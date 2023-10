Lâm Tâm Như khoe món quà ngọt ngào từ con gái, nhìn là hiểu địa vị trong nhà của nữ diễn viên

Vừa mới đây, Lâm Tâm Như có đăng tải hình ảnh món quà do đích thân con gái Cá Heo Nhỏ làm tặng mẹ.

Đi kèm hình ảnh, Lâm Tâm Như không hề chia sẻ nhiều. Bà xã Hoắc Kiến Hoa chỉ đơn giản viết dòng chữ "ngọt ngào" kèm 3 icon trái tim thể hiện tình yêu với con gái.

Lâm Tâm Như chia sẻ bức vẽ thể hiện tình cảm của con gái dành tặng cô

Món quà con gái Lâm Tâm Như làm tặng mẹ chỉ là bức vẽ trên giấy được cắt hình bông hoa. Trong bức vẽ, con gái Lâm Tâm Như viết dòng chữ bằng tiếng Anh: "Dear Ruby, you are the best mom ever in the world. I love you, Ruby" (Tạm dịch: Gửi Ruby, mẹ chính là người mẹ tuyệt vời nhất thế gian. Con yêu mẹ, Ruby).

Thay vì gọi mẹ, con gái Lâm Tâm Như lại gọi bằng cái tên Ruby. Được biết, Ruby là tên tiếng Anh của Lâm Tâm Như. Qua cách gọi này, nhiều người suy đoán rằng, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa nuôi dạy con gái thoải mái, hiện đại.

Bên cạnh đó, cũng không ít ý kiến còn đùa rằng, chỉ cần nhìn dòng chữ "mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất" của Cá Heo Nhỏ cũng đủ biết vị thế Lâm Tâm Như trong gia đình đúng chuẩn "nóc nhà" quyền lực.

Trước đó, con gái Lâm Tâm Như cũng vẽ tranh chân dung tặng mẹ

Ở tuổi U50, Lâm Tâm Như vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa chính thức về chung 1 nhà vào năm 2016. Tới tháng 6/2017, con gái cặp đôi chào đời và được đặt tên ở nhà là Cá Heo Nhỏ.

Kể từ khi nhóc tì chào đời, Hoắc Kiến Hoa gần như rời xa màn ảnh, để chuyên tâm ở nhà chăm sóc con gái. Trong khi đó, Lâm Tâm Như tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn viên và nhà sản xuất. Con gái Lâm Tâm Như hiện giờ đã hơn 6 tuổi và được công chúng nhận xét là sở hữu vẻ ngoài xinh xắn với nhiều nét đẹp giống bố mẹ.