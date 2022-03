Loại nước giúp hạ đường huyết cực tốt: Tận dụng đúng cách còn giúp "tẩm bổ" cho tim mạch, giúp giảm cân và chống lại lão hóa

Loại nước mà chúng ta đang nhắc đến chính là nước luộc giá đỗ.

Theo Đông y, giá đỗ là loại thực phẩm rất bổ dưỡng. Giá đỗ được sử dụng để thanh nhiệt, giải độc, hạ hỏa, thông tiểu nên dùng để giải khát rất tốt. Chưa kể loại thực phẩm này còn được sử dụng để làm đẹp da, giảm cân, tăng cường hormone nữ rất hiệu quả.

Trong giá đỗ có chứa một lượng lớn vitamin B1, B2, B6, C, protein… Loại thực phẩm này còn có thể hỗ trợ điều trị các loại bệnh nghiêm trọng như tim mạch, tiểu đường cao huyết áp, thậm chí là cả bệnh ung thư.



Cách sử dụng giá đỗ hiệu quả nhất chính là rửa sạch, nhai kỹ, hoặc có thể dùng giá làm nộm, luộc lấy nước uống cũng đem lại hiệu quả tương tự. Tuy nhiên khi sử dụng cũng cần tuân thủ theo một số quy tắc quan trọng để không ảnh hưởng đến cơ thể.

Loại nước giúp hạ đường huyết, bồi bổ tim mạch: Nước luộc giá đỗ

1. Nước luộc giá đỗ giúp hạ đường huyết

Trong quá trình nảy mầm, đậu xanh đã bị giảm hàm lượng tinh bột, do đó giá đỗ chứa rất ít carbohydrate, nhưng lại giàu chất xơ và protein, điều đó khiến nó trở thành một lựa chọn lành mạnh đối với bệnh nhân tiểu đường.

Đặc biệt, chất xơ hòa tan trong giá đỗ cũng có thể làm giảm nồng độ cholesterol trong cơ thể, cũng như giúp làm giảm lượng đường huyết hiệu quả. Tuy nhiên người tiểu đường cần chú ý chọn giá đỗ sạch, nên ăn và uống nước giá đỗ trước khi ăn các thực phẩm giàu tinh bột để ngăn không cho đường huyết tăng cao.

Giá đỗ có thể ảnh hưởng tới tác dụng của một số loại thuốc điều trị đái tháo đường. Do đó, người bệnh không nên tiêu thụ nước giá đỗ quá gần khoảng thời gian trước hoặc sau khi uống thuốc.

2. Ngăn ngừa ung thư

Giá đỗ có giá trị dinh dưỡng cao hơn nhiều lần so với đậu xanh, cụ thể: vitamin B2 tăng 2 - 4 lần, Caroten tăng 2 lần, vitamin C tăng 40 lần, vitamin B12 tăng 10 lần, nhóm B tăng 30 lần. Do đó, nó có khả năng khử gốc tự do chống viêm, ung thư rất tốt.

3. Giải độc cơ thể

Trong giá đỗ có chứa những hoạt chất khử gốc tự do nên có thể giải được nhiều loại chất độc có trong cơ thể trong quá trình ăn uống, sinh hoạt con người vô tình nạp phải, kể cả thạch tín.

4. Uống nước giá đỗ tốt cho hệ tiêu hóa

Giá đỗ có chứa hàm lượng enzym sống cao bất thường. Những enzym này giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn và cải thiện các phản ứng hóa học trong cơ thể, đặc biệt là khi liên quan đến tiêu hóa.

Enzyme giúp phân hủy thức ăn hiệu quả và tăng cường khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của đường tiêu hóa. Hơn nữa giá đỗ cũng có nhiều chất xơ giúp điều hòa tiêu hóa, giúp phân dễ dàng đi qua đường tiêu hóa hơn.

5. Giúp giảm cân

Giá đỗ là một trong những loại thực phẩm giúp giảm cân tốt nhất. Chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng lại có lượng calo không đáng kể, do đó việc uống nước giá đỗ sẽ giúp bạn no lâu mà cân nặng lại không tăng.

Ngoài ra giá đỗ còn chứa một lượng lớn chất xơ giúp bạn no lâu hơn. Nó cũng ức chế việc giải phóng ghrelin, một loại hormone đói cho thấy não của chúng ta ăn nhiều hơn.

6. Tốt cho trái tim

Giá đỗ có chứa axit béo omega-3 giúp tăng mức cholesterol tốt (HDL) và giảm lượng cholesterol có hại trong mạch máu và động mạch của bạn. Axit béo omega-3 có đặc tính chống viêm giúp giảm căng thẳng quá mức đối với hệ thống tim mạch. Sự hiện diện của kali giúp giảm mức huyết áp, giảm nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch.



7. Có thể ngăn ngừa lão hóa sớm

Giá đỗ được cho là có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa hoạt tính cao giúp ngăn ngừa lão hóa sớm. Hơn nữa, các chất chống oxy hóa có trong giá đỗ giúp chống lại các gốc tự do gây hại tế bào có thể gây lão hóa sớm. Vì vậy, bạn nên bổ sung nước luộc giá đỗ vào thực đơn ăn uống hàng ngày.

3 KHÔNG nên biết khi uống nước luộc giá đỗ

- Không được dùng khi bụng đói:

Giá đỗ vốn là thực phẩm tính mát, hàn cho nên nếu dùng khi đói sẽ gây hại cho dạ dày. Ngoài ra, người đang có biểu hiện chân tay lạnh thiếu lực, đau nhức chân tay, đi ngoài phân lỏng cũng nên tránh ăn giá vì sẽ làm bệnh tình nặng thêm.

-Không dùng giá đỗ nhiễm hóa chất:

Mọi người nên mua giá đỗ ở nơi uy tín hoặc tự làm vì nếu dùng giá đỗ "bẩn" trong thời gian dài sẽ có rất nhiều hệ lụy, dễ mắc các bệnh nguy hiểm như ung thư.

- Không dùng giá đỗ khi đang uống thuốc:

Vì giá đỗ có tính giải các chất độc nên nó cũng có thể giải luôn tác dụng của thuốc. Chính vì vậy nếu đang điều trị bệnh gì đó, bạn nên nhớ không uống nước giá đỗ trong khoảng thời gian quá gần trước và sau khi uống thuốc.

