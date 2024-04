Làm rõ thông tin giáo viên Lâm Đồng bị “ép” đi thăm học sinh ở Hà Giang bằng tour giá cao

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 18/4, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh của các giáo viên về việc bị đóng tiền với giá cao theo hình thức du lịch khi đi thăm học sinh tại Hà Giang.

Trước đó, hồi năm 2023, tỉnh Hà Giang thiếu giáo viên dạy tiếng Anh. Ngành giáo dục địa phương này có nhờ phía Lâm Đồng và được hỗ trợ. Nhiều giáo viên của Lâm Đồng đã tổ chức dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh huyện Mèo Vạc và Bắc Mê (Hà Giang) theo hình thức trực tuyến.

Do vậy, Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng có ý định tổ chức để giáo viên và học sinh có dịp gặp gỡ. Mới đây, ngành giáo dục Lâm Đồng định tổ chức cho các giáo viên đi thăm học sinh ở Hà Giang, thời gian dự kiến từ 27/4 đến 1/5.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu làm rõ thông tin giáo viên bị “ép” đi thăm học sinh ở Hà Giang bằng tour giá cao. Ảnh: Mercitour

Nhiều giáo viên đăng ký tham gia. Tuy nhiên, chuyến đi được Sở GD&ĐT tổ chức dưới dạng tour du lịch và cá nhân phải tự túc kinh phí, chưa tính là phải thêm khoản phí vé máy bay chiều đi và về phải tự túc.

Theo báo Tuổi trẻ, giá tour do sở chọn theo các giáo viên là cao hơn nhiều so với giá tour đến cùng địa điểm, thời gian; đồng thời giáo viên phải chọn phương tiện đi lại bằng máy bay...

Liên quan đến nội dung này, ông Nguyễn Duy Hải - trưởng phòng giáo dục tiểu học của Sở GD&ĐT Lâm Đồng nói rằng chuyến đi đến Hà Giang là chuyến đi về nguồn, nhiều nghĩa tình, có giá trị với thầy cô giáo khi mang đến cho các thầy cô những chất liệu giảng dạy về sau.

Ông Hải cũng nói không phải do sở duyệt giá tour, mà sau khi tham khảo ba công ty du lịch khác nhau thì chọn công ty du lịch do GD&ĐT Hà Giang giới thiệu vì họ am hiểu, có thể tổ chức chuyến đi an toàn, hiệu quả.

Vì thế, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đơn vị liên quan phải giải quyết dứt điểm, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định, không để tạo dư luận xấu trong xã hội.