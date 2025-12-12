Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn tổ chức siêu đám cưới cho con gái: Nhận xét từ truyền thông quốc tế

Diễn ra trong những ngày đầu tháng 12, đám cưới của Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã nhận về nhiều sự chú ý đặc biệt từ công chúng. Không chỉ phủ sóng dày đặc trên truyền thông trong nước, sự kiện còn thu hút nhiều tờ báo và nền tảng quốc tế.

Một trong số đó, NOWnews - trang tin tức trực tuyến quy mô và cập nhật hàng đầu của Đài Loan (Trung Quốc) đã dành nhiều lời có cánh cho siêu đám cưới này.

NOWnews đăng tải lại hình ảnh đám cưới từ VnExpress

Tờ này mô tả, nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là gia đình danh giá trong giới thượng lưu Việt Nam. Tỷ phú họ Nguyễn có những biệt danh như “Vua hàng hiệu”, “ông trùm hang hiệu”,... cùng vợ - cựu diễn viên Lê Hồng Thuỷ Tiên đã tổ chức lễ cưới cho con gái - Tiên Nguyễn.

“Không khí tại lễ cưới ấm áp và đầy cảm xúc, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng” - mô tả trên NOWnews.

Dẫn từ mô tả truyền thông Việt Nam, bài đăng cho biết trong buổi lễ, bà Lê Hồng Thủy Tiên nhiều lần rơi nước mắt, dặn dò con gái sau khi kết hôn hãy coi chồng như gia đình mình. Đồng thời nữ doanh nhân nhắn nhủ con rể rằng “dù có khó khăn hay ngọt bùi chia sẻ đi chăng nữa thì con cũng phải làm được điều đó đến suốt cuộc đời”.

Trong khi đó tỷ phú Johnathan Hạnh được nhận xét rằng luôn cười rạng rỡ nhưng cũng không khỏi xúc động dù đã nhiều lần chứng kiến con cái lập gia đình. Ông cũng tiết lộ con gái đã hứa sẽ trở về thăm gia đình 3 lần mỗi tuần sau khi kết hôn.

Vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong chia sẻ với chúng tôi (Ảnh: Viết Thanh)

Về khung cảnh nghi lễ truyền thống, NOWnews cho biết buổi tiệc được tổ chức tại tư gia gần sông Sài Gòn (TP.HCM), chỉ mời người thân hai bên tham dự. Toàn bộ không gian được trang trí bằng hoa tươi kết hợp với nội thất bằng tre, mây, gỗ, tạo nên phong cách thanh lịch nhưng vẫn giữ được nét truyền thống.

Cô dâu, chú rể cùng gia đình hai bên diện áo dài lụa thêu hoa sen, do nhà thiết kế nổi tiếng Minh Hạnh đo ni đóng giày, tượng trưng cho sự trong sáng và viên mãn. Lễ cưới theo nghi thức truyền thống kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, chú rể Justin Cohen trực tiếp đến nhà cô dâu để rước nàng về.

Sau đó, đôi uyên ương cùng gia đình tới trung tâm tiệc cưới để chung vui cùng bạn bè và người thân. Theo thông tin, tiệc cưới tối hôm đó có khoảng 1.000 khách, bao gồm nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và nghệ sĩ nổi tiếng, vừa hoành tráng vừa giữ được sự riêng tư, kín đáo.

Ngoài ra, NOWnews cũng cung cấp thông tin cơ bản của Tiên Nguyễn và chồng đến độc giả.

Tiên Nguyễn, 28 tuổi, là con gái của ông Johnathan Hạnh Nguyễn, từ nhỏ đã tiếp xúc với giới hàng hiệu và thời trang. Cô tốt nghiệp ngành Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Anh và Thạc sĩ Quản lý Hàng không. Hiện cô quản lý chuỗi cửa hàng thời trang của gia đình, thường xuyên xuất hiện tại các Tuần lễ Thời trang, giao lưu với các nhân vật nổi tiếng quốc tế, được xem là một trong những đại diện thời trang thế hệ mới của Việt Nam.

Chú rể Justin Cohen là người Canada gốc Dubai, hoạt động trong ngành quảng cáo ở Việt Nam. Hai người hẹn hò kín đáo nhiều năm và chưa từng công khai mối quan hệ.

Công chúng nhận định, lễ cưới không chỉ đánh dấu sự kết hợp của hai gia đình, mà còn tượng trưng cho sự gắn kết giữa thế hệ doanh nhân Việt Nam với quốc tế. Giữa những tràng pháo tay và lời chúc phúc, cuộc hôn nhân này chính thức mở ra một chương mới trong cuộc đời hai người.

Cặp đôi làm lễ với gia tiên và gia đình 2 bên (Ảnh: Tiên Nguyễn)

Đám cưới được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới ở TP.HCM (Ảnh: Tiên Nguyễn)