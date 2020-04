Làm việc tại nhà mà vẫn muốn đi du lịch? Đừng lo, 4 cách dưới đây sẽ giúp hội công sở thỏa mãn ước muốn

Thực hiện lệnh giãn cách ly và âm thầm làm việc tại nhà từ mấy tuần nay, chắc hẳn dân công sở đang bắt đầu cảm thấy ngột ngạt và “thèm” thực hiện những chuyến du lịch cuối xuân đầu hè như thường niên phải không nào?



Đừng lo, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Và 4 cách dưới đây tin chắc rằng sẽ giúp mọi người phần nào thỏa mãn được ước mong đó, trong khi vẫn không bị ai chê trách kiểu “úi xời, chả có trách nhiệm gì với cộng đồng, đang cách ly phòng dịch mà bỏ đi du lịch”.

1. Phim ảnh

Ngôn ngữ của phim ảnh mang sức mạnh truyền đạt chân thực bối cảnh được ghi lại trong phim, do đó, nếu muốn đi du lịch tại gia mà vẫn không ảnh hưởng gì đến vấn đề tự cách ly xã hội thì nhanh chóng tổng hợp những cuốn phim thú vị được quay tại nhiều nơi trên thế giới ngay đi nào.

Chẳng hạn như muốn đến Nhật Bản, bộ phim “My Tomorrow Your Yesterday” sẽ đưa bạn đến đó, đan xen là câu chuyện tình lãng mạn của cặp đôi nhân vật chính với đường dây kịch bản không thể nào độc đáo hơn. Còn muốn đến châu Âu, thậm chí là quay ngược thời gian để xem thuở ấy, châu Âu đẹp đẽ đến mức nào với những tòa kiến trúc cùng phong cách sống đậm chất thơ, xem ngay và luôn “Call Me By Your Name”,...

Tóm lại, lãnh địa phim ảnh rất rộng, chỉ cần muốn xem phim gì để mang đến cho mình cảm giác được đi du lịch tới nước A, nước B, mốc thời gian C hoặc D nào đó hãy nhờ “chị google” gợi ý nhé!

2. Sách

Nếu không thích đi du lịch cùng phim ảnh, có ngay một sự lựa chọn khác cho hội công sở trong mùa làm việc tại gia này, đó chính là… sách. Khác với phim, sách hay tiểu thuyết, truyện ngắn mang sức truyền tải bối cảnh được viết nên bao la, bát ngát hơn bất kỳ thứ gì con người từng biết tới (vì chúng được kích hoạt bởi trí tưởng tượng phong phú của người đọc mà).

Để lọt thỏm giữa thinh không của một miền quê châu Âu đầy lãng mạn, tìm đọc tiểu thuyết “Dưới ánh mặt trời Tuscan” của nhà văn Elizabeth Mayes. Hay để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa của những vùng đất bí ẩn hơn như Tây Tạng, hàng loạt tác phẩm tuyệt hảo như “Hành trình về phương Đông”, “Trên rặng Tuyết Sơn” của dịch giả lão làng Nguyên Phong đang chờ bạn. Gần gũi hơn nhưng là du lịch theo kiểu đầy cảm xúc, hãy tìm đến các truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư với đề tài xuyên suốt là con người và sông nước miền Tây,...

Nhà triết học Saint Augustine từng nói: “Thế giới là một cuốn sách và những người không đi du lịch chỉ đọc được một trang của cuốn sách đó". Vậy tại sao không tranh thủ những ngày làm việc tại gia để đọc nốt những trang sách còn lại và cho mình cảm giác được đi du lịch nào “500 anh chị em” công sở ơi!

3. Ẩm thực

Không phải chỉ thị giác, thính giác và trí tưởng tượng mới mang đến cho dân công sở có cảm giác được đi du lịch trong những ngày “trốn” dịch ở nhà, trái lại, ngay cả vị giác cũng có thể giúp chúng ta thỏa mãn ước mong nữa đấy. Tưởng tượng trưa nay ăn món Hàn, chiều tối thử chút ẩm thực Địa Trung Hải, tối nhấm nháp tí finger-food, canapé đúng chuẩn châu Âu thêm cốc rượu vang nồng nàn, ôi đó là cả một chuyến du lịch vòng quanh thế giới chứ còn gì nữa.

Để đạt được điều đó, dân công sở phải bỏ ra chút thời gian để tìm tòi, học các công thức được “chị google” chỉ dẫn cho. Dễ thôi mà và nấu ăn cũng là một trong những cách giảm tải căng thẳng hiệu quả, kết nối tình cảm gia đình hữu ích trong những lúc cả nhà quây quần cùng nhau nữa đấy. Thất bại không sao, lợi ích vẫn còn đó.

4. Video call cùng bạn bè, người thân

Lệnh tự cách ly tại nhà gần như phủ sóng ở khắp mọi nơi trên thế giới, cho nên người thân, bạn bè ở xa cùng gặp gỡ nhau trong dịp này gần như là điều bất khả thi. Vì thế, cách tốt nhất để gặp gỡ họ đó chính là video call. Cách này không những đơn giản mà còn giúp cho chúng ta có cảm giác như mình đang đi du lịch xa. Một công đôi chuyện thì hà cớ gì không thực hiện ngay.

Chưa bao giờ dễ dàng hơn để trò chuyện với những người thân yêu trên toàn thế giới và giúp họ cảm thấy cô đơn như bây giờ. Hãy nắm lấy cơ hội này để thực hiện điều đó. Nếu xa cách xã hội có nghĩa là chúng ta không thể đi du lịch và cận kề người thân, giải pháp tối ưu chẳng phải là tận dụng sự phát triển của công nghệ hiện đại hay sao?