Trang Pháp đang là nghệ sĩ Việt được khán giả quốc tế chú ý khi tham gia show Đạp gió (Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng) tại Trung Quốc. Trước đó, Chi Pu và Suni Hạ Linh là hai nghệ sĩ Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả trong nước và quốc tế khi tham gia gameshow này, nhưng không phải ai cũng thành công sau chương trình.

Chi Pu đắt show ở đất nước tỷ dân

Tháng 4/2023, Chi Pu gây sốt khi xác nhận tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng tại Trung Quốc. Người đẹp sinh năm 1993 là nghệ sĩ Việt đầu tiên ghi danh tham gia vào chương trình này.

Sau hành trình dài tại chương trình, cô nhận kết quả xếp hạng 6 chung cuộc. Chưa dừng tại đó, cô còn nhận thêm 2 giải phụ "Nghệ sĩ đột phá" và "Sân khấu trình diễn xuất sắc nhất".

Thành công ở Đạp gió , sự nghiệp của Chi Pu vụt sáng tại Trung Quốc. Cô liên tục xuất hiện trên các chương trình truyền hình ở đất nước tỷ dân. Người đẹp tích cực giới thiệu, quảng bá với bạn bè quốc tế về văn hoá, ẩm thực, du lịch… của quê hương Việt Nam. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi vì cách quảng bá rất tự nhiên và tinh tế.

Chi Pu được mời tham gia các chương trình giải trí hay các đại nhạc hội lớn của Trung Quốc như Tmall, Asian Youth Music Festival 2023 (AYMF) - Đại nhạc hội thanh niên châu Á.

Cuối năm 2023, Chi Pu là một trong những nghệ sĩ giải trí nhận đề cử giải thưởng "Nghệ sĩ nổi bật của năm" tại Đêm hội tầm nhìn Weibo (Weibo TV & Internet Video Summit 2023) - một trong những sự kiện quan trọng vào dịp cuối năm tại Trung Quốc.

Chi Pu nổi đình đám sau khi bước ra từ show "Đạp gió".

Sau 3 năm bước ra từ Đạp gió , khán giả có thể thấy rõ sự nghiệp thăng tiến, phát triển của Chi Pu. Cô nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả Việt và cả khán giả quốc tế. Sự có mặt của giọng ca "Đoá hoa hồng" tại các chương trình đình đám ở Trung Quốc chứng minh sức hút của cô hiện tại.

Suni Hạ Linh tiêu tan sự nghiệp

Tiếp bước thành công từ Chi Pu, Suni Hạ Linh từng là cái tên được chú ý khi ghi danh tại Đạp gió tại Trung Quốc vào năm 2024. Khi nhận lời tham gia chương trình âm nhạc tại Trung Quốc, nhiều người kỳ vọng đây sẽ là bước ngoặt giúp cô bứt phá khỏi danh xưng “ca sĩ an toàn”.

Đến với chương trình, Suni Hạ Linh đồng đều nhiều kỹ năng, thường đạt số điểm an toàn. Sau gần 3 tháng tham gia, cô giành được tình cảm của khán giả trong nước lẫn xứ Trung. Hình ảnh của nữ ca sĩ liên tục xuất hiện ở những khu trung tâm lớn tại đất nước tỷ dân.

Suni Hạ Linh từng là cái tên được chú ý khi tham gia "Đạp gió".

Có bước đệm vững chắc, tuy nhiên Suni Hạ Linh lại nhanh chóng vướng vào những phát ngôn gây tranh cãi khiến khán giả quay lưng. Cụ thể, sau khi tham gia chương trình âm nhạc tại Trung Quốc, Suni Hạ Linh chia sẻ ảnh chụp "bảng theo dõi tiến độ dự án album" của mình trên Instagram và Weibo. Bài đăng của nữ ca sĩ gây nhiều tranh cãi vì thời điểm cả Việt Nam đang có tin buồn.

Hành động của Suni Hạ Linh khiến khán giả Việt Nam tức giận. Thậm chí, một số dân mạng Trung Quốc cũng tràn vào trang cá nhân của Suni Hạ Linh để chỉ trích nữ ca sĩ vì cách hành xử không tinh tế với quê hương của mình.

Sau khi nhận về nhiều chỉ trích, nữ ca sĩ đăng tải lên trang cá nhân bài viết để xin lỗi vì hành động của mình. Tuy nhiên, phản ứng của cư dân mạng vẫn không bớt đi sự gay gắt dành cho Suni Hạ Linh.

Nữ ca sĩ loay hoay tìm lại danh tiếng sau chương trình.

Thời gian qua, Suni Hạ Linh gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp và hoạt động mờ nhạt. Cô duy trì hoạt động song song tại Trung Quốc nhưng hình ảnh bị giảm sút, thậm chí cô từng bị bắt gặp đi hát tại hội chợ với diện mạo thay đổi.