Lấy chồng giàu sang, trở thành nàng dâu hào môn, sống cả đời trong phú quý là mơ ước của nhiều cô gái. Tại Trung Quốc, nhiều trung tâm đào tạo cho những cô gái lấy chồng đại gia, lấy chồng giàu "mọc" lên, thu hút sự quan tâm lớn từ mọi người.

Thế nhưng đằng sau cánh cửa nhà tài phiệt liệu có sung sướng, hạnh phúc? Không ít nàng dâu phải chịu kết cục cay đắng khi đánh mất sự nghiệp riêng, không nhận được sự coi trọng từ gia đình.

Nhiều người cho rằng, để lấy chồng giàu, làm dâu hào môn, các cô gái phải chấp nhận những nguyên tắc ngầm đáng sợ như: Lùi về làm hậu phương, không được tiếp tục theo đuổi sự nghiệp, mất tự do vì chịu sự kiểm soát từ nhà chồng, không có tiếng nói trong gia đình, trở thành "cỗ máy đẻ", chịu cô đơn dày vò... Thậm chí, có nhiều quy định nghiêm ngặt mà chỉ người trong cuộc mới thật sự hiểu.

Bị nhà chồng coi thường, đánh mất sự nghiệp, tước quyền nuôi con

Go Hyun Jung bắt đầu bước chân vào làng giải trí khi trở thành Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989. Cô trở nên nổi tiếng khi tham gia chương trình truyền hình có tên Sandglass, thịnh hành ở Hàn Quốc thời điểm đó.

Ở đỉnh cao sự nghiệp, Hyun Jung bất ngờ ngừng đóng phim, bước làm dâu nhà tài phiệt năm 1995. Ngỡ ngàng hơn, vị hôn thê của cô là Jung Young Jin, Phó Chủ tịch của tập đoàn Shinsegae, cháu trai Chủ tịch Samsung - Lee Byung Chul.

Cô từng khiến nhiều cô gái phải ghen tỵ khi có đám cưới xa hoa, đeo nhẫn kim cương lớn trị giá hàng chục triệu won, trở thành dâu bạc tỷ của một trong những gia tộc giàu có bậc nhất Hàn Quốc.

Thế nhưng cuộc sống của cô Go Hyun Jung không hề hạnh phúc, ấm êm. Ngay sau khi kết hôn, cô lui về ở ẩn để chăm lo cho gia đình, gác lại sự nghiệp riêng lẫy lừng của mình.

Cô còn bị gia đình chồng coi thường vì không "môn đăng hộ đối". Trong gia đình, nhà chồng Go Hyun Jung chỉ nói chuyện bằng tiếng Anh. Vì không biết tiếng Anh, cô đã phải đi học để cố gắng hoà nhập với mọi người. Nhưng khi cô đã sử dụng thành thạo, họ lại chuyển sang nói tiếng Pháp.

Go Hyun Jung từng có một đám cưới như mơ.

Họ luôn có cách cô lập với Hyun Jung. Có thông tin Hyun Jung không được bày tỏ quan điểm, thường xuyên bị đối xử như người hầu ngay cả sau khi sinh 2 con cho nhà chồng.

Chồng cô không hề đứng lên bảo vệ vợ. Sau 8 năm chung sống, Go Hyun Jung ly hôn chồng, được bồi thường trị giá 1,5 tỷ won. Số tiền này không bằng tiền lẻ so với khối tài sản kếch xù của nhà chồng cô. Cái giá của sự tự do là nữ diễn viên chấp nhận mất quyền nuôi con và bị ngăn cấm gặp lại máu mủ của mình.

Hơn thế, cô còn bị nhà chồng tìm cách triệt để đường sống khiến cô khó quay lại giới giải trí, khó nhận được hợp đồng quảng cáo từ các thương hiệu lớn.

Trong một lần trả lời trước truyền thông, cô từng chia sẻ bản thân kiệt quệ vì làm dâu tài phiệt. Hôn nhân khiến cô mất đi niềm kiêu hãnh và sự tự tin vốn có.

Cô từng tự an ủi bản thân: “Nếu bạn sinh ra trong một thế giới quá hoàn hảo, không có bất cứ đau đớn nào, điều đó chẳng phải nhàm chán lắm sao?”.

Đẻ liên tiếp 5 con cho nhà chồng

Từ Tử Kỳ (SN 1982) được biết đến là một giai nhân nức. Tháng 7/2004, cô gặp gỡ thiếu gia Lý Gia Thành, con trai của tỷ phú Lý Triệu Cơ - ông trùm BĐS Hồng Kông. Họ kết hôn vào tháng 12/2006. Sau khi trở thành dâu hào môn, cô cũng chọn cách từ bỏ sự nghiệp, rời xa làng giải trí.

Năm 2007, Từ Tử Kỳ sinh con đầu lòng cho chồng đại gia. Đến năm 2009, cô sinh tiếp con gái thứ 2. Chưa đầy 2 năm sau, cô lại thông báo mang bầu lần 3 và hạ sinh vào năm 2011. Đến tháng 10/2015, Từ Tử Kỳ sinh con trai thứ 4. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, cô lại tiếp tục sinh con thứ 5. Nhiều người nhận xét rằng mỗi khi thấy cô trên mặt báo chỉ toàn thông tin "thông báo mang bầu", "tiếp tục hạ sinh".

Từ Tử Kỳ.

Cuộc sống nhà hào môn Từ Tử Kỳ chưa một lần chia sẻ, vậy nhưng những gì mà người ngoài nhìn vào có thể thấy rõ cuộc cạnh tranh ngầm giữa các thế lực nhà họ Lý. Anh trai Lý Gia Thành sinh tới 3 người con, Từ Tử Kỳ cũng phải "lao vào cuộc chiến" để có cho mình và các con chỗ đứng vững chắc giữa gia sản tỷ đô của bố chồng.

Tuy nhiên không thể phủ nhận, Từ Tử Kỳ có cuộc sống sung túc về mặt vật chất. Cô từng gây ngỡ ngàng khi tổ chức đám cưới xa hoa lên tới 350 tỷ đồng, diện váy cưới và trang sức lên đến cả tỷ đồng.

Đặc biệt, sau những lần sinh nở, cô cũng được chồng thưởng nóng cho du thuyền trị giá cả triệu đô cộng thêm nhiều bộ trang sức quý giá. Ông Lý còn vui mừng phát hồng bao cho 1500 nhân viên dưới quyền, mỗi hồng bao có 10 ngàn đô la Hồng Kông (tương đương 30 triệu đồng).

