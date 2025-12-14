Ngày 14-12, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết sở này vừa ghi nhận nhiều trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện An Phước và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Theo thông tin ban đầu, từ chiều 12-12, nhiều người dân lần lượt được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, kèm theo sốt. Trước diễn biến bất thường, các cơ sở y tế đã nhanh chóng báo cáo về Sở Y tế để phối hợp xử lý.

Ngay sau đó, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng cử đoàn công tác xuống các bệnh viện để ghi nhận thông tin, điều tra dịch tễ. Qua khai thác bước đầu, hầu hết các bệnh nhân đều cho biết trước khi xuất hiện triệu chứng đã ăn bánh mì tại cùng một tiệm thuộc địa bàn phường Phan Thiết.

Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, nơi tham gia tiếp nhận các nạn nhân ngộ độc nghi do ăn bánh mì



Cơ quan chức năng lấy mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm liên quan, gửi đi Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc. Dự kiến, kết quả phân tích sẽ có vào ngày 15-12.

Sở Y tế Lâm Đồng cho biết đang tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe các bệnh nhân và sẽ có thông tin chính thức sau khi có kết luận.

Ghi nhận đến chiều 14-12, có tổng cộng 36 người nhập viện nghi do ngộ độc bánh mì. Trong đó, hiện còn 19 người đang nằm viện điều trị. Các trường hợp khác sức khỏe tạm ổn, đã được xuất viện.