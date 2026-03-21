"Bác sĩ, làm sao một người hoàn toàn khỏe mạnh lại có thể đột ngột qua đời được?". Bên ngoài phòng cấp cứu giữa đêm khuya, dì Lý ngồi bệt dưới đất, vẫn còn run rẩy. Chồng bà, ông Quý, 52 tuổi ở Trung Quốc, thường ngày trông khá khỏe mạnh, các lần khám sức khỏe chỉ phát hiện ông bị huyết áp cao và gan nhiễm mỡ. Thỉnh thoảng ông bị tức ngực, nhưng sau khi nghỉ ngơi thì sẽ hết.

Đêm đó, hai người đang làm "chuyện ấy", ban đầu mọi thứ có vẻ bình thường. Bỗng nhiên, Ông Quý tái mặt, ôm ngực và không thở được. Chỉ vài phút sau, ông hoàn toàn bất tỉnh. Tại bệnh viện, khi máy theo dõi tim được bật lên, bác sĩ lắc đầu: ngừng tim đột ngột ; thời điểm vàng để hồi sức đã bị bỏ lỡ.

Bác sĩ cảnh báo có 3 thời điểm tuyệt đối đừng làm chuyện ấy.

1. Không quan hệ tình dục khi ăn quá no hoặc quá đói

Các chuyên gia khuyến cáo, không nên quan hệ tình dục khi ăn quá no, hoặc đang đói bụng. Vì khi ăn no, dạ dày và ruột sẽ căng lên và sung huyết, máu lên não không đủ, đây là thời điểm không thích hợp để quan hệ.

Vì lúc này thức ăn còn đầy trong dạ dày, hệ tiêu hóa đang hoạt động hết công suất, lên giường nằm và thực hiện quan hệ tình dục sẽ ảnh hưởng đến tiêu hoá, không có lợi cho việc hấp thụ thức ăn.

Ngược lại, khi đói, thể lực của con người bị suy sụp, tinh lực không dồi dào như lúc no, vì vậy quan hệ sẽ không được như ý muốn. Do tập trung vào hệ tiêu hóa nên cũng ảnh hưởng tới sự vận chuyển máu lên não, nếu "quan hệ" ngay trong thời điểm này lúc này sẽ rất dễ bị trúng gió.

2. Không quan hệ sau khi uống rượu bia

Mặc dù sau khi uống rượu bia sẽ làm nam giới tăng hưng phấn nhưng thực tế nếu lạm dụng rượu bia sẽ làm giảm ham muốn tình dục, dẫn đến xuất tinh sớm, liệt dương và suy giảm sinh lý.

Nhiều nghiên cứu cho thấy rượu là một nguyên nhân gây liệt dương ở nam giới do làm giảm testosterone, hormone sinh dục nam có tác dụng duy trì đòi hỏi tình dục. Vừa uống rượu bia xong liền quan hệ ngay thì sẽ gây xuất tinh sớm. Quan hệ vào thời gian này, những độc tố trong rượu cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng và nếu có ý định mang thai thì có nguy cơ ảnh hưởng đến cả thai nhi.

3. Không quan hệ tình dục khi vừa tắm xong

Nhiều người có thói quen tắm ngay trước khi muốn quan hệ tình dục. Việc làm tưởng như sẽ giúp tăng hưng phấn tình dục nhưng thực tế lại không hề tốt cho sức khỏe.

Vì khi tắm bằng nước nóng, các mạch máu trên bề mặt da giãn nở, máu tập trung nhiều tại bề mặt da khiến hệ thần kinh bị ức chế. Nếu thực hiện quan hệ tình dục vào thời điểm này sẽ khiến cơ quan sinh dục không được cung cấp đủ lượng máu cần thiết làm cho đàn ông khó cương dương, nữ mất cảm giác hưng phấn.

Ngoài ra, tắm nước quá nóng còn làm suy yếu thể lực. Nếu giao hợp khi thể lực chưa phục hồi sẽ ảnh hưởng đến lưu thông máu huyết, khiến các cơ quan khác không nhận đủ máu dẫn đến hiện tượng chóng mặt, mệt mỏi, tim đập nhanh… Chính vì vậy, để đảm bảo cho chất lượng "cuộc yêu", nên nghỉ ngơi sau khi tắm khoảng 30 phút.

2 lưu ý khi làm chuyện ấy đối với người trung niên, cao tuổi

- Đừng quá sức trước đó: Tránh quan hệ tình dục nếu bạn có những triệu chứng này

Nếu gần đây bạn gặp phải các triệu chứng sau: tức ngực, đau ngực hoặc khó thở khi đi bộ nhanh hoặc leo hai tầng cầu thang; thức dậy vào ban đêm cảm thấy ngạt thở, tim đập nhanh hoặc đổ mồ hôi lạnh; huyết áp thường xuyên trên 160/100mmHg; hoặc gần đây bị nhồi máu cơ tim, nhồi máu não hoặc suy tim (thường trong vòng 6 tháng trở lại đây).

Trong trường hợp này, hoạt động tình dục không phải là "bài tập" đối với bạn, mà là một sự đánh cược. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ tim mạch hoặc bác sĩ đa khoa trước để thực hiện điện tâm đồ, siêu âm tim và, nếu cần, xét nghiệm gắng sức. Bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng của bạn và quyết định liệu bạn có thể tiếp tục hoạt động tình dục hay không và khi nào.

- Đừng quá đà: Đối xử với bản thân như một "chàng trai trẻ" là điều nguy hiểm nhất

Nhiều người không muốn chấp nhận tuổi già và cảm thấy mình "vẫn còn khỏe mạnh". Họ muốn chứng tỏ bản thân ngay lập tức, nhưng kết quả là tư thế khó chịu, thời gian gắng sức kéo dài, và cảm xúc trở nên căng thẳng, gây áp lực lớn lên tim.

Một cách tiếp cận tương đối an toàn là giữ cường độ vừa phải: sau khi kết thúc, bạn sẽ cảm thấy hơi đổ mồ hôi và tim đập nhanh hơn, nhưng vẫn có thể nói chuyện bình thường và không bị tức ngực đáng kể; thời gian không cần phải "càng lâu càng tốt", chỉ cần vừa phải; chọn tư thế thoải mái, ít gây căng thẳng cho cơ thể, đặc biệt nếu bạn có tiền sử bệnh tim mạch, hãy cố gắng tránh đặt mình vào tư thế gắng sức nhất.

Một tiêu chuẩn tự kiểm tra đơn giản hơn: Nếu bạn dễ bị khó thở và tim đập nhanh sau khi đi bộ 10 phút hoặc leo hai tầng cầu thang, thì bạn nên giảm đáng kể hoặc hoãn hoạt động tình dục .

Các dấu hiệu cảnh báo và mẹo sơ cứu mà cả gia đình nên biết

Nếu trong khi quan hệ tình dục, các triệu chứng sau đây đột nhiên xảy ra: đau ngực dữ dội, như thể bị vật nặng đè lên, lan sang vai trái và hàm; khó thở, đổ mồ hôi lạnh và tái nhợt; nói ngọng đột ngột, mặt xệ xuống và yếu một bên cơ thể; hoặc đột ngột mất ý thức, ngất xỉu hoặc co giật.

Phản ứng đầu tiên không phải là hoảng sợ, mà là lập tức dừng mọi hoạt động, đặt bệnh nhân nằm phẳng hoặc ở tư thế nửa ngồi để đảm bảo thở không bị cản trở; gọi ngay số cấp cứu và nói "nghi ngờ nhồi máu cơ tim/vấn đề về tim"; nếu người đó bất tỉnh và không thở, hãy bắt đầu hô hấp nhân tạo (ép ngực) càng sớm càng tốt, đừng chờ "bệnh nhân lấy lại hơi thở".

Trong nhiều trường hợp tử vong đột ngột, yếu tố thực sự gây tử vong không phải là "gục ngã trong vòng vài phút", mà là không ai dám di chuyển người đó sau khi họ gục ngã, hoặc không biết cách sơ cứu, do đó bỏ lỡ bốn phút vàng để cứu người.

(Tổng hợp)