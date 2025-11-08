Ngày 8-11, UBND phường Hạnh Thông (TP HCM) cho biết đang phối hợp với Sở An toàn vệ sinh thực phẩm TP HCM và các cơ quan chức năng làm rõ vụ nghi ngộ độc hàng loạt sau khi ăn bánh mì.

Lãnh đạo phường Hạnh Thông (TP HCM) cho biết ngày 6-11, nhận được thông tin nhiều người ngộ độc nghi do ăn bánh mì tại tiệm bánh mì cóc Cô Bích trên đường Nguyễn Thái Sơn nên đã nhanh chóng phối hợp làm rõ.

Phường Hạnh Thông cũng đã khẩn trương kiểm tra giấy phép kinh doanh, việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, đề xuất biện pháp xử lý vi phạm. Đồng thời, phường cũng ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm.

Một người cấp cứu tại bệnh viện cho biết trước đó đã ăn bánh mì cóc Cô Bích

Xác minh ban đầu có 29 người cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt vào khám tại bệnh viện.

Trong đó, có 24 ca khám cho thuốc về nhà uống, 3 ca khám lưu cấp cứu đã về, 2 ca nhập viện đang điều trị. Hai người đang điều trị tại bệnh viện sinh năm 1942 và 1966, sức khỏe đã ổn định nhưng do tuổi cao nên phải ở lại tiếp tục theo dõi. Một số người cho biết trước đó có ăn bánh mì tại tiệm bánh mì cóc Cô Bích.

Kiểm tra của phường Hạnh Thông (TP HCM) ghi nhận tiệm Bánh mì cóc Cô Bích có đăng ký kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 41M8041525 do UBND quận Gò Vấp cấp ngày 7-5-2020.

Thu thập Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm ngày 11-4-2017 của Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hóc Môn ghi ngành nghề kinh doanh: Bán bánh mì.

Hộ kinh doanh có 2 lao động; nơi sơ chế, chế biến tại địa chỉ 41/5/3 Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông); nơi để nguyên liệu, bày bán, để dụng cụ vệ sinh, thu gom chất thải cùng tại địa chỉ 112A Nguyễn Thái Sơn.

Nguồn gốc của nguyên liệu, thực phẩm: có số chuyển khoản và các mặt hàng có hóa đơn, chứng nhận.

Trang thiết bị, dụng cụ bảo quản nguyên liệu: tủ lạnh, hộp nhựa, bao nilon. Thiết bị, dụng cụ bảo quản thực phẩm: tủ lạnh, bao nilon. Dụng cụ chứa đựng thức ăn: để từng loại riêng biệt. Không có trang thiết bị vận chuyển thức ăn.

Có dụng cụ che nắng, mưa, bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại. Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong các tủ đựng thực phẩm và phối hợp với Sở An toàn vệ sinh thực phẩm TP HCM tiếp tục kiểm tra theo quy định