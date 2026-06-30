Xem phim Hàn này thì nhớ đội mũ bảo hiểm cho cẩn thận: Biên kịch bẻ cua khét lẹt, độ cuốn tăng theo cấp số nhân

Màn ảnh Hàn 2026 thực sự là một bữa tiệc phim hay và Reborn Rookie là một trong số đó. Tác phẩm này thu hút nhiều sự chú ý ngay từ khi mới lên sóng nhờ nội dung mới lạ cùng kịch bản cực kỳ chắc tay. Câu chuyện phim xoay quanh nhân vật chính Kang Yong Ho, người đã tay trắng dựng nên Tập đoàn Choiseong, là vị thần của giới kinh doanh.

Thế nhưng thành công trên cương vị Chủ tịch tập đoàn bao nhiêu thì trên cương vị một người cha, Kang Yong Ho lại thất bại bấy nhiêu. Đứa con trai cả và con gái thứ hai của ông đâm xe vào cầu thủ trẻ Hwang Jun Hyeon nhưng không chịu trách nhiệm mà muốn dùng thế lực của gia đình để xóa dấu vết. Đến khi Hwang Jun Hyeon tìm được chứng cớ và muốn đòi lại công bằng, chính Kang Yong Ho lại muốn dùng tiền để bịt miệng chàng trai trẻ, giải quyết rắc rối cho các con mình.

Reborn Rookie là tác phẩm thành công nhất của jTBC trong năm 2026 cho đến thời điểm hiện tại.

Biến cố bất ngờ xảy đến khi Kang Yong Ho và Hwang Jun Hyeon hoán đổi linh hồn sau một tai nạn. Sau đó, chàng cầu thủ Hwang Jun Hyeon phải sống trong cơ thể đang nằm cấp cứu của Kang Yong Ho. Ở chiều ngược lại, Kang Yong Ho lại thấy mình ở trong cơ thể của Hwang Jun Hyeon.

Mọi thứ được đẩy lên cao trào khi 2 đứa con của Kang Yong Ho muốn đổ tội cho người bố đang hôn mê hòng chiếm lấy quyền kiểm soát tập đoàn. Kang Yong Ho với thân phận Hwang Jun Hyeon đã xin vào Tập đoàn Choiseong để bắt đầu hành trình ngăn cản bọn chúng đạt được mục đích. Tại đây, ông bất ngờ thấy cô con gái út Kang Bang Geul, người đáng ra phải đang đi du học. Theo quá trình đồng hành, Kang Yong Ho dần nhận ra tài năng và sự lương thiện của Kang Bang Geul.

Thành tích rating cực kỳ ổn của bộ phim.

Hiện tại, Reborn Rookie đang đi đến những chặng đường cuối cùng với sức nóng ngày một lớn hơn. Bằng chứng là việc phim đã có màn tăng trưởng rating ấn tượng từ mức 3.695% ở tập 1 lên thành 11.062% ở tập 10 phát sóng ngày 28/6 vừa qua. Rating tập 10 cũng là mức cao nhất mà tác phẩm đạt được cho đến lúc này.

Bầu không khí căng thẳng của phim được làm dịu lại bởi những tình huống hài hước.

Phản ứng hóa học của Lee Jun Young và Lee Joo Myung thực sự rất tốt.

Dĩ nhiên, không phải tự dưng Reborn Rookie lại sở hữu thành tích phát sóng tốt như vậy. Nội dung phim thực sự rất hay khi cân bằng quá tốt yếu tố tình cảm gia đình, những bài học kinh doanh, những màn tranh đấu gay cấn cùng những tình huống hài hước để "giảm sóc" cho khán giả.

Đặc biệt là ở những tập cuối, câu chuyện phim ngày một kịch tính hơn với những pha bẻ lái từ biên kịch. Trước đó, khán giả đã vô cùng xót xa và phẫn nộ khi thấy Kang Jae Gyeong (cô con gái thứ 2) định ra tay giết chết cha mình là Chủ tịch Kang Yong Ho. Điều này đồng nghĩa với việc linh hồn của chàng cầu thủ trẻ tội nghiệp Hwang Jun Hyeon cũng qua đời. Anh vốn không có tội tình gì, vậy mà phải chết oan uổng vì những tranh đấu của gia đình họ Kang.

Reborn Rookie càng về cuối càng hấp dẫn.

Có những dấu hiệu cho thấy linh hồn của chàng cầu thủ trẻ vẫn chưa thực sự tan biến.

Anh cả Kang Jae Gyeong đã hoàn lương và về phe em út Kang Bang Geul.

Dẫu vậy ở những diễn biến mới nhất, linh hồn của Hwang Jun Hyeon vẫn còn sống. Hơn nữa, Kang Jae Gyeong cũng không phải hung thủ thực sự. Về phần người con trai cả Kang Jae Seong, anh đã quyết định hoàn lương và quay sang giúp đỡ em út Kang Bang Geul. Về phần Chủ tịch Kang Yong Ho, anh phải giả vờ về phe kẻ thù là Chủ tịch Mo để tìm cách lật đổ ông ta. Với những diễn biến "căng như dây đàn", Reborn Rookie đang khiến khán giả mong chờ từng ngày để được xem 2 tập cuối và biết rốt cuộc mọi thứ sẽ hạ màn thế nào.

nguồn: jTBC