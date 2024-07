Làm món gà Mỹ hầm bổ dưỡng cùng siêu đầu bếp Lê Xuân Tâm

Thịt gà không chỉ ngon và an toàn về vệ sinh thực phẩm mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe gia đình bạn. Đây là một nguồn thực phẩm giàu chất đạm nhưng ít chất béo hơn so với thịt bò hay thịt heo. Đặc biệt, thịt gà không chứa carbohydrates, điều này làm cho nó trở thành một sự lựa chọn ăn uống phù hợp với nhiều chế độ dinh dưỡng khác nhau.

Theo Siêu Đầu Bếp Lê Xuân Tâm, món gà Mỹ hầm hạt sen và táo tàu rất linh hoạt trong cách thưởng thức, có thể dùng như một món ăn riêng hoặc món khai vị trước món chính. Khi dùng gà hầm như một bữa ăn riêng, thường sẽ được chế biến đậm đà hơn, có thể kết hợp cùng với bánh mì, salad hoặc cơm. Còn khi dùng gà hầm như món khai vị, vị súp thường nhẹ nhàng, ngọt thanh, kích thích vị giác để chuẩn bị cho mọi người thưởng thức các món chính tiếp theo.

Công thức gà Mỹ hầm hạt sen và táo tàu:

Nguyên liệu:

1kg đùi gà Mỹ, bỏ da, cắt miếng lớn

200gr hạt sen, bỏ vỏ xanh

100gr táo tàu

200gr cà rốt, gọt vỏ và cắt miếng vừa ăn

200gr nấm hương, cắt làm 4

1 củ hành tím, xắt nhỏ

Rau mùi

Đường, bột nêm, muối, nước mắm, tiêu, dầu ăn

Phương pháp chế biến:

Gà Mỹ rửa sạch bằng nước lạnh rồi dùng khăn giấy thấm nhẹ.

Hạt sen và táo tàu rửa sạch, ngâm trong nước khoảng 15 phút. Sau đó xả nước.

Trộn thịt gà Mỹ với 2 thìa đường, 1 thìa bột nêm, ⅓ thìa muối, ½ thìa nước mắm, ½ thìa tiêu, trộn đều và để trong 20 phút cho gia vị thấm đều.

Đặt một nồi lớn lên bếp, đổ 2 thìa dầu ăn vào đun ở lửa vừa, cho hành tím/hành tím cắt nhỏ vào. Nấu cho đến khi hành/hẹ có màu hơi vàng nâu.

Cho gà Mỹ đã ướp vào và đảo đều cho đến khi thịt gà săn lại. Sau đó cho hạt sen, 500ml nước hoặc nước luộc gà vào đun sôi. Khi nước đã sôi, giảm nhiệt xuống thấp, đun nhỏ lửa trong 20 phút, hớt bỏ bọt hoặc tạp chất nổi lên bề mặt trong khi nấu (bạn sẽ có nước dùng trong hơn)

Cho táo tàu và cà rốt vào nấu cho đến khi cà rốt mềm thì cho nấm vào, nấu thêm 10 phút ở lửa vừa.

Nêm súp với muối và tiêu cho vừa ăn.

Tại hội thảo, siêu đầu bếp Lê Xuân Tâm cũng trình diễn 1 món ăn hấp dẫn khác là món gà Mỹ nướng sả, khách tham dự cũng thưởng thức 2 món ăn này ngay tại hội thảo.

Công thức món thịt gà Mỹ nướng sả

Nguyên liệu:

100gr sả bằm

40gr tỏi băm

40gr hành tím băm

30gr ớt sừng băm

10gr lá chanh thái sợi nhuyễn

10gr ớt bột Việt Nam

4 muỗng nước mắm Phú Quốc

2 muỗng hạt nêm Knorr

4 muỗng mật ong

100gr dầu màu điều

5g tiêu đen đập dập

2 muỗng sate tôm

8 cây sả nguyên dùng kẹp gà để nướng

Cách làm:

Gà Mỹ lau khô bằng giấy thấm 2 mặt trên thớt

Dùng dao rút xương gà Mỹ, cắt thành miếng vừa ăn khoảng 4-5 cm

Lấy hỗn hợp sốt đã trộn ướp đều những miếng thịt đã cắt, để khoảng 2 tiếng trở lên cho thịt thấm đều gia vị

Sả cắt bớt phần ngọn, để dài khoảng 20cm, đập dập phần thân cây sả, tách ra rồi kẹp thịt gà đã ướp vào thân cây sả.

Dùng chảo nóng cho 1 ít dầu áp chảo cho gà vàng thơm lên, sau đó cho vào lò nướng ở nhiệt độ 200 ⁰C thời gian 10 phút.

Món ăn kèm:

Trình bày và thưởng thức gà Mỹ nướng sả cùng cơm trắng, salad, cà chua, dưa leo, rau thơm, chanh, ớt.

Hiệp Hội Xuất khẩu Trứng và Gia Cầm Hoa Kỳ (USAPEEC) đã nỗ lực rất lớn để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm từ trang trại đến tay người tiêu dùng trên toàn thế giới. Được đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về sức khỏe và an toàn thực phẩm. Các thanh tra của Bộ Nông Nghiệp Mỹ đảm bảo rằng các sản phẩm được kiểm tra kỹ lưỡng. Việc không sử dụng hóc-môn trong chăn nuôi gà Mỹ là một điều quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và duy trì sự an toàn.