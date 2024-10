Chiều 8-10, trên địa bàn xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng và xã Tam Bố, huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) có mưa rất lớn kéo dài khoảng 2 giờ. Lượng nước đổ về rất lớn khiến một đoạn Quốc lộ 20 qua khu vực bị ngập nhẹ, gây tình trạng ùn ứ cục bộ.

Một đoạn Quốc lộ 20 qua khu vực giáp ranh huyện Đức Trọng và huyện Di Linh bị ngập cục bộ sau mưa lớn.

Đặc biệt tại khu vực suối Đờ Le (giáp ranh 2 huyện) có một số đoạn nước dâng cao gần 1 mét, gây ngập sâu, tràn vào nhà dân. Có khoảng 4 nhà dân cùng hơn 10 người trong nhà bị nước cô lập với khu vực xung quanh.

Một số người phải trèo lên dàn bồn nước hoặc mái nhà cao để tránh dòng nước chảy mạnh, chờ lực lượng chức năng đến giúp đỡ.

Lực lượng chức năng 2 xã lập tức đã huy động các lực lượng gồm công an, dân quân, chuẩn bị áo phao tiếp cận cứu hộ. Rất may tất cả người dân bị mắc kẹt đã được các chiến sĩ công an hỗ trợ rời nhà đến nơi an toàn. Nhiều tài sản trong các ngôi nhà bị nước tràn vào gây hư hỏng.

Lực lượng chức năng tiếp cận các ngôi nhà bị nước bao vây để giúp đỡ người dân.

Theo một người dân, thời điểm trên nước dâng rất nhanh khiến mọi người không kịp di dời tài sản đến khu vực cao hơn nên bị thiệt hại.

Người dân mắc kẹt được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.