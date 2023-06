Lâm Tâm Như nhắc lại nụ hôn thô bạo và tồi tệ của Châu Kiệt

Theo ET Today, Lâm Tâm Như tham gia chương trình thực tế mới do cô đóng vai trò nhà sản xuất ngày 19/6. Giữa lúc phong trào Me Too đang lan tỏa ở showbiz Đài Loan, Trung Quốc, Lâm Tâm Như trải lòng về việc bị Châu Kiệt cưỡng hôn trong Hoàn Châu cách cách.

Hiện tại, Lâm Tâm Như nói cô không bị bạn diễn khác giới tấn công tình dục trong quá trình quay phim. "Khi trẻ, tôi chưa biết đóng phim và ứng xử khá non nớt. Lúc quay phim tôi chỉ 22 tuổi, không có kinh nghiệm đóng cảnh hôn. Chắc lúc đó tôi căng thẳng nên nhạy cảm. Đó chỉ là công việc thôi", nữ diễn viên nói.

Lâm Tâm Như từng khiến truyền thông xôn xao khi kể về trải nghiệm hôn "thô bạo và tồi tệ" khi đóng Hoàn Châu cách cách. Trong show Khang Hy, nữ diễn viên nói bạn diễn cố tình lợi dụng cảnh hôn để cưỡng hôn. Dù sợ, Lâm Tâm Như không thể phản kháng vì mới vào nghề.

Lâm Tâm Như thay đổi thái độ khi nói về việc bị cưỡng hôn.

Sau chia sẻ năm 2004, Châu Kiệt (đóng vai Nhĩ Khang trong Hoàn Châu cách cách ) bị chỉ trích dữ dội. Nam diễn viên nhiều năm trở thành con ghẻ, khó làm nghề vì cáo buộc của "Hạ Tử Vy". Sau vụ bị tố, Châu Kiệt lên tiếng, chỉ trích Lâm Tâm Như giả tạo và đổ oan cho anh, tự biến mình thành thánh nữ không biết gì chỉ để thu hút sự chú ý.



Thái độ hiện tại của Lâm Tâm Như khi nói về nụ hôn thô bạo, tồi tệ của Châu Kiệt làm khán giả thông cảm cho nam diễn viên.

Lâm Tâm Như gần đây trở lại với truyền thông. Một tuần trước, nữ diễn viên gây chú ý khi lần đầu chia sẻ ảnh con gái trong một chương trình. Bức ảnh hai mẹ con diễn viên nổi tiếng được trưng bày tại Đài Loan. Trang sức của cô được mang đi đấu giá, toàn bộ dùng giúp đỡ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Lâm Tâm Như nói cô đã bước qua tuổi 40, ảnh hưởng nhiều về sức khỏe. Năm 2017 cô mang thai bé Cá Heo Nhỏ, nữ diễn viên đã bước sang tuổi 41, cô trở dạ bất thường do đó quyết định sinh mổ. Quá trình sinh mổ không đau, nhưng sau đó cơ thể nữ diễn viên gặp nhiều di chứng. Sức khỏe cô giảm sút, đau lưng và không thể nhấc chân đi lại bình thường. Sau đó nửa năm, sức khỏe Lâm Tâm Như mới hồi phục.