Lại có thêm phim Hàn khiến mọt phim mất ngủ: Nữ chính tài phiệt hệ điều hành tâm linh, nhìn là biết ngay siêu phẩm

2026 đúng là một năm đầy thỏa mãn với fan phim Hàn khi một loạt siêu phẩm liên tục lên sóng, khán giả chưa kịp xem hết đã phải thêm ngay bộ khác vào watchlist. Và cái tên mới nhất khiến cộng đồng mọt phim đứng ngồi không yên chính là Spooky In Love. Chỉ với teaser đầu tiên, bộ phim đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ý tưởng khác lạ cùng màn lột xác thú vị của Park Eun Bin.

Lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh Spellbound (2011), Spooky In Love là tác phẩm pha trộn giữa lãng mạn, hài hước và yếu tố huyền bí. Phim xoay quanh Cheon Yeo Ri (Park Eun Bin), một người thừa kế khách sạn giàu có, sở hữu cuộc sống vạn người mơ ước. Thế nhưng, đằng sau giao diện tiểu thư tài phiệt kiêu kỳ đó lại là một hệ điều hành tâm linh ngoài ý muốn, rằng cô có khả năng nhìn thấy và nghe thấy các linh hồn.

Bất kỳ ai chạm vào tay Yeo Ri cũng sẽ bị lây dị năng này và bắt đầu nhìn thấy ma. Vì lời nguyền đó, nàng tiểu thư luôn phải đeo găng tay đen, khép kín lòng mình và tự nhủ sẽ không bao giờ nắm tay ai trong đời.

Cũng vì khả năng đặc biệt đó, Yeo Ri luôn giữ khoảng cách với mọi người. Mọi chuyện đảo lộn khi cô va phải Ma Gang Wook (Yang Se Jong) - một chàng công tố viên nhiệt huyết nhưng lại nhát ma tột độ. Vì một lý do nào đó, Gang Wook bất chấp nỗi sợ, kiên trì đeo bám và yêu cầu Yeo Ri "cho mượn tay". Câu chuyện tình yêu ngược đời chính thức bắt đầu từ những cú chạm này.

Ngay từ teaser đầu tiên, Park Eun Bin đã khiến khán giả khó rời mắt với tạo hình mới. Không còn hình ảnh luật sư thiên tài mắc bệnh tự kỷ hay bác sĩ lập dị như những dự án trước, nữ diễn viên lần này hóa thân thành một tiểu thư có giao diện tài phiệt nhưng hệ điều hành tâm linh. Cô xuất hiện trong những bộ váy thanh lịch cùng thần thái điềm tĩnh, sang trọng, là một trong những tạo hình "peak" nhất của mỹ nhân họ Park.

Không phải ngẫu nhiên mà khán giả lại dành nhiều kỳ vọng cho dự án mới của này nữ diễn viên. Sau loạt tác phẩm như Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo, Diva Của Đảo Hoang, Lưỡi Dao Hiểm Hóc hay gần đây nhất là The Wonder Fools, Park Eun Bin đã trở thành cái tên bảo chứng cho chất lượng. Mỗi lần nhận kịch bản mới, cô đều mang đến một màu sắc hoàn toàn khác và "ăn sạch không để lại vụn". Đó là lý do thấy Park Eun Bin, mọt phim có thể yên tâm là sẽ có siêu phẩm để cày.

Teaser của Spooky In Love cũng nhanh chóng nhận về hàng loạt phản hồi tích cực trên các diễn đàn:

- Được cái đóng vai nào ra vai đó luôn, lại có phim hay để cày rồi

- Sau hàng loạt vai hiền lành, ngổ ngáo thì cuối cùng cũng đc xem chị lên đồ sang chảnh rồi

- Bả đóng vai nào vai đó đúng đỉnh, đến mức không ai nhận ra bả đã đóng phim nào luôn í, đỉnh hết sức, mà toàn đóng những vai nặng ký. Không vai nào được bình thường

- Yang Se Jong đẹp trai lại rồi, trong Low life nhìn hơi tàn, giờ nhìn như thời đóng Doona luôn

- Coi phim của chị riết giờ chỉ cần thấy chị trong phim nào thì chắc chắn 100% là phim đó không thể nào bình thường

Bên cạnh Park Eun Bin, màn kết hợp với Yang Se Jong cũng là một trong những điểm được mong đợi. Một người nhìn thấy ma nhưng luôn né tránh tiếp xúc, một người làm công tố đầy chính nghĩa nhưng lại sợ ma hơn bất cứ ai. Sự trái ngược về tính cách hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều màn tung hứng hài hước, đồng thời mở ra một câu chuyện tình yêu vừa kỳ quặc vừa ấm áp.

Phim dự kiến lên sóng vào 18/7 tới đây.

nguồn: Soompi