"Lạc chân" vào canteen nhỏ giữa lòng Đại học Sư phạm Hà Nội, hóa ra các thủ khoa toàn quốc ăn thế này!

Có 1001 lý do để các bạn sinh viên lựa chọn ăn cơm canteen. Đầu tiên là vì nó rẻ, tiếp đến là vì tính tiện lợi. Còn về yếu tố "ngon" thì thật ra… không chắc lắm. Từ trước đến nay, một vài người vẫn có những định kiến nhất định về cơm canteen, đặc biệt là về khoản chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, định kiến đó không phải lúc nào cũng đúng, bởi canteen thì cũng có "this" có "that", không phải cái nào cũng đáng lo ngại đâu!

Dạo quanh khu trường Đại học Sư phạm Hà Nội - ngôi trường của hàng loạt thủ khoa, á khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, chúng tôi tình cờ bắt gặp một canteen nằm trong khuôn viên trường. Thật ra, trong khuôn viên Sư phạm có khá nhiều canteen, nhưng nơi mà chúng tôi lựa chọn ăn hôm nay chính là "mini food court”"- canteen nằm ở giao điểm giữa Đại học Sư phạm Hà Nội và nhiều trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cùng "khám phá" xem các thủ khoa ăn gì nhé!

Canteen Đại học Sư phạm Hà Nội có gì hay ho nào?

1. Hình thức ăn cùng mức giá

Nói là canteen trường Đại học Sư phạm Hà Nội thôi, nhưng vì gần với các trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, rồi các trường tiểu học, THCS, THPT trực thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội như: THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, THPT Nguyễn Tất Thành… nên ai muốn qua ăn thì đều có thể "tạt" qua đây để lấp đầy chiếc bụng đói của mình.

Không giống như nhiều canteen tại các trường khác là sẽ order trực tiếp tại quầy rồi trả tiền luôn, các bạn sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội tuy cũng order trực tiếp tại quầy, nhưng thay vì trả tiền luôn thì sẽ được phát một chiếc thẻ ghi mệnh giá tiền cần trả. Sau khi ăn xong, các bạn mới mang thẻ đó ra quầy để thanh toán.

Tùy thuộc vào các món ăn sẽ có những mức giá khác nhau, nhưng nhìn chung giá cả dao động trong khoảng 30k - 50k. Trong canteen có kha khá món bán đồ ăn để sinh viên lựa chọn, nhưng chủ yếu là các món "quen mặt" trong các mâm cơm nhà như: cá kho, khổ qua nhồi thịt, thịt om chuối đậu, thịt kho, gà rang…

Canteen có đa dạng các món để cho mọi người lựa chọn.

Thậm chí, canteen còn có đồ tráng miệng dành riêng cho giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội vào mỗi thứ 3 và thứ 5.

Canteen còn có đồ tráng miệng dành riêng cho giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội.

2. Chất lượng vệ sinh

Không gian bên trong canteen trường Đại học Sư phạm Hà Nội khá sạch sẽ, thoáng mát với thiết kế 2 tầng. Tầng 1 là nơi bán các món ăn như bún, phở, mì tôm, còn tầng 2 sẽ là cơm suất. Dù là khoảng thời gian cao điểm như lúc 11h30 - 12h30 thì canteen vẫn không bị quá tải hay thiếu chỗ ngồi. Nếu như tầng dưới đa phần là các bạn sinh viên, thì tầng trên chủ yếu là các giảng viên lựa chọn ăn uống.

Thức ăn ở đây được đặt ở từng khay riêng biệt, trông tương đối sạch sẽ.

Không gian bên trong canteen trường Đại học Sư phạm Hà Nội khá sạch sẽ, thoáng mát.

3. Lượng thức ăn

Để có đánh giá tổng quan, nhân vật trải nghiệm gọi 1 phần ăn với giá 35k. Với 35k, suất ăn bao gồm các món: thịt băm, thịt kho dừa, thịt gà rang, rau cải luộc. Theo đánh giá, lượng thức ăn trong suất không quá đầy đặn, tương đối phù hợp với các bạn có sức ăn vừa phải, còn nếu bạn nào có sức ăn lớn hơn có thể sẽ cần gọi suất cao hơn.

Lượng thức ăn trong suất 35k chỉ phù hợp với người có sức ăn vừa phải.

4. Chất lượng món ăn

Các món ăn tại canteen Sư phạm đều ở mức khá, một số món có vị hơi đậm. Tuy nhiên, đây chỉ là đánh giá chủ quan của nhân vật trải nghiệm, mỗi người sẽ có khẩu vị khác nhau, người ăn mặn người ăn nhạt, nên thông tin trong bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo.

Tóm lại, canteen Sư phạm có không gian thoáng đãng, chất lượng món ăn từ mức khá. Dẫu vậy, đây vẫn là nơi đáng để các bạn học sinh, sinh viên và cả thầy cô giáo lựa chọn ăn uống.