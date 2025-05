Ngày 23/5, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên, doanh nghiệp sở hữu, vận hành đài hóa thân nằm ven quốc lộ 21, thuộc địa bàn xã Mỹ Thuận, TP Nam Định.

Đài hóa thân ở Nam Định thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên. Ảnh: Công an Nam Định.

Cụ thể, cơ quan chức năng ở địa phương xử phạt doanh nghiệp trên về 2 hành vi: niêm yết giá dịch vụ hỏa táng, giá dịch vụ hành lễ không đúng và cung cấp dịch vụ cao hơn giá niêm yết được chấp thuận, phê duyệt. Tổng số tiền phạt là 19 triệu đồng.

Cơ quan chức năng còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả bằng việc buộc công ty phải trả lại các khoản tiền thu cao hơn quy định cho người dân sử dụng dịch vụ.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên phải trả lại 20.146 người bị thiệt hại tổng số tiền gần 11 tỷ đồng, gồm các khoản tiền đã thu phí dịch vụ cao hơn quy định từ ngày 19/5/2023 đến 31/3/2025. Bao gồm: thu thêm số tiền 1.000.000 đồng/ca đối với việc phụ thu áo quan thiêu khác chủng loại, thời gian hoả táng dài; thu thêm 300.000 đồng/ca đối với dịch vụ Phòng hành lễ theo yêu cầu so với giá dịch vụ hành lễ được chấp thuận (200.000 đồng/ca) và thu thêm số tiền 3.000.000 đồng/ca đối với dịch vụ hoả táng nguyên xương so với giá dịch vụ hoả táng được chấp thuận (4.500.000 đồng/ca).

Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên bị buộc trả lại tiềndo niêm yết giá dịch vụ hỏa táng, giá dịch vụ hành lễ không đúng và cung cấp dịch vụ cao hơn giá niêm yết được phê duyệt. Ảnh: Công an Nam Định.

Cũng theo Công an tỉnh Nam Định, hiện Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên đã công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc sẽ tiến hành trả lại tiền khắc phục hậu quả cho khách hàng bị thiệt hại từ 9h đến 18h trong các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, trong thời gian từ ngày 24 đến hết ngày 23/6. Địa chỉ trả tiền tại Nhà văn hóa xóm Phúc, xã Mỹ Thuận, TP Nam Định. Đồng thời doanh nghiệp này cũng đã niêm yết giá theo đúng quy định, đã được UBND tỉnh Nam Định chấp thuận việc thu phí dịch vụ hỏa táng nguyên xương (7.500.000 đồng/ca); cam kết không cấm các gia đình mang tiểu/quách từ bên ngoài vào để nhận tro, cốt thân nhân; công khai số điện thoại để người dân liên hệ trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Trước đó, vào đầu tháng 3, trên mạng xã hội xuất hiện clip của một người dân ở tỉnh Nam Định, phản ánh khi gia đình người này đưa người thân tới hỏa thiêu tại Đài hóa thân Thanh Bình bị cơ sở này gây “khó dễ”, “chặt chém” giá dịch vụ, trong đó có việc không cho phép thân nhân mang quách hoặc hũ tro cốt từ bên ngoài vào; muốn nhận "xương đẹp" phải trả thêm 3,5 triệu đồng; hợp đồng dịch vụ thiêu ban đầu có giá 4,5 triệu đồng nhưng khi đến ký hợp đồng, nhân viên tư vấn lại báo mức giá từ 8 - 10 triệu đồng...