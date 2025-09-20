Mới đây, câu chuyện một người đàn ông làm việc trong ngành dịch vụ tang lễ ở Malaysia đã phải lo chuyện hậu sự cho chính vợ và cậu con trai 11 tuổi của mình cùng một lúc đã khiến nhiều người thương cảm.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, sự việc mới xảy ra vào sáng thứ Hai, 15/9 vừa qua tại bang Sabah của Malaysia. Mưa lớn trên khắp Sabah vào cuối tuần trước đó đã gây ra một loạt vụ lở đất. Theo Malay Mail, một số người đã mất tích, trong khi ít nhất 11 người được xác nhận đã tử vong.

Vụ lở đất hôm 15/9 khiến ít nhất 11 người tử vong tại Sabah.

Trong số những nạn nhân xấu số đó có người vợ 38 tuổi, Emily Johnny, và con trai 11 tuổi, Xarell Myre của anh Jude Joseph - một người đàn ông công tác trong ngành dịch vụ tang lễ.

Theo tờ The Star, Joseph cho biết anh thức dậy sớm vào sáng thứ Hai (15/9) để giặt giũ thì mặt đất bất ngờ sụp xuống, khiến cho ngôi nhà của họ nhanh chóng bị đổ sập.

Vợ và con trai út của anh, Xarell, ở trong một phòng, trong khi con trai lớn, Xavier, ở một phòng khác. Anh Joseph đã trốn thoát được nhờ sự giúp đỡ của Xavier. Tuy nhiên, vợ và con trai út của anh vẫn còn ở bên trong.

Anh Joseph và con trai lớn may mắn sống sót sau vụ lở đất nhưng họ đã mất đi 2 người thân.

Anh Joseph kể lại: "Tôi vẫn nghe thấy tiếng thằng bé nghẹn thở, thở hổn hển... rồi im lặng. Sự im lặng đó sẽ ám ảnh tôi mãi mãi".

Trong một bài đăng trên mạng xã hội trước đó, Joseph được nhìn thấy đang cầu xin sự giúp đỡ và yêu cầu một chiếc máy xúc. Anh van nài: "Làm ơn giúp tôi. Ai có máy xúc, xin hãy đem đến đây. Hết bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Xin hãy giúp tôi, vợ và con trai tôi đang ở bên trong."

Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra. Đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của họ khoảng năm giờ sau đó. Trong một video khác, Joseph được nhìn thấy đang khóc nức nở trong vòng tay của những người khác sau khi thi thể của vợ và con trai anh được tìm thấy.

"Tôi làm nghề mai táng. Tôi đã lo liệu những thủ tục tang lễ cho nhiều người trong đời, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải làm việc này cho chính vợ con mình", người đàn ông đau đớn chia sẻ.