Ngày 27-4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết liên quan đến vụ cướp giật tài sản xảy ra tại cổng sau Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm bánh pía, lạp xưởng Tân Huê Viên (Công ty Tân Huê Viên) ở xã An Ninh, đến nay công an đã bắt và khởi tố 10 đối tượng.

CLIP: Công an TP Cần Thơ khởi tố 10 đối tượng trong vụ cướp giật tài sản tại cổng sau Công ty Tân Huê Viên. Nguồn: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ

Theo đó, vào ngày 8-3, Công an xã An Ninh phối hợp cùng người dân và lực lượng bảo vệ tại Công ty Tân Huê Viên bắt quả tang đối tượng Cao Văn Phước (SN 1956; ngụ TP Cần Thơ) có hành vi dàn cảnh cùng đồng bọn để cướp giật tài sản.

Sau đó, đối tượng Phước đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can và tạm giam.

Nhận thấy còn nhiều đối tượng đồng phạm tham gia trong vụ cướp giật tài sản, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng còn lại trong vụ án.

Đối tượng Cao Văn Phước bị công an và người dân vây bắt vào ngày 8-3

Đến nay, công an đã khởi tố thêm 9 bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng. Các đối tượng này ngụ tại TP Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Vi Thị Giàu là đối tượng cầm đầu nhóm cướp giật tài sản

Các đối tượng trong vụ cướp giật tài sản sa lưới

Ngoài ra, liên quan đến vụ án cướp giật tài sản tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty Tân Huê Viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 27 bị can, đang truy tìm 7 bị can.