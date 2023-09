Làm rõ vụ nam thanh niên rơi từ tầng 7 chung cư tử vong

Rạng sáng nay (13/9), một số người dân đi bộ thể dục bất ngờ phát hiện nam thanh niên nằm bất động dưới sân chung cư trên đường Thuận Giao 19 (phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Khi đến kiểm tra, người dân phát hiện nam thanh niên đã tử vong nên trình báo cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an TP.Thuận An đã cử lực lượng đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Hiện trường vụ việc

Tại hiện trường, thi thể nam thanh niên không mặc quần áo. Danh tính nạn nhân được xác định là anh A. (28 tuổi, quê Hà Nội). Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nạn nhân rơi từ tầng 7 chung cư xuống đất dẫn đến tử vong.

Một số cư dân tại chung cư cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, họ nghe thấy tiếng cãi nhau trong căn hộ ở tầng 7 song chưa biết có phải nơi nạn nhân đang ở hay không.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.