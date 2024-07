Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết những ngày qua, tỉnh Lâm Đồng có nhiều mưa, có nơi mưa rất to, có nơi đạt trên 100 mm/24 giờ, đặc biệt là các huyện, thành phố phía Nam và Tây Nam của tỉnh. Do đó người dân cần chủ động phòng tránh thiệt hại do mưa lớn và sạt lở có thể xảy ra.