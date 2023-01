Làm pháo bán trên mạng, nam thanh niên lĩnh 10 tháng tù

Ngày 9/1, TAND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) xét xử, tuyên Ngô Ngọc Định (sinh năm 2006, xóm Cao Khàn, xã Bản Ngoại, Đại Từ, Thái Nguyên) 10 tháng tù hưởng án treo về tội "Sản xuất hàng cấm".

Hồi đầu tháng 10/2022, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện một số người sản xuất, buôn bán pháo nổ, đem từ tỉnh Thái Nguyên về Hà Nội tiêu thụ. Những kẻ này không trực tiếp giao hàng mà gửi đến người mua qua các bưu cục, đơn vị chuyển phát. Trên kiện hàng không có thông tin người gửi, chỉ có số điện thoại liên hệ để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Việc trao đổi thông tin, giao dịch mua bán được thực hiện qua các hội nhóm kín trên Facebook.

Ngô Ngọc Định và Quách Xuân Tùng cùng tang vật vụ án.

Sau khi xác định lai lịch kẻ cầm đầu ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm báo cáo Ban chỉ huy cho xác lập chuyên án. Ngày 21/11/2022, họ phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 22, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội kiểm tra điểm kinh doanh dịch vụ giao hàng nhanh tại phường Phú Diễn, phát hiện và thu giữ 1 thùng carton, 1 bao tải chứa hơn 14 kg hàng nghi là pháo nổ.

Làm việc với bưu cục, tổ công tác tra soát thông tin, thấy số điện thoại và địa chỉ người gửi hoàn toàn trùng khớp với thông tin trinh sát thu được về nghi phạm trong chuyên án. Chiều cùng ngày, cảnh sát bắt quả tang Ngô Ngọc Định và Quách Xuân Tùng khi đang sản xuất pháo nổ.

Ngô Ngọc Định khai, khoảng đầu tháng 11/2022, Định thấy nhu cầu tiêu thụ pháo trước Tết tăng cao nên tìm hiểu trên mạng cách làm rồi đặt mua các tiền chất về, tự sản xuất pháo để bán kiếm lời. Sau đó, Định đăng bài bán pháo trên mạng và chuyển hàng cho một khách tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Để việc vận chuyển trót lọt, Định nhồi pháo vào trong quần bò, áo rộng, quấn nhiều loại quần áo xung quanh, sau đó cho vào bao tải dán kín, đóng vào một thùng carton và một bọc khác. Sau đó, thanh niên này dùng chăn, quần áo quấn xung quanh, dán băng dính bên ngoài để tránh máy soi, mang ra dịch vụ chuyển phát nhanh để gửi về Hà Nội.

Trong quá trình sản xuất pháo, Định gọi thêm Quách Xuân Tùng cùng tham gia.

Ngày 29/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Ngọc Định về tội "Sản xuất, buôn bán hàng cấm". Đối với Ngô Xuân Tùng, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm ra quyết định xử phạt cảnh cáo về hành vi "Sản xuất hàng cấm".