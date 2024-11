"Làm luật" ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Đầu năm 2021, UBND quận Hoàn Kiếm thành lập Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội. Đội An ninh trật tự, một đơn vị chuyên trách trực thuộc Ban Quản lý, có nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách nhằm duy trì an ninh trật tự. Ngoài công tác tuyên truyền, Đội còn thực hiện giám sát và phối hợp cùng các cơ quan chức năng, như công an, để xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến việc bán hàng rong và chiếm dụng vỉa hè.