên đã kết hôn giả với Trường Ngọc. Sau khi chàng ra trận, Trường Ngọc đã xách dao mổ heo ra chiến trường tìm chồng, kề vai sát cánh bên người thương, bảo vệ đất nước, tìm lại công lý.