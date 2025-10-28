Có một nơi an cư lẫn du lịch biển lý tưởng cho các gia đình, là "viên ngọc quý" ở Gia Lai

Công ty TNHH Grand Việt Hưng vừa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước cho dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng (Grand Việt Hưng), đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hiện thực hóa một khu đô thị hiện đại, năng động tại phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai.



Phối cảnh dự án Khu đô thị phía Nam cân xăng dầu Việt Hưng

Hoàn tất nghĩa vụ ngân sách - bước khởi đầu cho sự phát triển vững chắc

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Tasmania Bình Định (Tasmania) - đại diện liên danh đầu tư cùng Tổng Công ty MBLand, doanh nghiệp đã hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ tài chính liên quan đến khu đất thực hiện dự án theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Gia Lai và Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, với tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước lên đến 360 tỉ đồng.

Việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính khẳng định Grand Việt Hưng là một chủ đầu tư có tiềm lực, uy tín và cam kết đồng hành cùng địa phương trong việc phát triển hạ tầng đô thị. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ này, doanh nghiệp sẽ đề xuất cấp phép mở bán nhà ở hình thành trong tương lai, chính thức cho phép ký hợp đồng mua bán với khách hàng.

Dự án quy mô gần 10ha - Tâm điểm kết nối và phát triển

Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng có quy mô gần 10ha, tọa lạc trên vị trí đắc địa - mặt tiền Quốc lộ 1A cũ và đường tránh Quốc lộ 1A mới, đã được các cơ quan chức năng cấp phép đấu nối, thi công và thẩm duyệt thiết kế cơ sở.

Với lợi thế nằm giữa hai trục giao thông huyết mạch, cách biển Tam Quan chỉ 1km, lại tiếp giáp sông Nõm, dự án được ví như "viên ngọc quý giữa dòng chảy hiện đại" - nơi con người có thể tận hưởng không gian sống xanh mát, hòa quyện giữa thiên nhiên và tiện ích đô thị.

Một góc dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng nhìn từ trên cao.

Grand Việt Hưng được quy hoạch trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ hiện đại bậc nhất khu vực Tam Quan. Các dãy shophouse thương mại được thiết kế dọc theo trục Quốc lộ 1A, tạo nên chuỗi không gian kinh doanh sầm uất, đáp ứng nhu cầu giao thương, dịch vụ và du lịch biển đang ngày càng phát triển.

Đầu tư một căn shophouse tại đây, nhà đầu tư không chỉ sở hữu không gian sống tiện nghi, mà còn nắm trong tay tài sản sinh lời bền vững - vừa có thể kinh doanh, vừa tạo ra dòng tiền ổn định hàng tháng. Đây cũng là cơ hội vàng cho các doanh nhân trẻ hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp ngay trong lòng đô thị năng động.

Không gian sống kết nối – cộng đồng thịnh vượng

Khu đô thị Grand Việt Hưng được định hướng phát triển như một khu dân cư kiểu mẫu với hệ thống hạ tầng đồng bộ, đường nội khu rộng rãi, cây xanh, công viên, khu thể thao - văn hóa cộng đồng. Sự kết hợp hài hòa giữa đất nền, nhà phố thương mại (shophouse) và tiện ích hiện đại giúp nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm một môi trường sống văn minh, năng động.

Dự án không chỉ góp phần nâng tầm diện mạo đô thị Tam Quan mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững mà tỉnh Gia Lai đang hướng đến.

Gia Lai phát triển mạnh kinh tế biển - động lực cho Grand Việt Hưng cất cánh

Song song với sự phát triển đô thị, tỉnh Gia Lai đang triển khai chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó trọng điểm là mở rộng Cảng cá Tam Quan để tiếp nhận hơn 2.500 tàu cá di dời từ Cảng Quy Nhơn và Đề Gi.

Theo kế hoạch, khu vực Cảng cá Tam Quan sẽ được mở rộng khoảng 95ha ra phía biển và xây dựng khu tái định cư 30ha cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Chính sự phát triển hạ tầng mạnh mẽ này mở ra cơ hội lớn cho các dự án đô thị liền kề, đặc biệt là Grand Việt Hưng, khi khu vực Tam Quan đang dần trở thành trung tâm kinh tế – dịch vụ - du lịch mới của miền Trung.

Dự án Grand Việt Hưng không chỉ là nơi an cư lý tưởng, mà còn là biểu tượng cho làn sóng đầu tư mới tại Gia Lai – nơi hội tụ đầy đủ yếu tố vị trí chiến lược, quy hoạch hiện đại, tiềm năng sinh lời và giá trị sống cao cấp.

Với tầm nhìn dài hạn và sự đồng hành của các nhà đầu tư uy tín như Tasmania Bình Định và MBLand, Grand Việt Hưng hứa hẹn trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản khu vực miền Trung - Tây Nguyên, góp phần đưa Tam Quan vươn mình trở thành đô thị biển hiện đại, năng động và thịnh vượng.