Phim Hàn mới chiếu 2 tập đã phá kỷ lục lượt xem cao nhất mọi thời đại: Trai đẹp cực ngầu, đánh đấm cực chất

Sau hơn hai năm kể từ khi phần đầu khép lại với cái kết đầy bỏ ngỏ, A Shop for Killers 2 chính thức trở lại và ngay lập tức chứng minh sức hút của một trong những series hành động Hàn Quốc được mong đợi nhất năm. Không chỉ đánh dấu màn tái hợp của Lee Dong Wook và Kim Hye Joon, bộ phim còn tạo nên cơn sốt trên nền tảng Disney+ khi lập kỷ lục về lượng người xem ngay trong ngày đầu ra mắt.

Theo công bố từ Disney+ Hàn Quốc, A Shop for Killers 2 chỉ mới lên sóng 2 tập phim đã trở thành phim gốc Hàn Quốc có lượng người xem toàn cầu cao nhất trên Disney+ trong ngày phát hành, đồng thời là nội dung Hàn Quốc được xem nhiều nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trên bảng xếp hạng FlixPatrol, phim cũng đã leo lên vị trí số 1 hạng mục truyền hình tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore.

Không chỉ thắng lớn về lượt xem, chất lượng của bộ phim cũng nhận được phản hồi rất tích cực. Hai tập đầu tiên đều đạt điểm số trên 9.0 trên IMDb, một con số hiếm thấy với phim truyền hình Hàn Quốc mới phát sóng. Khán giả quốc tế dành nhiều lời khen cho phần hành động được nâng cấp, nhịp phim dồn dập cùng cách mở rộng thế giới của câu chuyện mà vẫn giữ được tinh thần của mùa đầu.

Tiếp nối các sự kiện ở mùa đầu, A Shop for Killers 2 xoay quanh Jung Ji An (Kim Hye Joon) sau khi vượt qua cuộc chiến sinh tồn để chính thức trở thành người thừa kế trung tâm mua sắm bí mật chuyên cung cấp vũ khí cho giới sát thủ.

Trong khi đó, ông chú Jung Jin Man (Lee Dong Wook), người được cho là đã chết, bất ngờ tái xuất. Hóa ra, Jin Man đã dàn dựng cái chết của mình để bí mật thâm nhập vào Babylon, tổ chức lính đánh thuê toàn cầu đứng sau hàng loạt biến cố ở phần trước. Hai chú cháu sau đó hợp sức mở cuộc phản công nhằm vào Babylon, biến mùa 2 thành cuộc đối đầu quy mô lớn hơn rất nhiều so với phần đầu.

Bên cạnh hai gương mặt chủ chốt, Jo Han Sun tiếp tục trở lại trong vai Bale, đối thủ lâu năm của Jin Man. Mùa mới còn bổ sung nhiều nhân vật mới thuộc chi nhánh Đông Á của Babylon do Masaki Okada, Hyunri và Jung Yoon Ha đảm nhận, mở rộng đáng kể quy mô thế giới sát thủ của bộ phim.

Điểm mạnh lớn nhất của A Shop for Killers từ mùa đầu vốn nằm ở việc kết hợp giữa phim hành động, giật gân và yếu tố bí ẩn. Sang mùa hai, ê-kíp chỉ lặp lại công thức cũ mà còn mở rộng câu chuyện vượt khỏi nguyên tác. Nếu phần đầu được chuyển thể từ tiểu thuyết The Killer's Shopping Mall của Kang Ji Young thì mùa hai hầu hết được phát triển bằng kịch bản hoàn toàn mới. Điều này giúp bộ phim giữ được sự khó đoán ngay cả với những khán giả đã đọc tiểu thuyết.

Nhiều cây bút cũng đánh giá mùa hai ưu tiên xây dựng câu chuyện và bối cảnh ngay từ những tập mở màn trước khi đẩy mạnh các đại cảnh hành động. Cách triển khai này giúp mạch phim chặt chẽ hơn, đồng thời tạo nền tảng cho những màn đối đầu quy mô lớn ở các tập sau.

Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, dàn diễn viên nam cũng là một trong những yếu tố khiến A Shop for Killers 2 gây bùng nổ trên mạng xã hội. Lee Dong Wook tiếp tục khẳng định năng lực diễn xuất sau gần 30 năm làm nghề với gương mặt điển trai, phong thái lạnh lùng và những màn cận chiến gọn gàng, dứt khoát. Được biết, nam diễn viên thực hiện nhiều phân cảnh hành động mà không cần diễn viên đóng thế, từ các màn đấu súng trong không gian hẹp đến những pha dây cáp và cận chiến phức tạp, khiến người xem liên tục xuýt xoa.

Không chỉ Lee Dong Wook, dàn nam phụ cũng tạo nên sức hút mạnh mẽ. Masaki Okada trong vai J gây ấn tượng với vẻ ngoài lịch lãm nhưng đầy nguy hiểm, mang đến hình tượng sát thủ đáng sợ. Đạo diễn hành động Jeon Jae Hyung còn tiết lộ nam diễn viên người Nhật học rất nhanh và tự mình thực hiện nhiều cảnh đánh đấm mà không cần cascadeur. Trong khi đó, Jo Han Sun trở lại với vai Bale, vẫn giữ hình tượng phản diện gai góc, còn Jung Yoon Ha mang đến một thủ lĩnh Babylon đầy khí chất, góp phần tạo nên những màn đối đầu cực gắt được khán giả bàn tán khắp mạng xã hội.

Sau hai tập đầu tiên, A Shop for Killers 2 nhận về lượng phản hồi áp đảo tích cực từ khán giả quốc tế. Không ít bình luận đánh giá mùa hai có quy mô lớn hơn hẳn phần đầu, từ bối cảnh quốc tế, sự xuất hiện của tổ chức Babylon đến những trường đoạn hành động được đầu tư như phim điện ảnh. Dù vậy, vẫn có một số ý kiến cho rằng việc mở rộng thế giới quan và đưa thêm nhiều nhân vật mới khiến phần đầu của tập 1 hơi khó theo dõi, nhưng hầu hết đều đồng tình rằng câu chuyện nhanh chóng "vào guồng" từ tập 2 và cái kết bỏ lửng khiến họ nóng lòng chờ những tập tiếp theo.