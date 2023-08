Làm mới chiếc giường ngủ để đón mùa thu đông sắp đến bằng những món đồ siêu xịn mà giá lại rất hợp lý

Những món đồ dưới đây không chỉ giúp chiếc giường của các chị em trở nên bắt mắt hơn mà quan trọng là chúng còn giúp mang đến cảm giác thoải mái, êm ái khi nằm. Nhờ đó mà chúng ta sẽ dễ dàng có một giấc ngủ ngon sau một ngày đi làm mệt mỏi.

Gợi ý những món đồ để làm mới giường ngủ

Đệm cao su non

Chắc chắn để có một giấc ngủ ngon thì chiếc đệm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đệm cao su non là một gợi ý cho các chị em đang muốn sắm một chiếc đệm mới cho mình. Loại đệm này được đánh giá cao về độ mềm mại và êm ái so với các dòng đệm khác. Bên cạnh đó, đệm cao su non cho phép không khí lưu thông dễ dàng, đem đến sự thoáng mát cho người sử dụng. Sản phẩm đệm cao su non dưới đây sử dụng chất liệu an toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường nên các chị em có thể yên tâm chọn mua nhé!

Topper đệm

Nếu thích sự êm ái thì tấm topper đệm sẽ là một lựa chọn hợp lý cho các chị em. So với việc nằm trên đệm, thì nằm trên đệm được lót thêm bên trên tấm topper, các chị em sẽ cảm giác êm ái, thoải mái, dễ chịu hơn. Ngoài ra, topper đệm còn có một tác dụng khác là bảo vệ đệm của bạn một cách tối ưu, góp phần gia tăng tuổi thọ cho đệm. Sản phẩm topper gợi ý cho các chị em dưới đây sử dụng vải cotton với bên trong là bông nhân tạo mềm mại. Các chị em có thể lựa chọn kích thước phù hợp đệm của mình như 1mx2m, 1m2x2m, 1m4x2m, 1m6x2m, 1m8x2m.

Gối bông gòn

Bên cạnh đệm thì gối cũng là một món đồ đóng vai trò quan trọng trong giấc ngủ của chúng ta. Vai trò của gối còn là cung cấp sự hỗ trợ và ổn định cho cổ và đầu khi bạn đang ngủ. Các chị em có thể tham khảo chiếc gối bông gòn này. Đây là sản phẩm được sản xuất từ chất liệu bông gòn cao cấp đêm lại sự thoáng mát, êm ái đồng thời thấm mồ hôi hiệu quả. Gối được bọc ngoài bằng vải cotton. Sản phẩm có 2 kích thước là 40x60cm và 50x70cm. Các chị em tìm mua sản phẩm tại Lazada nhé!

Chăn chần bông

Những ngày se lạnh rất đến, vì thế chăn chắc chắn là một món đồ không thể thiếu trên chiếc giường. Không những thế, khi ngủ sử dụng chăn còn mang đến rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe như mang đến giấc ngủ ngon, tạo cảm giác thoải mái khi ngủ. Vào những ngày mùa thu đông thì một chiếc chăn chần bông chắc hẳn sẽ rất thích hợp. Sản phẩm chăn chần bông dưới đây sử dụng vải Microfiber giúp cách nhiệt và giữ ấm hiệu quả. Sợi Microfiber mềm mại còn có khả năng thấm hút mồ hôi tốt, tạo sự thông thoáng cho người nằm.

Bộ ga giường cotton Tici

Các chuyên gia khuyên rằng nên giặt ga trải giường và vỏ gối ít nhất một lần mỗi tuần bởi đây là nơi dễ bám dính dầu và bụi bẩn từ cơ thể người. Cũng vì thế mà các chị em nên sắm nhiều bộ chăn ga gối khác nhau cho nhà mình. Dưới đây là bộ ga giường bằng chất liệu cotton Tici thoáng khí, mềm mại, thấm hút mồ hôi tốt. Ưu điểm vải cotton Tic là có trọng lượng nhẹ, không dễ bị nhàu. Bộ sản phẩm này có 3 món gồm 1 ga chun, 2 áo gối và có nhiều màu sắc, kích thước để các chị em lựa chọn.

