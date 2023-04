Làm sao để tránh đổ mồ hôi, giữ da và cơ thể thoải mái dưới sức nóng oi bức mùa hè?

Cung cấp đủ nước cho cơ thể



Cách đơn giản, dễ áp dụng nhất là cung cấp đủ nước cho cơ thể trong những ngày nắng nóng rất quan trọng, bởi điều này giúp cơ thể duy trì nhiệt độ thích hợp và không phải đổ mồ hôi quá nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Theo khuyến nghị của các chuyên gia sức khỏe, mỗi một ngày chúng ta cần uống đủ 8 ly nước, tương đương với khoảng 2 lít. Ngoài ra, một mẹo nữa là bạn nên hạn chế sử dụng các thức uống có chứa caffeine vì hoạt chất này có thể khiến bạn ra nhiều mồ hôi hơn.



Kiểm soát trạng thái stress, căng thẳng kéo dài

Stress và căng thẳng cũng là một trong những nguyên nhân khiến cơ thể bạn ra nhiều mồ hôi hơn, chính vì vậy để kiểm soát mồ hôi của cơ thể bạn cũng nên giảm stress trong tâm lý của bản thân. Để kiểm soát stress, bạn nên tìm đến cách thiền hoặc các phương pháp thể dục giúp điều hòa nhịp tim, nhịp thở, tránh để bị tâm lý đè nặng cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi chế độ dinh dưỡng mùa hè



Để duy trì sức khỏe và hạn chế tác động của nắng nóng đến cơ thể, việc chọn lựa thực phẩm phù hợp là rất quan trọng. Đầu tiên nên tránh các loại thức ăn nhanh, nước ngọt có gas, sản phẩm có màu và chất ngọt nhân tạo, vì chúng chứa nhiều dầu mỡ và độc tố, gây hại cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài thực phẩm cay nóng, các loại gia vị như ớt, tỏi, hành ngoài việc làm món ăn trở nên đậm vị đồng thời cũng làm tăng nhiệt độ cơ thể và gây mùi khó chịu. Thay vào đó, nên bổ sung thực phẩm có chứa hàm lượng nước cao, đặc biệt là rau củ, như khoai tây, dưa leo, dưa hấu, cá, thịt nạc, đậu, trứng. Những loại thực phẩm này giúp cung cấp nước và chất dinh dưỡng cho cơ thể, giúp duy trì sức khỏe và ngăn ngừa việc đổ mồ hôi quá nhiều.



Lựa chọn trang phục thoải mái, phù hợp



Lựa chọn quần áo phù hợp và đúng cách cũng góp phần giúp bạn giảm thiểu việc đổ mồ hôi. Loại trang phục sử dụng chất liệu thoáng mát, giúp thấm hút mồ hôi tốt, không gây bí bách chính là lựa chọn hàng đầu của mọi người để "đối phó" với thời tiết nóng. Một trong số những dòng trang phục đang được ưa chuộng vào mùa nóng ở Việt Nam trong thời gian qua là AIRism - dòng sản phẩm với sợi vải chứa công nghệ độc quyền được tạo từ vi sợi siêu mảnh chỉ bằng 1/12 sợi tóc, AIRism giúp thoát hơi ẩm một cách nhanh chóng cùng với những ưu điểm vượt trội như:

Công nghệ vải độc quyền thấm hút mồ hôi vượt trội



Sợi vải siêu mảnh chỉ bằng 1/12 sợi tóc người, thoáng khí có tác dụng hút ẩm, giải phóng hơi ẩm tích tụ bên trong quần áo, mang lại cảm giác thoải mái tối ưu cho làn da bạn. Các sợi vải có tác dụng hút ẩm, giải phóng hơi ẩm tích tụ bên trong quần áo, mang lại cảm giác thoải mái tối ưu cho làn da bạn. Một trong những lý do quan trọng để AIRism trở thành trang phục "quốc dân" không thể bỏ qua trong mùa hè này từ UNIQLO giúp bạn tận hưởng những ngày nhiệt độ tăng cao dễ chịu hơn chính là ưu điểm nhanh chóng đánh bay hơi ẩm ướt từ cơ thể.

Mỏng nhẹ, nhanh khô



Việc ứng dụng công nghệ "hiệu ứng mao dẫn" của các sợi vải siêu mảnh giúp AIRism xứng đáng là người bạn đồng hành ngày hè vì tính năng nhanh khô sau khi giặt, giúp xoá tan nỗi lo đổ mồ hôi ngày nóng bức. Mặt khác, chất vải mỏng nhẹ giúp người mặc cảm thấy thoải mái và không cồng kềnh khi mặc quá nhiều lớp trong thời gian dài.

Mang đến sự thoải mái, nâng niu cho làn da

Một trong những lí do then chốt để AIRism trở thành gợi ý không thể bỏ qua từ UNIQLO giúp bạn tận hưởng những ngày hè dễ chịu hơn chính là ưu điểm nhanh chóng đánh bay hơi ẩm ướt từ cơ thể, tránh mồ hôi nhiều dễ bí bách dẫn đến các bệnh lý về da liễu. Với AIRism giúp người mặc gửi lời tạm biệt cảm giác bết dính khó chịu trong những ngày hè nóng bức, giúp bạn cảm nhận sự khác biệt hoàn toàn so với các trang phục sử dụng chất liệu cotton, polyester thông thường trên thị trường.

Với công nghệ thấm hút nhanh, mát mẻ và mềm mại, AIRism được ứng dụng vào đa dạng các dòng sản phẩm từ áo mặc trong, áo bra, cho đến áo Polo, khẩu trang sẵn sàng cùng bạn và những người thân yêu nâng cao trải nghiệm sống mỗi ngày theo cách thoải mái, dễ chịu nhất ngày hè này.