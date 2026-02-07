Làm gì cũng dở dang, thất bại nhưng cậu cả bất tài nhà Beckham lại thích đưa ra lời khuyên với em gái út Harper

Brooklyn Beckham đang chứng tỏ mình rất biết cách dùng lời nói để gây sốc cho mọi người, đặc biệt là bài "bóc phốt" dài 6 trang gây chấn động thời gian qua, xé toạc mối quan hệ với gia đình ruột thịt, trực tiếp gây rắc rối cho bố mẹ là David Beckham và Victoria.

Brooklyn Beckham - con quý tử đầu lòng của David Beckham - lại một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán, không phải vì thành tựu cá nhân nào mới mẻ, mà vì… những lời khuyên anh từng dành cho em gái út Harper Seven vừa bị đào lại giữa lúc gia đình chìm trong bê bối rạn nứt.

Điều khiến dư luận khó chịu nằm ở chỗ: lời khuyên ấy đến từ một người bị xem là "thử gì cũng bỏ dở". Từ nhiếp ảnh, người mẫu, đầu bếp cho tới nay là ông chủ thương hiệu nước sốt, Brooklyn gần như chưa có lĩnh vực nào thực sự tạo được dấu ấn rõ rệt. Thế nhưng, chàng trai 26 tuổi lại không ngần ngại đưa ra những lời khuyên đầy tính chỉ đạo cho cô em gái mới 14 tuổi.

Harper và Brooklyn Beckham nổi tiếng là rất thân thiết (Ảnh: Getty)

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 3/2025, Brooklyn từng chia sẻ điều anh muốn nhắn nhủ Harper: "Hãy tìm ra điều em yêu thích, tập trung vào nó, cúi đầu làm việc và đừng nghe lời bất kỳ ai".

Khi ấy, câu nói được xem là lời khuyên anh trai - em gái khá vô hại. Nhưng đặt vào bối cảnh hiện tại, sau khi Brooklyn công khai cáo buộc bố mẹ "kiểm soát", tuyên bố không có ý định hòa giải với gia đình và liên tục gây sóng gió truyền thông, phát ngôn này bỗng mang màu sắc khác hẳn.

Không ít người mỉa mai rằng: một người chưa từng đi đến cùng bất kỳ con đường nào, lại thích dạy em gái "đừng nghe lời ai" - kể cả bố mẹ - thì liệu có đủ tư cách hay không?

Trước khi Brooklyn chọn cách công khai "vạch áo cho người xem lưng" gia đình, mối quan hệ giữa anh và Harper từng được xem là rất khăng khít. Brooklyn luôn xuất hiện với hình ảnh người anh trai bảo vệ em gái, còn vợ anh - Nicola Peltz - cũng nhiều lần công khai thể hiện sự thân thiết với Harper trên mạng xã hội.

Vợ chồng Brooklyn - Nicola dành tình yêu cho em gái Harper nhưng drama gia đình gần đây lại trực tiếp làm tổn thương cô bé

Tuy nhiên, hiện tại Harper lại là người duy nhất trong số bốn anh chị em vẫn sống cùng bố mẹ và được cho là luôn đứng về phía Victoria Beckham. Cô bé vô tình bị đẩy vào thế khó, trở thành "tâm điểm im lặng" giữa cuộc chiến ngầm của người lớn.

Việc Brooklyn liên tục đưa ra những tuyên bố gây tranh cãi không chỉ khiến hình ảnh cá nhân của anh bị soi xét, mà còn làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng tâm lý đối với cô em gái tuổi teen - người chưa từng lên tiếng nhưng lại bị kéo vào vòng xoáy thị phi.

Trong khi Brooklyn vẫn loay hoay tìm chỗ đứng cho bản thân, lời khuyên "đừng nghe lời bất kỳ ai" anh từng dành cho Harper giờ đây bị không ít người xem là… ví dụ điển hình của sự mâu thuẫn: nói thì hay, nhưng người nói lại chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc đi sai hướng.