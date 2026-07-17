Lần đầu có cặp đôi đóng cha con lại như tình nhân, tất cả là tại ánh mắt không đúng mực của nữ chính

Bộ phim cổ trang Bách Hoa Sát sau khi lên sóng đã thu hút sự chú ý nhờ quy tụ dàn diễn viên có ngoại hình nổi bật như Mạnh Tử Nghĩa, Hà Nhuận Đông, Hà Dữ... Chưa bàn đến nội dung, tạo hình hay bối cảnh thì một phân đoạn giữa nhân vật của Mạnh Tử Nghĩa trong vai quận chúa Thẩm Tịch Hòa và "phụ vương" của cô - Tây Bắc vương (Hà Nhuận Đông thủ vai) lại bất ngờ viral trên mạng xã hội. Lý do là không ít người xem cho rằng nếu chỉ nhìn thoáng qua, rất khó tin đây là cảnh cha con đoàn tụ, bởi bầu không khí và tương tác giữa hai nhân vật lại gợi cảm giác giống một cặp tình nhân hơn.

Phân cảnh gây chú ý của Hà Nhuận Đông và Mạnh Tử Nghĩa

Đoạn cut đang được chia sẻ nhiều ghi lại khoảnh khắc Thẩm Tịch Hòa gặp lại cha ruột của mình. Song, điều khiến cư dân mạng chú ý lại không nằm ở tạo hình mà là cách Mạnh Tử Nghĩa thể hiện cảm xúc. Trong cảnh cha con gặp nhau, thay vì ánh mắt hồn nhiên, vui mừng của một người con gặp lại cha sau thời gian xa cách, Mạnh Tử Nghĩa lại nhìn bạn diễn bằng ánh mắt quá dịu dàng và lưu luyến. Một số người nhận xét ánh nhìn ấy mang cảm giác nhớ nhung, e thẹn nhiều hơn là sự kính trọng hay niềm vui đoàn tụ giữa cha và con.

Nhiều bình luận cho rằng nếu đây là cảnh giữa hai người yêu thì ánh mắt ấy hoàn toàn phù hợp, nhưng đặt trong mối quan hệ cha con lại tạo cảm giác khá gượng gạo. Đó là chưa kể khi được cha ôm và quay vòng, Mạnh Tử Nghĩa lại diễn thành nét ngượng ngùng, e thẹn, làm mất đi sự trong sáng cần có của mối quan hệ này.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng vấn đề nằm ở chính hình tượng của Mạnh Tử Nghĩa. Nữ diễn viên năm nay đã ngoài 30 tuổi, sở hữu gương mặt sắc sảo và khí chất trưởng thành hơn hẳn so với nguyên tác là một thiếu nữ. Thậm chí có bình luận còn cho rằng với ngoại hình hiện tại, cô phù hợp với những vai trưởng thành hơn thay vì tiếp tục "cưa sừng làm nghé".

Nếu Mạnh Tử Nghĩa gây tranh luận vì biểu cảm thì Hà Nhuận Đông lại nhận về hàng loạt lời khen. Dù chỉ đảm nhận vai cameo Tây Bắc Vương, nam diễn viên vẫn gây ấn tượng với ngoại hình phong độ, vóc dáng cao lớn. Ở tuổi ngoài 50, Hà Nhuận Đông được cho là quá trẻ so với tuổi. Cũng vì cả hai đều sở hữu ngoại hình nổi bật và khoảng cách tuổi tác ngoài đời không quá lớn, nhiều người cho rằng khi đứng cạnh nhau, Mạnh Tử Nghĩa và Hà Nhuận Đông trông giống một hoàng đế và phi tần hơn là hai cha con.

Bình luận của netizen: - Nếu không đọc giới thiệu phim chắc mình tưởng đây là nam nữ chính - Ánh mắt của cô kia nhìn cha mà cứ như đang nhìn người yêu - Hà Nhuận Đông phong độ quá, đứng cạnh ai cũng tạo chemistry - Có mà nữ chính diễn kém ấy, ánh mắt diễn cha con mà ra đang nhìn nam nhân - Nữ chính đơ cứng quá, nhẽ ra ánh mắt phải long lanh, vui sướng dễ thương. Chứ sao tôi nhìn ra ánh mắt nhớ nhung, mong đợi với đầy sự kìm nén, ngạc ngiên khi được bố ôm - Lại còn kiểu ngượng ngùng cúi xuống, kiểu thẹn, có biết diễn hay không mà ông đạo diễn cũng bấm máy bừa cho lên sóng được

Về bộ phim, Bách Hoa Sát được chuyển thể từ tiểu thuyết Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát, lấy bối cảnh triều đình với những cuộc tranh đoạt quyền lực xen lẫn chuyện tình cảm. Phim xoay quanh Thẩm Tịch Hòa (Mạnh Tử Nghĩa) - quận chúa lớn lên ở vùng Tây Bắc, thông minh, quyết đoán và được phụ thân hết mực yêu thương. Đồng hành cùng cô là Tiêu Hoa Ung (Hà Dữ), vị thái tử tài trí nhưng mang trong mình nhiều bí mật. Từ một cuộc hôn nhân mang màu sắc chính trị, cả hai dần đồng hành, vượt qua âm mưu triều đình để bảo vệ giang sơn và tìm thấy tình yêu.

Trong phim, Hà Nhuận Đông đảm nhận vai Tây Bắc Vương, phụ thân của Thẩm Tịch Hòa. Dù không phải nam chính, sự xuất hiện của anh vẫn được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn quan trọng cho câu chuyện.