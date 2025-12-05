Bí ẩn chiếc giường của người mẹ mới mất, con trai nằm lên suýt thập tử nhất sinh

Mới đây, Bệnh viện số 1 tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) công bố một ca bệnh hi hữu: Mẹ của ông Trần, 86 tuổi, đột ngột bị tiêu chảy, toàn thân mệt lả và chỉ trong vài ngày đã không qua khỏi. Sau khi người mẹ mất, ông Trần làm theo phong tục địa phương, ngủ trên chiếc giường mà bà dùng trước lúc mất. Không lâu sau, ông xuất hiện triệu chứng tương tự, uống thuốc không đỡ và được đưa đến bệnh viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy, ông Trần dương tính với RNA virus Bunya mới (New Bunyavirus).

Bác sĩ phán đoán, người mẹ có thể đã bị ve (bọ ve ký sinh) đốt trong lúc làm việc ngoài đồng, dẫn đến nhiễm virus. Còn ông Trần nhiều khả năng bị lây thông qua tiếp xúc với dịch tiết cơ thể còn tồn lưu hoặc môi trường bị ô nhiễm virus từ người mẹ. May mắn là ông được điều trị kịp thời nên đã qua cơn nguy hiểm.

Virus này không chọn lọc đối tượng đặc biệt nhưng người cao tuổi và người có bệnh nền khi nhiễm sẽ dễ chuyển nặng hơn. Không chỉ trường hợp có vết ve đốt rõ ràng, mà bất kỳ ai từng có hoạt động ngoài tự nhiên và sau đó bị sốt không rõ nguyên nhân đều cần nghĩ đến khả năng nhiễm bệnh.

Virus Bunya là một họ virus lớn, gồm nhiều chủng khác nhau. Tại Trung Quốc, chủng gây chú ý nhất là virus “Hội chứng sốt kèm giảm tiểu cầu” (SFTS), còn gọi là virus Bunya mới , thường được gọi dân dã là “bệnh do ve”.

Bác sĩ Trần Nhã Linh (Phó chủ nhiệm khoa Bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện số 2 Nam Kinh, Trung Quốc) cho biết ve đốt là đường truyền chủ yếu , nhưng người không bị ve đốt vẫn có thể nhiễm nếu tiếp xúc với máu hoặc dịch cơ thể của bệnh nhân đang trong giai đoạn cấp tính , lý do chính gây ra các ca bệnh lây trong gia đình .

Ngoài ra, các động vật có mang ve hoặc dính dịch tiết của ve cũng có thể là vật trung gian gián tiếp truyền bệnh.

Nhiều người lo lắng bị ve đốt rồi có chắc chắn nhiễm virus Bunya không? Bác sĩ giải thích đây chỉ là xác suất, vì không phải con ve nào cũng mang virus ; tỷ lệ mang virus thay đổi theo vùng, mùa và loài ve.

Tuy nhiên, nếu bị ve bám, cần xử lý y tế ngay, vì thời gian ve cắn càng lâu, nguy cơ truyền virus càng lớn , phát hiện và gỡ ve đúng cách sớm sẽ giảm đáng kể nguy cơ nhiễm.

Bệnh do virus Bunya có đặc trưng sốt kèm giảm tiểu cầu, nặng có thể dẫn đến suy đa cơ quan, đặc biệt nguy hiểm với người lớn tuổi. Giai đoạn đầu, triệu chứng giống cúm: S ốt, mệt mỏi, đau cơ nên dễ bị bỏ qua hoặc chẩn đoán nhầm.

Bác sĩ khuyến cáo nếu có các triệu chứng trên, hãy thông báo với bác sĩ về lịch sử đi rừng, làm đồng, cắm trại, du lịch núi, hoặc từng nghi ngờ bị ve đốt , vì đây là yếu tố quyết định chẩn đoán sớm. Đồng thời, máu và dịch tiết của bệnh nhân đều có khả năng lây nhiễm , do đó người bệnh cần cách ly nghiêm ngặt để ngăn lây giữa người với người.

Nguồn và ảnh: QQ