1. Chủ Giác

Dẫn đầu bảng xếp hạng với rating trung bình lên tới 4.210%, Chủ Giác cũng là bộ phim Trung Quốc có thành tích áp đảo nhất nửa đầu năm 2026. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Trương Gia Dịch, Lưu Hạo Tồn, Tần Hải Lộ và Đậu Kiêu, đồng thời được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên từng đoạt Giải thưởng Văn học Mao Thuẫn. Bộ phim kể về cuộc đời của Dịch Tần Nga - cô gái xuất thân nghèo khó nhưng từng bước vươn lên trở thành nghệ sĩ Tần kịch nổi tiếng. Không chỉ tái hiện hành trình theo đuổi nghệ thuật kéo dài hàng chục năm, Chủ Giác còn phản ánh những biến động xã hội Trung Quốc qua nhiều thời kỳ, được đánh giá là một trong những tác phẩm chính kịch có chất lượng cao nhất của CCTV trong những năm gần đây.

2. Hảo Hảo Đích Thời Quang

Đứng thứ hai với rating trung bình 3.789%, Hảo Hảo Đích Thời Quang quy tụ Mai Đình, Điền Vũ, Trần Hạo Vũ và Lý Tuyết Cầm. Khác với nhiều phim gia đình khai thác bi kịch, tác phẩm lựa chọn nhịp kể nhẹ nhàng, xoay quanh cuộc sống của những con người ở tuổi trung niên khi phải đối mặt với đổ vỡ trong hôn nhân, áp lực chăm sóc cha mẹ già và khoảng cách thế hệ với con cái. Bộ phim ghi điểm nhờ những tình huống gần gũi, giàu tính chữa lành, đồng thời truyền tải thông điệp rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đến từ việc biết trân trọng những điều bình dị nhất trong cuộc sống.

3. Kim Quan

Đạt rating trung bình 3.339%, Kim Quan đánh dấu màn kết hợp giữa Kinh Siêu và Hoàng Nghiêu trong một tác phẩm chính kịch lấy đề tài hải quan hiếm thấy trên màn ảnh Trung Quốc. Phim theo chân những cán bộ hải quan trong cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại và các đường dây tội phạm xuyên biên giới, đồng thời tái hiện những áp lực nghề nghiệp, sự hy sinh và trách nhiệm của họ trong việc bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia. Bên cạnh các vụ án kịch tính, tác phẩm cũng dành nhiều thời lượng khai thác đời sống và những lựa chọn đầy khó khăn của các nhân vật.

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4. Gia Sự Pháp Đình

Xếp thứ tư với rating trung bình 3.051%, Gia Sự Pháp Đình có sự tham gia của Cung Tuấn và Nhậm Mẫn, đưa khán giả bước vào thế giới của các thẩm phán chuyên giải quyết những vụ án hôn nhân và gia đình. Từ tranh chấp quyền nuôi con, bạo lực gia đình đến những mâu thuẫn về tài sản hay phụng dưỡng cha mẹ, mỗi vụ việc đều phản ánh một góc khuất trong đời sống hiện đại. Không quá nặng tính tố tụng, bộ phim lựa chọn cách tiếp cận giàu cảm xúc, đặt trọng tâm vào con người và những giá trị của tình thân phía sau mỗi bản án.

5. Phong Dữ Triều

Đứng thứ năm với rating trung bình 2.789%, Phong Dữ Triều quy tụ dàn diễn viên gồm Nhậm Gia Luân, Lam Doanh Oánh, Lý Thuần, Đàm Khải, Mã Khải Việt, Hạo Ca và Hồ Minh. Lấy bối cảnh những năm đầu cải cách mở cửa, bộ phim kể về nhiều thế hệ người trẻ dám rời quê hương để lập nghiệp, xây dựng vùng duyên hải từ những ngày còn nghèo khó. Xen kẽ câu chuyện phát triển kinh tế là hành trình trưởng thành, tình yêu và những lựa chọn giữa lý tưởng cá nhân với trách nhiệm dành cho gia đình và quê hương.

6. Khán Đắc Kiến Phong Cảnh Đích Song

Với rating trung bình 2.776%, Khán Đắc Kiến Phong Cảnh Đích Song có sự góp mặt của Trương Tuyết Nghênh, Cao Chí Đình, Ngụy Thần và Nhiếp Viễn. Bộ phim sử dụng hình ảnh những ô cửa sổ như một phép ẩn dụ để kể nhiều câu chuyện khác nhau về gia đình, tình yêu và cuộc sống đô thị. Mỗi nhân vật đều mang trong mình những nỗi niềm riêng, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên bức tranh đầy cảm xúc về sự cô đơn, kết nối và hy vọng trong xã hội hiện đại. Cách kể chuyện nhẹ nhàng, giàu tính điện ảnh giúp tác phẩm nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

7. Khách Thập Luyến Ca

Đạt rating trung bình 2.719%, Khách Thập Luyến Ca quy tụ Lý Lan Địch, Quách Tuấn Thần và Khâu Thiên, lấy bối cảnh thành phố Kashgar thuộc khu tự trị Tân Cương. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của những người trẻ giữa vùng đất giàu bản sắc văn hóa, đồng thời khắc họa đời sống, phong tục và sự giao thoa giữa nhiều dân tộc khác nhau. Không chỉ là một tác phẩm lãng mạn, Khách Thập Luyến Ca còn gây ấn tượng nhờ những khung hình đậm chất điện ảnh và phong cảnh đặc trưng của miền Tây Trung Quốc.

8. Thái Bình Niên

Xếp thứ tám với rating trung bình 2.490%, Thái Bình Niên quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Bạch Vũ, Châu Vũ Đồng, Chu Á Văn và Du Hạo Minh. Bộ phim tái hiện giai đoạn cuối thời Ngũ Đại Thập Quốc và quá trình thống nhất Trung Hoa dưới triều Tống thông qua những nhân vật lịch sử nổi tiếng như Triệu Khuông Dận hay Tiền Hoằng Thục. Với quy mô đầu tư lớn, bối cảnh công phu và cách kể chuyện đậm chất sử thi, tác phẩm mang đến góc nhìn về khát vọng hòa bình cũng như những quyết định làm thay đổi cục diện lịch sử.

9. Ngã Đích Sơn Dữ Hải

Đạt rating trung bình 2.226%, Ngã Đích Sơn Dữ Hải do Đàm Tùng Vận đảm nhận vai nữ chính, cùng sự góp mặt của Đổng Tình và Cao Chí Đình. Chuyển thể từ tiểu thuyết Tôi và số phận của tôi, bộ phim kể về Phương Uyển Chi - cô gái sinh ra tại vùng núi nghèo nhưng không chấp nhận số phận an bài. Từ một công nhân nhập cư, cô từng bước xây dựng sự nghiệp, trở thành nữ doanh nhân thành đạt và quay về đóng góp cho quê hương. Hành trình vượt khó của nhân vật truyền tải thông điệp tích cực về ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

10. Tình Yêu Thời Đại Thuần Khiết

Khép lại top 10 với rating trung bình 1.910%, Tình Yêu Thời Đại Thuần Khiết đánh dấu màn kết hợp giữa Trần Phi Vũ và Tôn Thiên trong vai Phương Mục Dương và Phí Nghi. Lấy bối cảnh Trung Quốc những năm 1990, bộ phim theo chân hai người trẻ trưởng thành giữa giai đoạn đất nước chuyển mình mạnh mẽ, khi tình yêu, sự nghiệp và lý tưởng luôn phải đứng trước những lựa chọn khó khăn. Không chỉ khai thác chuyện tình kéo dài qua nhiều năm, tác phẩm còn tái hiện bức tranh xã hội của một thời kỳ đầy biến động, mang màu sắc hoài niệm và giàu cảm xúc.

Theo Sohu