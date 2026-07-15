Cả MXH mê mệt phim Trung Quốc quay tại Việt Nam: Cảnh nào cũng đẹp nức nở, nữ chính hot nhất Chị Đẹp 2026

Mới đây, một bài đăng tổng hợp những phân cảnh đẹp như tranh vẽ từ một bộ phim bất ngờ viral trên MXH. Điều khiến cư dân mạng xuýt xoa là những khung hình đẹp đến mức nhiều người ngỡ đây là một bộ phim quảng bá du lịch Việt Nam. Hóa ra, đây thực chất là Hai Con Gái Ông Chủ Vườn Thuốc Trung Hoa - bộ phim Trung Quốc lấy bối cảnh tại Ninh Bình. Những hình ảnh núi non trùng điệp, dòng sông xanh ngắt, thuyền nan len lỏi giữa hang động cùng nhịp sống yên bình của miền Bắc Việt Nam đang khiến bộ phim được "đào" lại và chia sẻ rầm rộ.

Hai Con Gái Ông Chủ Vườn Thuốc Trung Hoa (The Chinese Botanist's Daughters) là một tác phẩm táo bạo, đi sâu vào đề tài tình yêu đồng tính nữ (bách hợp) được sản xuất nam 2006. Phim theo chân hai cô gái trẻ sống biệt lập trong một vườn thuốc cổ kính. Giữa thiên nhiên tĩnh lặng, một thứ tình cảm dịu dàng, say đắm nhưng đầy cấm kỵ đã nảy nở, tạo nên một liều thuốc độc ngọt ngào nhưng cũng kéo theo một cái kết bi kịch, lấy đi bao nước mắt của người xem.

Khi bộ phim viral trở lại, netizen nhanhh chóng phát hiện nữ chính chính là Lý Tiểu Nhiễm - Chị Đẹp sở hữu lượng thảo luận khủng, càn quét khắp các diễn đàn từ Trung sang Việt nhờ visual "lão hóa ngược" tại Đạp Gió 2026. Trong phim, Lý Tiểu Nhiễm vào vai Trần An - con gái của giáo sư thực vật học. Cô mang vẻ đẹp mong manh, có chút u sầu, chịu sự kìm kẹp, độc đoán nghiêm khắc từ người cha.

Đồng hành cùng cô là Lý Minh (do nữ diễn viên lai Pháp Mylène Jampanoi thủ vai), một cô gái mồ côi mang vẻ đẹp phóng khoáng, hoang dại đến thực tập tại vườn thuốc. Màn tương tác giữa Chị Đẹp Lý Tiểu Nhiễm và Mylène Jampanoi trong phim phải gọi là "đỉnh của chóp". Ánh mắt tình tứ, những cử chỉ chăm sóc nhẹ nhàng cho đến những phân cảnh cao trào của cả hai vừa ngọt ngào vừa có tính thẩm mỹ cao, mang lại một màn chemistry bùng nổ.

...Chị Đẹp nhiều fan trong Đạp Gió 2026...Chị Đẹp nhiều fan trong Đạp Gió 2026

Dù là bộ phim Trung Quốc nhưng điểm đặc biệt nhất giúp bộ phim hot rần rần trở lại là bối cảnh được quay 100% tại Việt Nam, chủ yếu ở Ninh Bình và Ba Vì. Dưới ống kính của đạo diễn Đới Tư Kiệt, thiên nhiên Việt Nam hiện lên đẹp vô thực. Những thước phim đưa người xem chiêm ngưỡng từ dãy núi đá vôi sừng sững trùng điệp ngập trong sương mờ, dòng sông Ngô Đồng xanh mướt, uốn lượn phẳng lặng như tờ cho đến ngôi chùa cổ kính ẩn hiện bên vách đá tĩnh mịch rêu phong. Tất cả hòa quyện tạo nên một bối cảnh tịch mịch, đẹp nức nở mà không kỹ xảo ba xu nào sánh được.

Được biết, lý do đoàn làm phim phải lặn lội sang tận Việt Nam là vì nội dung bách hợp quá nhạy cảm thời bấy giờ khiến phim không được cấp phép ghi hình tại Trung Quốc. Song, sự thay đổi bối cảnh này lại vô tình biến cảnh sắc Việt Nam trở thành nhân vật không lời hoàn hảo nhất, làm thăng hoa thêm cho câu chuyện tình yêu đầy đau thương của đôi nữ chính.

Sau khi những hình ảnh này được "đào lại", netizen đã để lại loạt bình luận thể hiện sự tự hào và cảm thán trước cảnh sắc Việt Nam:

- Việt Nam mình lên phim điện ảnh đúng là đỉnh thật

- Xem xong chỉ muốn xách balo đi Ninh Bình ngay

- Xem xong đoạn clip ngắn này tự nhiên muốn xách vali đi Ninh Bình liền luôn, thiên nhiên nước mình lên phim láng giềng sang xịn mịn quá

- Khung hình nào cũng đẹp như postcard

- Nữ chính là Chị Đẹp Lý Tiểu Nhiễm đúng không mọi người? Trời ơi hồi trẻ visual phong thần dữ

- Thề là nếu không nói thì không ai nghĩ đây là Ninh Bình luôn á. Màu phim điện ảnh nhìn đỉnh thực sự

Mộng Zu