Làm rõ trách nhiệm liên quan vụ nghi ngộ độc thuốc diệt chuột ở Lai Châu

Sau 1 ngày xảy ra vụ việc nghi ngộ độc do ăn nhầm thuốc diệt chuột xảy ra tại lớp Mần non 25 – 36 tháng tuổi, Trường Mầm non Giang Ma, xã Giang Ma, huyện Tam Đường (Lai Châu), đến sáng nay (6/11) sức khỏe của 20 học sinh có chỉ số sinh tồn ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Trong đêm qua, đội ngũ y, bác sĩ đến từ Bệnh viện Bạch Mai gồm 6 cán bộ đến từ Trung tâm Chống độc, Trung tâm huyết học - Truyền máu, Trung tâm Nhi khoa, Viện Sức khỏe tâm thần, Khoa Dược cũng đã có mặt tại Lai Châu để hỗ trợ điều trị, phòng các diễn biến xấu có thể xảy ra.

Đến nay các chỉ số sinh tồn của các bệnh nhân nhi vẫn ổn định, đảm bảo an toàn

Liên quan đến vụ việc, ông Vũ Xuân Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết, đây là sự việc đầu tiên và đáng tiếc xảy ra trên địa bàn và UBND huyện sẽ chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

"Chúng tôi sẽ xác minh rõ để làm rõ trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan, để có các biện pháp xử lý thỏa đáng theo đúng các nội dung đã vi phạm; đồng thời có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh tất cả các trường trong toàn huyện để tránh xảy ra tình trạng này lần thứ 2. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên trong việc đảm bảo an toàn cho học sinh nhà trường cũng như triển khai tốt hơn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Hướng tới phối hợp với ngành Y tế có nội dung tập huấn để thực hiện các quy trình, phòng nếu có trường hợp xấu xảy ra sẽ có quy trình xử lý phù hợp để đảm bảo an toàn".

Các y, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân

Sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã yêu cầu UBND huyện Tam Đường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo và các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ nguyên nhân ngộ độc, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý; hỗ trợ gia đình các bệnh nhân nhi trong quá trình điều trị.

Để ngăn ngừa và phòng, chống ngộ độc xảy ra tại các trường học, đặc biệt là do thuốc, hóa chất, vi sinh vật... người đứng đầu chính quyền tỉnh Lai Châu cũng yêu cầu Sở Giáo dục - Đào tạo và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng Giáo dục - Đào tạo, các trường học, cơ sở giáo dục tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, đặc biệt là trong việc quản lý và sử dụng các chất độc hại.