Như đã thông tin trước đó, vào khoảng 15h48 ngày 4/4, tàu SE8, do đầu máy 948 kéo 14 toa, lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Khi đến đường ngang dân sinh có biển báo, đèn cảnh báo và barie tự động tại Km13+700 (đoạn qua xã Ngọc Hồi, Hà Nội) đã hạ, một nam tài xế xe máy điều khiển xe máy trong tình trạng thiếu tập trung, bất chấp "cướp đường" tàu.

Phát hiện xe máy băng qua đường sắt, lái tàu đã phanh hãm để tránh xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Cú va chạm xảy ra ngay sau đó khiến người đàn ông bị hất văng khỏi xe máy, đổ sát vào hai thanh niên chạy xe máy đang dừng đỗ gần đó. Tàu SE8 tiếp tục hành trình vào lúc 15h50. Camera an ninh đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ tai nạn này, khiến dư luận bức xúc.

Chị Dung - một người sống và kinh doanh gần nơi xảy ra va chạm trên đã có những chia sẻ cụ thể về tình huống diễn ra trên tờ Dân Trí. Theo lời chị Dung nói trên Dân Trí, thời điểm đó, người đàn ông chạy xe máy, một tay cầm điện thoại, tay còn lại tăng ga, bất chấp tín hiệu cảnh báo và rào chắn đã hạ, lao qua đường tàu.

“Lúc đó tôi cứ nghĩ anh ấy không qua khỏi, vì cú va chạm rất mạnh. Nhưng không ngờ, sau khi bị hất văng, người đàn ông vẫn có thể đứng dậy, dựng xe, còn quay lại chào mọi người rồi lên xe rời đi” , chị Dung nói trên Dân Trí.

Sau vụ việc, Cục Cảnh sát giao thông ra khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan khi đi qua khu vực đường sắt, bởi chỉ một giây bất cẩn cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Tai nạn đường sắt không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng người vi phạm mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn cộng đồng, làm gián đoạn giao thông toàn tuyến, thiệt hại tài sản và để lại áp lực tâm lý nặng nề cho lực lượng vận hành tàu.

Người dân cần nghiêm túc chấp hành tín hiệu đèn, chuông báo, hiệu lệnh của nhân viên gác chắn; tuyệt đối không lách qua khi rào chắn đã hạ, không đứng sát đường ray và phải dừng lại quan sát kỹ tại các điểm giao cắt không có gác chắn trước khi băng qua.

Vượt đường sắt sai quy định không chỉ là hành vi coi thường tính mạng mà còn là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Hãy tham gia giao thông bằng sự tỉnh táo và trách nhiệm, vì phía sau mỗi chuyến đi luôn là gia đình, người thân đang chờ bạn trở về an toàn.