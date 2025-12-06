Làn da "trẻ" ra 6 tuổi chỉ sau nửa tháng người phụ nữ uống loại nước ép bình dân, chợ Việt bán la liệt còn rất rẻ!

Trong cuộc chiến chống lại lão hóa, không ít phụ nữ phải đổ tiền vào các liệu trình thẩm mỹ đắt đỏ. Thế nhưng, một chủ cơ sở thẩm mỹ tại Nhật Bản lại tìm thấy bí quyết trẻ hóa da ngay trong một loại quả bình dân, được bán la liệt tại chợ Việt với mức giá vô cùng phải chăng: Cà chua.

Làn da trẻ ra 6 tuổi nhờ uống nước ép cà chua trong 1 tháng

Câu chuyện bắt đầu từ Mika Sato, một người phụ nữ ở tuổi ngoài 40. Dù làm việc trong ngành làm đẹp, cô vô cùng phiền muộn vì làn da bắt đầu thâm nám và tàn nhang xuất hiện từ tuổi 30. Cô đã thử nhiều phương pháp nhưng không hiệu quả.

Trong lúc bế tắc, cô tình cờ để ý đến thói quen lâu năm của mẹ: uống nước ép cà chua mỗi sáng. Cô quyết định làm theo và nhận kết quả đáng kinh ngạc. Chỉ sau 1 tháng, các đốm đen trên da cô bắt đầu nhạt màu, da trở nên ẩm mượt hơn và sáng lên trông thấy.

Ảnh minh họa

Sự thành công của Mika Sato không phải là trường hợp cá biệt. Sau khi cô chia sẻ phương pháp uống nước ép cà chua để "trẻ hóa" trên mạng xã hội và chương trình làm đẹp trực tuyến, rất nhiều phụ nữ Nhật cũng kể về trải nghiệm của họ, số khác thì bắt đầu làm theo.

Trong đó, một phụ nữ 40 tuổi uống nước ép cà chua sau 2 tuần nhận thấy các vết thâm nám mờ đi rõ rệt. Phân tích bằng thiết bị da liễu cũng cho thấy nếp nhăn giảm nhẹ, khiến làn da của cô trông trẻ hơn 6 tuổi. Một phụ nữ 51 tuổi khác, sau khi uống nước cà chua 2 tháng cũng rất vui mừng vì thường xuyên được khen da đẹp, quá trẻ so với tuổi thật.

Nước ép cà chua có "bí mật" gì mà lại dưỡng da tốt vậy?

Tại sao cà chua lại có khả năng dưỡng da "thần kỳ" đến vậy? Theo các chuyên gia dinh dưỡng, điều này liên quan đến các chất chống oxy hóa mạnh mẽ có trong loại quả này:

1. Lycopene

Đây là "siêu chiến binh" chống oxy hóa. Lycopene có khả năng ức chế sản sinh melanin (nguyên nhân gây nám, tàn nhang), cải thiện độ đàn hồi và giúp tăng cường trao đổi chất của da.

2. Beta-carotene và Vitamin C

Các chất này hỗ trợ quá trình trao đổi chất và đẩy lùi các loại oxy phản ứng (gốc tự do) gây lão hóa da.

Và điều quan trọng là, khi cà chua được ép thành nước, thành tế bào sẽ bị phá hủy, giúp cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng dễ dàng hơn. Khả năng hấp thụ Lycopene có thể tăng gấp 2 đến 3 lần so với việc ăn cà chua trực tiếp.

3 mẹo uống nước ép cà chua để da "trẻ hóa" tối đa

Để tối đa hóa lợi ích chống lão hóa từ nước ép cà chua, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị áp dụng ba mẹo sau:

- Uống nước ép cà chua vào buổi sáng: Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hiệu quả hấp thụ Lycopene cao hơn gần ba lần so với buổi tối. Nên uống một cốc khoảng 200 ml mỗi ngày.

Ảnh minh họa

- Thêm dầu ô liu: Lycopene là chất dinh dưỡng tan trong chất béo. Chỉ cần thêm 1 thìa cà phê dầu ô liu vào cốc nước ép sẽ tăng tỷ lệ hấp thu Lycopene lên mức cao nhất

- Bổ sung Vitamin C (Nước cốt chanh) hoặc Sữa tươi: Thêm nước cốt chanh giúp tăng khả năng ức chế melanin, hoặc pha với sữa tươi (tỷ lệ 1:1) để vừa tăng hấp thu Lycopene vừa cung cấp dinh dưỡng toàn diện.

Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng muốn da đẹp thì mỗi nước ép cà chua là chưa đủ. Vẫn cần ngủ nghỉ khoa học, tránh thức khuya, dùng kem chống nắng nhé!