Ngày 14/4, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành cáo trạng truy tố Trần Nguyễn Hữu Thắng (28 tuổi) và Nguyễn Chí Linh (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) về tội "G iết người " và "Cướp tài sản".

Công an dựng lại hiện trường vụ giết người.

Theo kết quả điều tra, thông qua mạng Facebook, Thắng biết được anh Nguyễn Hữu M. (31 tuổi, ngụ xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp) - là người chuyển giới đăng nhiều ảnh khoe tài sản nên kết bạn làm quen. Sau đó, giữa 2 người thường xuyên liên lạc qua lại.

Thắng biết M. có thực hiện massage kích dục, nên Thắng thuê xe ôm qua M. để mua dâm. Sau đó, do Thắng nợ tiền nhiều người, không có khả năng trả, nên hỏi mượn M., nhưng không được đồng ý liền nảy sinh ý định cướp tiền của M.

Ngày 18 và 19/1/2025, Thắng nhắn tin cho Nguyễn Chí Linh rủ đi cướp tài sản của M.

Đầu giờ chiều 30/1/2025, Linh chở Thắng đến quán của M., trên đường đi giữa 2 người có trao đổi về việc lấy tiền từ M., và Thắng có nhặt 1 cục đá bỏ vào túi áo khoác, nói là nếu có chống cự sẽ lấy đá đập. Biết ý định của Thắng, nhưng Linh vẫn chở Thắng tới quán của M.

Khi đến quán của M., Linh và M. vào phòng quan hệ tình dục . Khi Linh trở ra, M. gọi Thắng vào phòng, lúc này Thắng tiếp tục hỏi mượn tiền M. để trả nợ, nhưng M. không đồng ý. Lúc này, Thắng dùng tay đánh vào mặt làm M. ngã xuống giường và tiếp tục lao vào đánh, bóp cổ của M., thấy vậy Linh cũng vào phòng tiếp sức bằng việc giữ chân M.

Khi xác định M. đã chết, Thắng tháo trên người M. lấy đi 1 bộ vòng ximen, 1 lắc tay khoảng 4 chỉ vàng, 1 sợi dây chuyền bạc (trị giá hơn 94 triệu đồng), 3 điện thoại di động, 31 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản khác. Tổng trị giá tài sản chiếm đoạt trên 125 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Trước khi bỏ trốn, Thắng đưa cho Linh 2 triệu đồng. Sau đó, Thắng đem bán vàng lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.