Trong dòng phim cổ trang Hoa ngữ, tạo hình áo giáp từ lâu đã trở thành thước đo đặc biệt cho sức hút của các nam diễn viên. Không chỉ đơn thuần là trang phục, đó còn là lớp vỏ thể hiện khí chất, bản lĩnh và cả chiều sâu nhân vật. Mới đây, bảng xếp hạng 10 tướng quân đẹp nhất Trung Quốc do cộng đồng mạng trên Sohu bình chọn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, khi quy tụ loạt gương mặt đình đám từ thế hệ thực lực đến dàn sao trẻ đang lên.

Điểm đáng nói là thứ hạng không chỉ dựa vào ngoại hình, mà còn là tổng hòa giữa thần thái, khả năng diễn xuất và sức ảnh hưởng của từng vai diễn.

1. Nhậm Gia Luân

Không quá bất ngờ khi Nhậm Gia Luân đứng đầu bảng với vai Châu Sinh Thần trong Châu Sinh Như Cố. Đây không chỉ là một vai diễn thành công, mà còn gần như trở thành chuẩn mực cho hình tượng tướng quân trên màn ảnh Hoa ngữ.

Châu Sinh Thần là một danh tướng trấn thủ biên cương, nổi tiếng vì tài cầm quân và sự trung thành tuyệt đối. Nhân vật này ghi điểm bằng khí chất trầm ổn, khiêm nhường và kỷ luật, tạo nên hình tượng một tướng quân oai dũng và kiên cường. Châu Sinh Thần vì thế không chỉ đẹp về tạo hình mà còn ám ảnh bởi chiều sâu, khiến khán giả nhớ rất lâu sau khi phim kết thúc.

2. Lưu Vũ Ninh

Không sở hữu visual quá trau chuốt, Lưu Vũ Ninh vẫn ghi dấu ấn nhờ khí chất loạn thế kiêu hùng trong các dự án như Trường Ca Hành hay Khom Lưng. Tiêu biểu như Ngụy Thiệu - hình tượng vừa lạnh lùng, dứt khoát, vừa có những khoảng lặng cảm xúc khiến khán giả đánh giá cao và xếp hạng 2 trên Sohu. Nhìn chung, lợi thế chiều cao cùng phong thái mạnh mẽ giúp anh đặc biệt phù hợp với tạo hình chiến giáp, mang đến cảm giác uy phong, áp đảo ngay từ ngoại hình. Không đi theo kiểu tướng quân hào nhoáng, nhân vật của Lưu Vũ Ninh thường quyết đoán, sẵn sàng ra tay trên chiến trường nhưng vẫn ẩn chứa nội tâm sâu sắc.

3. Đặng Vi

Sau Trường Tương Tư, Đặng Vi nhanh chóng ghi dấu với hình tượng nam chính cổ trang bí ẩn. Trong các dự án như Tiên Đài Hữu Thụ hay Phong Nguyệt Bất Tương Quan, tạo hình chiến giáp giúp anh toát lên vẻ lạnh lùng, ít nói và khó đoán. Điểm mạnh nằm ở gương mặt sắc nét cùng khí chất xa cách, phù hợp với những nhân vật mang màu sắc vương giả, bí ẩn.

4. Ngao Thụy Bằng

Ngao Thụy Bằng sở hữu chiều cao 1m88 cùng vóc dáng nổi bật, được xem là "sinh ra để mặc áo giáp". Trong Triều Tuyết Lục, anh mang đến hình ảnh tướng quân trẻ với năng lượng nhiệt huyết, tự tin và có phần ngông cuồng. Các cảnh cưỡi ngựa, chiến đấu được đầu tư tốt, giúp nhân vật ghi điểm mạnh về mặt thị giác. Dù diễn xuất chưa phải điểm nổi bật nhất, nhưng phần hình ảnh của Ngao Thụy Bằng gần như không có điểm trừ.

5. Lưu Học Nghĩa

Trong Lan Hương Như Cố, Lưu Học Nghĩa được xây dựng hình tượng điềm tĩnh, lý trí, không cần quá nhiều cảnh bùng nổ vẫn toát lên khí chất trí dũng song toàn. Điểm mạnh nằm ở ánh mắt có chiều sâu và cách giữ nhịp diễn ổn định, giúp nhân vật tạo được cảm giác uy tín mà không cần phô trương.

6. Ngô Lỗi

Ngô Lỗi có bước ngoặt lớn với vai Lăng Bất Nghi trong Tinh Hán Xán Lạn. Nhân vật này nổi bật nhờ hai trạng thái rõ rệt: trên chiến trường lạnh lùng, quyết đoán, thậm chí tàn nhẫn, nhưng trong tình cảm lại sâu sắc và mềm mại. Ngô Lỗi xử lý tốt sự đối lập này, giúp nhân vật trở nên sống động và không bị một màu. Đây cũng là vai diễn đánh dấu sự trưởng thành, giúp anh thoát khỏi hình ảnh sao nhí.

7. Thừa Lỗi

Thừa Lỗi ghi nhận sự thăng hạng rõ rệt về độ chú ý trong thời gian gần đây. Trong Cẩm Nguyệt Như Ca, vai Tiêu Quyết từng gây tranh cãi về tạo hình khi mới xuất hiện. Tuy nhiên, càng về sau, nhân vật lại được đón nhận tích cực hơn nhờ diễn xuất ổn định. Anh thể hiện tốt một tướng quân trẻ có nội tâm phức tạp, không chỉ dừng ở vẻ lạnh lùng bề ngoài. Đây cũng là trường hợp ghi điểm nhờ diễn xuất nhiều hơn là ấn tượng visual ban đầu.

8. Tống Uy Long

Tống Uy Long ghi điểm với tạo hình tướng quân trong Thiều Hoa Nhược Cẩm. Trong vai Định Bắc Vương, anh mang đến hình ảnh chiến thần ít nói, quyết đoán, toát lên khí chất áp đảo. Gương mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo giúp tạo hình áo giáp của anh trở nên nổi bật. Dù diễn xuất vẫn còn ý kiến trái chiều, nhưng về mặt hình ảnh, anh vẫn là một trong những gương mặt tướng quân ấn tượng.

9. Trương Lăng Hách

Trương Lăng Hách gây nhiều tranh luận với vai diễn trong Trục Ngọc. Dù sở hữu ngoại hình sáng và độ nhận diện cao, nhưng tạo hình lẫn cách thể hiện nhân vật vẫn chưa thực sự thuyết phục. Hình tượng tướng quân vì thế chưa tạo được cảm giác đủ lực. Điểm mạnh của anh vẫn nằm ở sức hút với khán giả trẻ và tiềm năng phát triển, nhưng để có một vai tướng quân đáng nhớ, Trương Lăng Hách vẫn cần thêm một cú bứt phá rõ rệt.

10. Trương Vãn Ý

Trương Vãn Ý xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng này, tuy phần ngoại hình có thể hơi lép vế nhưng lại ghi điểm nhờ sự chắc tay trong diễn xuất. Trong Liễu Chu Ký, anh vào vai Hoài Dương Vương, một tướng quân trẻ thiên về sự chín chắn, đặt nặng trách nhiệm hơn là vẻ ngoài "cool ngầu". Cách thể hiện tập trung vào nội tâm giúp nhân vật của nam diễn mang lại cảm giác chân thực trong suốt bộ phim.

Nguồn: Sohu