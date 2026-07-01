Vbiz có cô gái bị mỉa mai khắp MXH đến mức phải xin netizen “kìm chế”, visual sáng trưng nhưng khó ưa vô cùng

Những ngày gần đây, Ngọc Huyền trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội khi đảm nhận vai Ngọc Vân trong phim Dưới Ô Cửa Sáng Đèn. Không phải bởi một phân cảnh bùng nổ hay màn lột xác ngoạn mục, nữ diễn viên lại gây chú ý vì nhân vật liên tục bị khán giả chê trách, thậm chí trở thành chủ đề bị "réo tên" trên nhiều diễn đàn phim Việt.

Trong phim, Ngọc Vân được xây dựng là cô gái trẻ yêu thích cuộc sống hào nhoáng, có phần nông nổi, bốc đồng và thường xuyên đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ. Tính cách vô tư quá mức, thích thể hiện bản thân nhưng lại không lường trước hậu quả khiến nhân vật nhiều lần đẩy gia đình vào tình huống khó xử. Chính cách xây dựng này khiến không ít khán giả nhận xét Ngọc Vân "ngốc nghếch", "thiếu trưởng thành", "chỉ biết gây chuyện", thậm chí có người còn cho rằng đây là một trong những nhân vật nữ gây khó chịu nhất của phim.

Bên cạnh việc không đồng tình với tính cách nhân vật, nhiều ý kiến cũng cho rằng lối thể hiện của Ngọc Huyền chưa đủ sức thuyết phục. Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít bình luận nhận xét nữ diễn viên vẫn lặp lại kiểu diễn quen thuộc với biểu cảm cường điệu, cách thoại nhanh và màu sắc nhân vật chưa có nhiều khác biệt so với những vai trước. Vì vậy, thay vì đồng cảm với Ngọc Vân, nhiều người lại cảm thấy nhân vật càng xuất hiện càng bực mình.

Làn sóng bình luận lớn đến mức chính Ngọc Huyền cũng phải lên tiếng trên trang cá nhân. Nữ diễn viên chia sẻ về việc nhân vật đang nhận rất nhiều lời chê, đồng thời để lại bình luận mong cư dân mạng “kiềm chế” ở nick chính chủ. Cách phản hồi hài hước, tự nhận thức được phản ứng của khán giả giúp bài đăng nhanh chóng được chú ý. Không ít người cho rằng việc nhân vật bị ghét chứng tỏ vai diễn đã tạo được sự chú ý, trong khi số khác hy vọng Ngọc Vân sẽ có sự thay đổi ở những tập tiếp theo để khán giả nhìn nhận khác về nhân vật.

Đây cũng không phải lần đầu Ngọc Huyền đối diện với những ý kiến trái chiều về diễn xuất. Trước đó, trong Món Quà Của Cha, nữ diễn viên từng nhận nhiều bình luận cho rằng cách thể hiện còn thiếu tự nhiên, biểu cảm và đài từ chưa thực sự thuyết phục ở những phân đoạn nặng tâm lý. Dù sở hữu ngoại hình trong trẻo, sáng màn ảnh và được đánh giá phù hợp với dạng vai nữ chính trẻ trung, Ngọc Huyền vẫn thường xuyên bị góp ý rằng diễn xuất chưa tạo được chiều sâu, đặc biệt ở các cảnh cần bộc lộ cảm xúc mạnh.

Đến Dịu Dàng Màu Nắng, những tranh luận này tiếp tục xuất hiện. Nhiều khán giả nhận xét cô vẫn mang màu sắc quen thuộc từ các vai diễn trước, khiến nhân vật thiếu sự khác biệt. Một bộ phận người xem cho rằng Ngọc Huyền có lợi thế ngoại hình nhưng cần cải thiện khả năng biểu đạt cảm xúc và đa dạng hóa lối diễn nếu muốn chinh phục những dạng vai có nội tâm phức tạp hơn.

Dù liên tiếp nhận những ý kiến trái chiều qua nhiều bộ phim, Ngọc Huyền vẫn là một trong những gương mặt trẻ được các đạo diễn truyền hình tin tưởng giao vai chính. Với lợi thế ngoại hình sáng, khả năng tạo thiện cảm và tần suất xuất hiện dày đặc trên sóng giờ vàng, nữ diễn viên vẫn còn nhiều cơ hội để chứng minh bản thân. Còn ở thời điểm hiện tại, vai Ngọc Vân trong Dưới Ô Cửa Sáng Đèn vẫn đang là đề tài gây tranh luận sôi nổi, khi mỗi tập phát sóng đều kéo theo hàng loạt bình luận vừa chê trách nhân vật, vừa kỳ vọng màn quay xe nếu kịch bản mở ra một hành trình trưởng thành rõ nét hơn cho cô gái này.

LỆ