"Bác sĩ ơi, có phải tôi bị suy thận rồi không?" , ông Lý (55 tuổi, sống tại Trung Quốc) lo lắng hỏi nhỏ khi vừa ngồi xuống ghế khám tại Khoa Tiết niệu. Gần đây, ông thường xuyên bị đau thắt lưng, người mệt mỏi và tiểu đêm liên tục. Điều khiến ông trăn trở nhất là sự nghi ngờ về thói quen làm chuyện ấy thời trẻ. Ông nói nhỏ: "Hồi thanh niên, tôi sinh hoạt vợ chồng khoảng trên 10 lần mỗi tháng. Có phải vì thế mà giờ thận tôi hỏng rồi không?".

Câu hỏi của ông Lý cũng là nỗi ám ảnh của rất nhiều nam giới, nhất là khi bước sang tuổi trung niên. Tuy nhiên, sự thật dưới góc độ y học hiện đại lại khác xa với quan niệm dân gian.

Làm "chuyện ấy" nhiều có gây suy thận không?

Bác sĩ Quách Khải, Phó trưởng khoa tiết niệu tại Bệnh viện Châu Giang (Đại học Y khoa phía Nam, Trung Quốc) cho biết, trong y học hiện đại, thận đảm nhận vai trò tinh vi là lọc máu, đào thải ure, creatinine, điều hòa nước và điện giải. Trong khi đó, hoạt động tình dục lại là sự phối hợp của hệ tim mạch, thần kinh và hormone. Hai hệ này không trực tiếp "rút năng lượng" của nhau như cách hiểu lầm về "thận hư" trong dân gian.

Lý do sau khi làm "chuyện ấy" dày đặc cảm thấy mệt, đau lưng, yếu sức nằm ở trạng thái kiệt sức toàn thân chứ không phải bản thân hành vi tình dục. Bởi khi làm "chuyện ấy" quá nhiều trong thời gian ngắn, đặc biệt kèm theo thiếu ngủ, uống rượu, mất nước, cơ thể sẽ:

- Tăng nhịp tim và huyết áp liên tục

- Mất nước qua mồ hôi nhưng không bù đủ

- Giảm thời gian nghỉ ngơi phục hồi

Nếu tình trạng này kéo dài, lưu lượng máu đến thận có thể giảm tạm thời do mất nước và mệt mỏi.

Như vậy, ở người khỏe mạnh, hoạt động tình dục điều độ không làm suy thận. Chỉ khi cơ thể đã suy nhược, mắc bệnh mạn tính hoặc quan hệ quá mức dẫn đến kiệt sức toàn thân thì mới gián tiếp ảnh hưởng. Còn trong đa số trường hợp, chính lối sống thiếu khoa học mới là "thủ phạm" thật sự.

6 thói quen phá thận nhanh hơn nhiều "chuyện ấy" nhưng nhiều người làm

Thận sẽ không suy sụp sau một đêm mặn nồng, nhưng nó sẽ dần suy sụp nếu bạn để cơ thể rơi vào trạng thái stress kéo dài và duy trì những hành vi ngược đãi bộ lọc của chính mình dưới đây:

1. Nhịn tiểu thường xuyên

Thói quen này khiến bàng quang bị căng quá mức, tạo áp lực cho nước tiểu chứa vi khuẩn trào ngược lên niệu quản. Đây là môi trường lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi, gây nhiễm trùng ngược dòng và viêm bể thận. Nếu tái phát nhiều lần, chức năng lọc máu sẽ suy giảm trầm trọng, dẫn đến những tổn thương vĩnh viễn mà chẳng nỡ cứu vãn.

2. Chế độ ăn quá mặn và lạm dụng thực phẩm giàu đạm

Việc ăn đậm đà gây tăng huyết áp, khiến các cầu thận bị mài mòn liên tục như bị chà xát bằng giấy nhám. Đồng thời, tiêu thụ quá nhiều đạm tạo ra áp lực đào thải cực lớn, làm tăng nồng độ chất thải trong máu. Sự kết hợp này đẩy nhanh quá trình xơ hóa cầu thận, dẫn đến suy thận mãn tính âm thầm mà người bệnh không hay biết.

3. Lười uống nước và thói quen chỉ uống khi khát

Nước là dung môi quan trọng nhất để thận vận hành và đào thải độc tố. Khi cơ thể thiếu nước, lưu lượng máu đến thận giảm, nước tiểu bị cô đặc làm tăng nguy cơ sỏi thận và nhiễm trùng đường tiết niệu. Việc không cung cấp đủ 1500-2000 ml nước mỗi ngày khiến các ổ viêm mạn tính dễ hình thành, gây tổn thương mô thận sâu sắc.

4. Thức khuya triền miên phá hủy nhịp sinh học của thận

Thận và hệ nội tiết có nhịp sinh học riêng vào ban đêm để nghỉ ngơi và tái tạo các tế bào. Thường xuyên thức đến 2-3 giờ sáng khiến cơ thể rơi vào trạng thái stress kéo dài, làm tăng hormone căng thẳng và rối loạn tuần hoàn thận. Theo thời gian, các vi mạch tại cầu thận bị tổn thương âm thầm, khiến chỉ số Creatinine trong máu tăng vọt.

5. Thói quen thường xuyên uống rượu bia và hút thuốc

Rượu bia làm tăng nồng độ Axit Uric, gây lắng đọng các tinh thể trong ống thận dẫn đến viêm nhu mô. Trong khi đó, các độc tố trong thuốc lá làm tổn thương hệ thống mạch máu nuôi thận, gây cản trở lưu thông máu. Sự kết hợp này khiến cầu thận bị xơ hóa nhanh hơn bất kỳ hoạt động thể chất quá mức nào.

6. Tự ý lạm dụng thuốc và thực phẩm chức năng

Nhiều người tự ý dùng thuốc giảm đau, kháng viêm hoặc rượu thuốc không rõ nguồn gốc khiến thận phải làm việc quá tải để giải độc. Một số dược chất có độc tính trực tiếp lên tế bào thận nếu lạm dụng lâu ngày hoặc dùng sai liều lượng. Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng suy thận cấp tính ở những người có thói quen tự bồi bổ vô tội vạ.

Để bảo vệ thận, chìa khóa không nằm ở việc kiêng khem "chuyện ấy" một cách cực đoan, mà nằm ở việc duy trì một lối sống điều độ. Đặc biệt, nếu xuất hiện các triệu chứng như phù nề, nước tiểu nhiều bọt, thay đổi đáng kể về lượng nước tiểu hoặc mệt mỏi kéo dài, bạn nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa ngay lập tức.

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor