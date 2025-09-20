Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Huy Hùng (SN 1994, quê Thanh Hóa, tạm trú phường Thới An, quận 12) cùng các đồng phạm về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Trước đó, lúc 15h ngày 8/9, đoàn kiểm tra liên ngành theo Kế hoạch số 492 phối hợp Công an phường Thới An kiểm tra một kho hàng tại đường TA05, khu phố 26, phường Thới An, phát hiện nhiều đối tượng đang sang chiết hóa chất không rõ nguồn gốc vào vỏ chai, can nhựa dán nhãn hiệu O.K, D.N, F.L nghi là hàng giả.

Sản phẩm bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ





Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn hơn 500 thùng nước rửa toilet nhãn hiệu O.K, nước giặt, xả D.N, nước giặt, xả F.L... cùng nghìn vỏ chai, tem nhãn, nắp nhựa, thùng carton in nhãn các thương hiệu trên và 6 bồn chứa dung dịch để pha chế.

Quá trình điều tra xác định Hoàng Huy Hùng là đối tượng cầm đầu. Từ tháng 7/2025, Hùng đã mua hóa chất, vỏ bao bì, tem nhãn qua mạng xã hội, sau đó thuê Nguyễn Văn Thừa (SN 2001, Cần Thơ), Võ Anh Huy (SN 2000, TPHCM), Huỳnh Ngọc Sang (SN 1999, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Hoàng Đức Anh (SN 2004, ngụ tỉnh Thanh Hóa) thực hiện việc pha chế, sang chiết, đóng gói sản phẩm giả để tiêu thụ. Các sản phẩm này được rao bán trên mạng với giá rẻ hơn 50% so với hàng chính hãng, giao hàng qua các chành xe.

Kho chứa nhiều thùng carton chuẩn bị sẵn để đóng hàng

Kết quả giám định khẳng định toàn bộ số sản phẩm thu giữ không phải do các công ty chính hãng sản xuất.

Công an khuyến cáo người dân khi mua các sản phẩm tẩy rửa, nước giặt cần lựa chọn cửa hàng uy tín để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng; đồng thời kịp thời tố giác khi phát hiện hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng và an toàn sức khỏe cộng đồng.