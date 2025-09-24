Chiều ngày 22/9, ô tô mang biển số 61K-130.56 lưu thông trên đường ĐT.742. Khi xe đi tới đoạn thuộc phường Bình Dương, TPHCM, dù tuyến đường có kẻ hai vạch vàng liền (cấm quay đầu, cấm vượt), ô tô vẫn cố tình đi vào làn ngược chiều.

Khi đối diện với một xe ô tô khác đi đúng đường, người này không chịu nhường đường bất chấp lời khuyên can của những phương tiện xung quanh. Thậm chí, tài xế đi ngược chiều còn dơ điện thoại ra giống đang quay, chụp.

Camera hành trình của phương tiện đối diện đã ghi lại toàn bộ diễn biến và sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Nữ tài xế còn dùng điện thoại như thể quay, chụp khi đi vào làn ngược chiều. (Ảnh cắt từ clip)

Đến chiều 23/9, đại diện Phòng CSGT Công an TP. HCM cho biết, đã làm việc và tiến hành xử phạt hành chính với bà N.T.N.N. (SN 1978, trú tại TP.HCM). Nữ tài xế bị xử lý lỗi đi không đúng phần đường quy định tại điểm b, khoản 5, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trình bày thêm về tình huống xảy ra, bà N. cho biết thời điểm đó bà lái ô tô đến phường Bình Dương để làm việc cá nhân. Khi đi đến đoạn đường ĐT 742 thuộc phường Bình Dương thì do có công việc vội nên điều khiển xe ô tô đi không đúng phần đường. Khi vụ việc xảy ra, do nhiều người nhắc bà N. phải lùi xe lại, nhưng do tâm lý hoang mang dẫn tới không xử lý kịp thời.

Bản thân bà N. nhận thấy hành vi đi không đúng phần đường là vi phạm pháp luật và xin chịu trách nhiệm về hành vi của mình.