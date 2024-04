Làm rõ vụ nữ sinh lớp 7 bị phụ huynh của bạn học hành hung

Theo báo Công an nhân dân, chiều 25/4, Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) cho biết, Công an xã Sơn Thành Đông đang xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan để xử lý một phụ huynh hành hung nữ sinh lớp 7, là bạn học của cháu mình. Hình ảnh vụ việc lan truyền trên mạng xã hội đã gây bức xúc trong giới giáo viên, phụ huynh và học sinh ở địa phương.

Trong clip trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một nữ sinh đi chân đất, mặc đồng phục áo trắng quần xanh đen, cổ đeo khăn quàng đỏ đang bị một cô gái tóc nhuộm nâu, áo khoác đen, quần Jean lớn tiếng vặn vẹo, tra hỏi, thậm chí văng tục chửi thề rồi vung tay tát nhiều cái vào mặt nữ sinh.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h40 sáng 23/4, nạn nhân trong clip là em Trần N.V., học sinh lớp 7E, Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, xã Sơn Thành Đông. Người hành hung nữ sinh là Trần Thị Tình (SN 2005, trú ở thôn Phú Thịnh, xã Sơn Thành Đông), dì ruột của nữ sinh Trần Thị T. - bạn học cùng lớp với em Trần N.V.

Trước đó vào đầu giờ học buổi sáng cùng ngày, cô Tôn Nữ Hồng Tri, giáo viên chủ nhiệm lớp 7E Trường THCS Đinh Tiên Hoàng tiến hành kiểm tra, thu giữ thuốc lá điện tử trong cặp của nữ sinh Trần Thị T.

Đây không phải là lần đầu, mà nhiều lần giáo viên chủ nhiệm phát hiện em T. mang thuốc lá điện tử đến trường học để bán cho học sinh và đã thu giữ nhiều lần. Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã nhắc nhở, cảnh cáo, nhưng em T. vẫn tái phạm.

Người phụ nữ đã tát nhiều cái vào mặt của nữ sinh T.N.V. (học sinh lớp 7 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên). Ảnh: Tuổi Trẻ

Do nghi ngờ em V. đã báo tin cho giáo viên chủ nhiệm kiểm tra, thu giữ thuốc lá điện tử, nên đến giờ ra chơi trong sáng 23/4, T. gọi V. ra đường lộ phía trước cổng Trường THCS Đinh Tiên Hoàng để gặp dì ruột của T. là Trần Thị Tình. Tại đó, cô gái này đã lớn tiếng văng tục, chửi mắng, đe dọa rồi vung tay tát nhiều cái vào mặt em V.

Được biết, cha mẹ của Trần Thị T không cư trú ở địa phương, nên T. sinh sống với ông bà ngoại là Trần Văn S., Lê Thị Y., cùng trú ở thôn Phú Thịnh, xã Sơn Thành Đông.

Liên quan đến vụ việc, báo Tuổi Trẻ thông tin, sau khi sự việc xảy ra, Trường THCS Đinh Tiên Hoàng đã báo cáo cho Công an xã Sơn Thành Đông và cơ quan chức năng.

"Sau khi xảy ra sự việc thì em T. cũng đã bỏ học, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét tính chất để xử lý theo đúng quy định" - ông Đơn cho hay.

Đại tá Bùi Xuân Chiến - trưởng Công an huyện Tây Hòa - cho biết đã nắm được thông tin và lực lượng công an huyện đang vào cuộc, xác minh, xử lý vụ việc.