Trong những ngày gần đây, anh trai Jisoo (BLACKPINK) - Kim Jung Hoon đã trở thành “cái gai” trong mắt công chúng xứ Hàn vì dính vào hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng từ quấy rối nữ streamer cho đến bạo hành vợ dã man. Từ đây, Jisoo cũng bị tẩy chay và ghét lây vì cộng đồng mạng nghi ngờ Kim Jung Hoon sử dụng tiền bạc và tầm ảnh hưởng của cô để bưng bít hành vi phạm tội.

Tới nay, Jisoo bất ngờ hủy buổi chụp hình với báo chí tại sân bay quốc tế Incheon dự kiến diễn ra vào ngày 22/4 ngay giữa tâm bão ồn ào. Thông báo nêu rõ: “Do những tình huống nội bộ bất khả kháng, lịch trình chụp ảnh với báo chí của Jisoo tại sân bay trước khi sang Pháp đã bị hủy bỏ”.

Theo dự kiến ban đầu, Jisoo sẽ xuất hiện trước truyền thông và khán giả tại sân bay Incheon vào ngày 22/4 trước khi đón chuyến bay lên đường sang Paris. Theo lịch trình được công bố trước đó thì đây sẽ là màn lộ diện đầu tiên của nữ idol kể từ sau khi bị kéo vào vụ scandal liên quan tới anh trai. Thế nhưng, tới nay màn xuất hiện tại sân bay này đã chính thức bị hủy bỏ. Tuy nhiên, cô vẫn sẽ tới Pháp để thực hiện lịch trình đã lên lịch từ trước theo đúng kế hoạch.

Jisoo vừa hủy nóng lịch trình giữa tâm bão ồn ào liên quan tới gia đình nữ ca sĩ. Ảnh: Naver

Vụ lùm xùm nổ ra cách đây ít ngày sau khi tờ Koreaboo đăng tin anh trai nữ idol nhóm nhạc nổi tiếng bị bắt khẩn cấp vì dính cáo buộc quấy rối nữ streamer. Thông tin ban đầu xuất hiện dưới dạng ẩn danh, không nêu đích danh cá nhân dính cáo buộc. Tuy nhiên sau đó, 1 trang tin của Hàn đã dùng ảnh anh trai Jisoo minh họa cho vụ việc, khiến công chúng giờ đây đổ dồn sự chú ý về phía người đàn ông này.

Khi vụ việc quấy rối còn chưa lắng xuống thì trên mạng xã hội The Qoo bỗng xuất hiện 1 bài viết dài tố cáo đến từ vợ của Kim Jung Hoon. Chị dâu Jisoo đã đăng tải những bằng chứng thương tích trên thân thể, đồng thời tố Kim Jung Hoon đã bạo hành cô dã man.

Anh trai Jisoo bị tố quấy rối nữ streamer và ra tay đánh vợ tàn bạo. Ảnh: Nate

Jisoo cũng bị vạ lây từ vụ ồn ào của anh trai. Cư dân mạng nghi ngờ Kim Jung Hoon sử dụng tiền bạc và tầm ảnh hưởng của nữ idol để bưng bít hành vi phạm tội, sau khi phát hiện 2 bài báo cáo buộc Kim Jung Hoon quay lén vào năm 2025 đã bị gỡ bỏ.

Vào ngày 19/4, diễn đàn trực tuyến Pann xuất hiện bài đăng có nội dung tuyên bố tẩy chay Jisoo. Chủ bài đăng cho biết tâm lý chung là cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với gia đình của tội phạm tình dục. Người này nhấn mạnh: “Cá nhân tôi sẽ không xem bất kỳ bộ phim điện ảnh hay truyền hình Hàn Quốc nào có Jisoo tham gia, cũng không nghe nhạc và sẽ tẩy chay cô ấy. Đó là lựa chọn của cá nhân tôi. Tôi không muốn tiêu tiền hay dành bất kỳ sự chú ý nào cho cô ấy”. Đáng nói, bài đăng đã nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ từ khá đông người dùng mạng khác. Có thể nói, chưa bao giờ Jisoo phải đối mặt với làn sóng tẩy chay dữ dội như lúc này.

Các bài báo tố cáo anh trai Jisoo quay lén từ năm ngoái đã biến mất. Ảnh: Pann

Trước đây, Kim Jung Hoon được giới thiệu trên truyền thông là có mối liên hệ tới công ty của Jisoo. Cụ thể, nguồn tin cho biết nữ ca sĩ đã cùng anh trai thành lập công ty quản lý hiện tại Blissoo. Chính những thông tin này đã khiến nhiều netizen càng thêm công kích Jisoo dữ dội. Thế nhưng tới tối 20/4, cô bất ngờ phủ nhận việc anh trai tham gia vào công ty Blissoo như các thông tin được lan truyền trước đó. Phía nữ ca sĩ còn làm rõ cô sống tự lập từ sớm, không biết gì về đời tư của anh trai, đồng thời khẳng định Blissoo và Jisoo không cung cấp bất kỳ hỗ trợ tài chính hay pháp lý nào cho Kim Jung Hoon.

Tuy nhiên, tới sáng 21/3, tờ BNT News lại cho hay tên anh trai Jisoo trước đó đã được liệt kê với chức danh là “người đại diện” trong phần credit của nhiều bộ phim do nữ idol đóng chính như Monthly Boyfriend, Newtopia,... Từ đây, không ít khán giả cho rằng Jisoo đã nói dối để tránh khỏi việc bị réo gọi trong bê bối quấy rối của anh mình. Điều này đã khiến cho làn sóng tẩy chay nhắm vào Jisoo tiếp tục dâng cao.

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều netizen gay gắt bày tỏ: “Tên vẫn còn xuất hiện rõ rành rành trong phần credit phim mà, định lấy tay che trời sao?”, “Cô hãy làm rõ xem đó có phải là người trùng tên hay không. Tại sao cứ trả lời mập mờ để rồi chuốc lấy ‘gạch đá’ thế này nhỉ?”, “Mỗi khi muốn vạch rõ ranh giới với người thân là y như rằng lại dùng tới câu ‘tự lập từ sớm’ như vậy đấy” ,...