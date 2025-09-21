Sau khi xảy ra vụ việc ô tô lùi đổ trụ bơm xăng tại cây xăng trên đường Trần Vỹ (Hà Nội) vào chiều 20/9, sáng 21/9, cây xăng này đã hoạt động trở lại bình thường. Trụ bơm xăng bị hư hỏng, bọc kín bằng bạt.

Anh Nguyễn Nam Hải - nhân viên cây xăng cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, ô tô mang BKS Hà Nội lùi nhanh và làm đổ trụ bơm xăng ở khu vực trước cửa hàng.

Trụ bơm xăng đổ vào nam nhân viên cửa hàng và 2 xe máy đang chờ đổ xăng. Ngay sau đó, lửa bùng lên dữ dội, may mắn, những người có mặt ở đó đã nhanh chóng chạy thoát ra ngoài và không bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Lúc này, nhân viên cửa hàng xăng đã nhanh chóng chạy tới dùng bình cứu hỏa dập lửa và khống chế đám cháy.

Cây xăng nơi xảy ra sự việc.

Theo anh Hải, đây là tình huống đã được các nhân viên cửa hàng tập huấn nên đã xử lý kịp thời.

Vụ việc khiến trụ bơm xăng bị hư hỏng và có thể phải thay thế. Một xe máy cũng bị lửa làm hư hỏng.

Nam nhân viên cây xăng nhận định có thể do tài xế ô tô nhầm chân ga khi đang lùi nên xảy ra sự việc.

Một xe máy bị lửa làm hư hỏng.

Được biết, đây là lần đầu tiên cây xăng xảy ra sự việc nói trên sau gần 10 năm hoạt động.