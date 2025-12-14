Lại thêm một đám cưới của ái nữ tập đoàn: Cứ nhìn cổng hoa và tòa lâu đài phía sau là biết!

Mùa cưới cuối năm quả thật rộn ràng hơn bao giờ hết. Dân tình còn chưa hết choáng ngợp trước lễ cưới xa hoa của ái nữ "vua hàng hiệu" thì nay lại tiếp tục được phen xuýt xoa khi một đám cưới đình đám khác chuẩn bị lên sóng. Nhân vật chính lần này là ái nữ của một tập đoàn lớn, nổi tiếng kín tiếng nhưng độ chịu chi thì chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu.

(Nguồn: @tinh_thong2002)

(Nguồn: @tinh_thong2002)

Chưa cần đến những hình ảnh chính thức trong ngày trọng đại, chỉ vài khoảnh khắc hậu trường được hé lộ đã khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên. Nổi bật nhất chính là cổng hoa đồ sộ, được trang trí cầu kỳ với hàng nghìn bông hoa tươi, trải dài theo lối vào như bước vào một khu vườn cổ tích. Tông màu trang nhã nhưng sang trọng, đủ để thấy quy mô và đẳng cấp của buổi lễ không hề đơn giản.

(Nguồn: @thanhhuyenthanh180824)

Đáng chú ý hơn cả là dinh thự phía sau cổng hoa - nơi được ví như một tòa lâu đài thu nhỏ. Kiến trúc bề thế, không gian rộng lớn cùng cách bài trí tinh tế khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Chỉ cần đứng từ xa nhìn vào, ai cũng có thể cảm nhận được sự xa hoa và mức đầu tư "không phải dạng vừa" của gia đình cô dâu.

(Nguồn: @tronvilla)

(Nguồn: @tronvilla)

(Nguồn: @tronvilla)

Dù danh tính cô dâu chú rể vẫn chưa được tiết lộ nhiều, nhưng với những gì đã lộ diện, cư dân mạng hoàn toàn có cơ sở để tin rằng đây sẽ là một trong những đám cưới hoành tráng bậc nhất mùa cuối năm nay.

(Nguồn: @tronvilla, @tinh_thong2002)

Điều khiến dân tình càng thêm choáng ngợp chính là việc những hình ảnh đang gây sốt khắp cõi mạng thực chất chỉ mới là lễ ăn hỏi. Chưa phải lễ cưới chính thức nhưng quy mô trang trí, mức độ đầu tư và không gian tổ chức đã vượt xa tưởng tượng của nhiều người.

Từ cổng hoa hoành tráng cho đến dinh thự nguy nga phía sau, tất cả khiến dân tình không khỏi thốt lên: "Mới ăn hỏi mà đã thế này thì không biết đám cưới chính thức còn hoành tráng đến mức nào!". Thậm chí nhiều người đi qua còn dừng lại chụp ảnh check in vì cổng hoa cùng dinh thự quá đỗi xa hoa lộng lẫy.

Chỉ trong thời gian ngắn, loạt khoảnh khắc hiếm hoi này đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng loạt bình luận xuýt xoa. Nhiều người cho rằng, ngay cả khi chưa lộ diện cô dâu chú rể, chỉ riêng phần lễ ăn hỏi thôi cũng đủ để đám cưới của ái nữ tập đoàn này trở thành tâm điểm bàn tán suốt mùa cưới cuối năm.