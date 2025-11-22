Làm sao "giữ lửa yêu thương" giữa guồng quay hiện đại

Tại các đô thị lớn, "ăn cùng nhau" không phải là điều dễ dàng. Nhiều gia đình trải qua sự phân mảnh thời gian: người lớn đi làm về muộn, trẻ em học cả ngày, thói quen ăn vội hay ăn ngoài trở nên phổ biến. Hệ quả không chỉ là những bữa ăn thiếu cân bằng dinh dưỡng, mà còn là ít đi cơ hội để lắng nghe nhau, chia sẻ một ngày, và giữ những nghi thức nhỏ vốn làm nên hạnh phúc gia đình.



Nhưng để giữ lại khoảnh khắc đó, đôi khi không cần điều gì quá lớn lao. Không phải ai cũng có thể bỏ việc về sớm, hay nấu những bữa cầu kỳ, mỗi người đều có thể biến việc ăn uống thành một hành động mang ý nghĩa, nơi bữa cơm nhà trở nên tiện lợi, gọn gàng mà vẫn đủ cảm xúc. Từ tinh thần ấy, chương trình "Luv Kitchen - Bếp yêu thương", do Kewpie Việt Nam thực hiện, ra đời như một lời gợi mở nhẹ nhàng, khơi lại cảm hứng bữa cơm đoàn viên giữa nhịp sống hiện đại.

Thu nhỏ tiêu chuẩn, bắt đầu từ những việc đơn giản

Không cần một bữa ăn thịnh soạn hay hoàn hảo. Nếu gia đình ai cũng bận rộn, bữa ăn đôi khi chỉ cần một món trung tâm, không tốn quá nhiều thời gian, nhưng đủ khiến mọi người muốn ngồi xuống cùng nhau. Khi tiêu chuẩn được hạ xuống về mặt kỹ thuật nhưng nâng lên về mặt ý nghĩa, cơ hội duy trì thói quen "ăn cùng nhau" cũng cao hơn.

Đơn giản hóa tiêu chuẩn để việc nấu ăn trở lại là niềm vui, không phải gánh nặng



Như câu chuyện của anh Đào Viễn Huy, chuyên gia ẩm thực tại TP.HCM. Vì tính chất công việc, anh luôn đi sớm về khuya và ít có thời gian cho gia đình. Đến với Luv Kitchen mùa 3, anh dành tặng mẹ món lẩu Shapu Shapu với công thức đơn giản, ai cũng có thể làm tại nhà.

Với món lẩu Shabu Shabu, ngày nay các bà nội trợ có thể nhanh chóng chế biến một nồi lẩu thơm ngon, hấp dẫn với nước cốt lẩu cô đặc từ cá bào và lá kombu của Kewpie. Chỉ một vài thao tác đơn giản, pha chế theo tỷ lệ hướng dẫn của nhà sản xuất, cả gia đình đã có thể dùng món lẩu cân bằng vị và đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng.

Sáng tạo trong công thức

Ngày nay, việc nấu ăn tại nhà trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết. Các loại xốt tiện dụng như xốt mè rang hay mayonnaise Kewpie giúp món ăn nhanh chóng có hương vị đặc trưng mà vẫn cân bằng dinh dưỡng nếu kết hợp hợp lý. Điều giá trị là: việc sáng tạo trong công thức nấu ăn, vừa ngon miệng vừa tiện lợi có thể đem đến niềm vui và hứng thú muốn vào bếp. Không những vậy, khi người lớn vào bếp với niềm vui thích, trẻ em thấy căn bếp là nơi vui vẻ bé cũng có thể tham gia, chứ không chỉ là "công việc của mẹ".

Xốt mayonnaise Kewpie không chỉ để trộn salad mà còn có thể thay thế dầu ăn trong các món xào



Chia sẻ từ Huyền My, cô bạn tham gia Luv Kitchen thực hiện món mì Udon Tan Tan dành tặng mẹ, thích thú chia sẻ: "Trước giờ em chỉ dùng xốt dressing mè rang Kewpie ăn cùng salad thôi, em không ngờ có thể dùng để làm nhiều món ăn như vậy, lại còn rất dễ thực hiện nữa".

Nước sốt mì Udon Tan Tan được chế biến từ xốt dressing mè rang Kewpie



Tạo nghi thức mới trong gia đình

Một bữa tối "không điện thoại", một ngày trong tuần nấu cùng nhau, hay bữa ăn đặc biệt cuối tuần đều có thể trở thành "nghi thức mới" giúp gia đình có điểm neo cảm xúc. Khi được lặp lại, những thói quen giản dị ấy tạo cảm giác an toàn, thuộc về - điều mà nhịp sống đô thị đôi khi vô tình lấy đi.

Một bữa ăn quây quần bên nhau - nghi thức nhỏ cho ngày cuối tuần



Đồng hành với gia đình Việt trong các bữa ăn hơn một thập kỷ qua, Kewpie hiểu rằng giữ lửa yêu thương không nhất thiết là những cử chỉ lớn lao, mà là chuỗi hành động nhỏ được thực hiện đều đặn và xuất phát từ tình yêu thương chân thành của mỗi thành viên dành cho nhau. Vì suy cho cùng, bữa cơm nhà không chỉ để no, mà để gần nhau hơn.

"Luv Kitchen - Bếp yêu thương" là chương trình do Kewpie Việt Nam thực hiện. Qua 3 mùa đồng hành cùng khán giả, Luv Kitchen là nơi các gia đình chia sẻ câu chuyện, cùng nấu món ăn gắn kết yêu thương. Mỗi tập là một hành trình nhỏ, khơi lại cảm xúc gia đình qua bữa ăn tròn vị và ấm áp.